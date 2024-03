Tohle se jen tak nevidí! Olomoucký gólman Macík daroval Pardubicím vítězství, když pustil za svá záda hodně pomalou malou domů. Udělal ze sebe velkého hlupáka, stejně tak ze spoluhráče Beneše, který mu míč adresoval. Nechtěně tak pogratuloval Mikulovi, pardubickému asistentu v roli hlavního trenéra za potrestaného Kováče, k jednačtyřicátým narozeninám. Přidal se k němu strážce pardubické svatyně Kinský, který čaroval. Východočeši si tak odvezli další, již pátou výhru z venku. Přišla v nejlepší možný okamžik, po čtyřech prohrách v řadě.

Pardubičtí fotbalisté bojovali o další ligové body v Olomouci. | Foto: FK Pardubice/David Haan

FORTUNA:LIGA – 26. kolo: SK Sigma Olomouc – FK Pardubice 0:2 (0:1). Fakta – branka: 32. vlastní (Beneš), 90 (+1). Zlatohlávek. Rozhodčí: Berka – Ratajová, Kotík. Žluté karty: Singhateh – Patrák, Tischler. SK Sigma Olomouc: Macík – Chvátal, Matys (81. Fiala), Beneš (59. Sláma), F. Novák – Ventúra (46. Singhateh), Breite – Langer (86. Uriča), Pospíšil, Zorvan (59. Fortelný) – L. Juliš. Trenér: Jiří Saňák. FK Pardubice: Kinský – Mareš, Kukučka, Donát, Surzyn – Solil, Icha, Hlavatý – Sychra (72. Brdička, 88. Černý), Patrák (65. Tischler), Krobot (65. Zlatohlávek). Trenér: David Mikula.

Pardubičtí kromě ztráty na lavičce, museli poslepovat sestavu. Na Hanou neodcestoval zraněný Daněk a do hry nezasáhli ani potrestaní Chlumecký, Ortiz a Halinský. Do hry nešel od začátku ani střelec Zlatohlávek. Hosté tak poskládali prakticky úplně novou obranu.

Dvacet minut se na trávníku odehrával nezáživný fotbal. Respektive opatrný ve snaze spíše než něco vymyslet, raději nevyrobit nějakou chybu. První nebezpečnější vypustil ze své nohy Hlavatý, ale Macík si situaci u tyče zkontroloval. Na druhé straně Kinský zneškodnil tečovaný střílený centr. Ve 32. minutě se na Andrově stadionu udála věc, která oblétne celý svět a stane se náplní sportovního zpravodajství všech stanic. Beneš poslal šourající se malou domů Macíkovi, který nepochopitelně pustil míč mezi nohama a ten se jen tak dokutálel za brankovou čáru. Olomouc mohla okamžitě odpovědět, ale Kinský výtečně vychytal Breiteho. Oba dva si vzájemný souboj zopakovali. Breite se zmocnil odraženého míče a pardubický gólman reflexivním zákrokem udržel poločasový stav 1:0 pro Pardubice.

Po změně stran se hosté soustředili především na obranu s plány vyrážet do brejků. Už ve 47. minutě vypustil jedovku Icha, ale Macík se poprvé vykoupil. Podruhé v 55. minutě, když na něj upaloval nikým neatakovaný Patrák. A málem platilo otřepané nedáš – dostaneš. Chvátal si našel odražený míč a přestože Donát změnil směr jeho střely, Kinský míč za svá záda znovu nepustil. Pardubičtí se ještě více stáhli do bloku a úspěšně čelili všem nájezdům domácích. A sami vyráželi za pojistkou. A přišlo Macíkovo vykoupení číslo 3. Balon na volej si připravil Solil a domácí lapák tygřím skokem vytěsnil jeho navštívenku na roh. V 87. minutě se zavěsil do vzduchu Juliš, hlavou však vysoko přestřelil. Závěr utkání zvládlo mladé pardubické mužstvo takticky na výbornou. Přispěl k tomu příchod matadora Černého. Sigma vrhla všechny síly do útoku a její hru vabank hosté potrestali. Hlavatý zachoval chladnou hlavu, naservíroval míč Zlatohlávkovi a exolomoucký hráč nekompromisně propálil Macíka.