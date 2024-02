Tam se ti úplně nechce… Pardubičtí fotbalisté počtvrté ve své novodobé historii míří do Edenu k utkání s pražskou Slavií. Třikrát tam prohráli a zápas od zápasu český hegemon zvyšuje svoji nadílku. Ve své premiérové sezoně tam Pardubice prohrály „pouze“ 0:3, aby následovaly výprasky 0:4 a 0:7. Na druhou stranu nejčerstvější debakl, sešívaní jen tak nepřekonají. Rozestup v tabulce FORTUNA:LIGY mezi oběma týmy činí propastných devětadvacet bodů. Nicméně jedno mají společné. Na jaře ze tří zápasů vytěžily sedm bodů a ještě neprohrály. V případě Slavie spíše zklamání, naopak svěřenci Radoslava Kováče příjemně překvapují.

Pardubice schytaly pořádný debakl v pražském Edenu, kdy obdržely od Slavie Praha sedm branek. | Foto: FK Pardubice/Ladislav Nussbauer

FORTUNA:LIGA – 22. kolo: SK Slavia Praha (2. místo, 52 bodů, 43:17) – FK Pardubice (12. místo, 23 bodů, 21:27). Neděle 15:00. Fortuna Arena. Vzájemný zápas: 1:0.

Tři utkání v jednom týdnu odčerpala týmu, který usiluje o záchranu hodně sil. Respektive dvě spojené s cestováním na jih i sever Moravy. Proti Teplicím chvílemi šlapal vodu a za remízu 1:1 mohl být ještě rád.

„Po utkání s Teplicemi jsme měli dva dny úplné volno. To pomohlo nám všem, zejména klukům, kteří odehráli hodně minut. Času na přípravu jsme měli dostatek, jelikož hrajeme až v neděli,“ vysvětluje pro klubový web pardubický záložník a na podzim krajní bek Emil Tischler.

Jediný střelec v sedmi zápasech

Buď jak buď jarní senzace z Pardubic před tím zvítězila na Slovácku a v Karviné. Celkem na jaře už nastřílela šest branek, což ji katapultovalo z posledního místa v počtu zaznamenaných branek. Pokud se dá hovořit, že tři kola byla vstupní branou do jarní části, tak rozjezd se pardubickým fotbalistům vydařil nad očekávání.

„Je to pro nás hodně důležité. První tři zápasy jara nám ukázaly, že si na hřišti rozumíme a dokážeme si pomoci. Příprava byla opravdu kvalitní. Navíc jsme se přes zimu ještě více stmelili, což je následně vidět v zápasech,“ poukazuje na soustředění ve Španělsku.

Při vší úctě ke Slovácku, Slavia je úplně jiný kalibr. Navíc Pardubice ji ještě nedokázaly ve venkovních duelech vstřelit gól. Počty jsou jednoduché, tři zápasy. Tudíž na úvodní trefu čekají 270 minut. Kromě vlastního obrození v koncovce by mohla být návodem slávistická defenziva, které není na jaře v dobré kondici. Od Jablonce doma inkasovala tři góly a jeden ve Zlíně. To je více než soupeř z východu Čech.

„Ta situace je jasná. Jedeme na Slavii s tím, že se nám proti ní dlouhodobě nedaří dávat góly. Možná jim něco na začátku jara nevyšlo, ale v Edenu budeme outsider. Musím ale říct, že jsme sehraní a víme, co proti Slavii chceme hrát. Každé utkání začíná za stavu 0:0, proto nevidím důvod, proč bychom je nemohli překvapit,“ věří si Tischler.

Byl to právě on, kdo v sedmi prvoligových zápasech vstřelil Slavii jediný pardubický gól. Na „domácím“ stadionu v Ďolíčku otevřel skóre nakonec remízového zápasu. Zatím jediného, kdy jeho tým proti pražskému velkoklubu bodoval.

„Nad tím jsem ještě nepřemýšlel (směje se). Je to statistika, kterou chceme rozhodně zlepšit. Chtělo by to tedy nějaké góly v neděli přidat,“ burcuje.

Je pravda, že na 0:0 se v Edenu hrát nedá. Jak na prodloužili jarní série neporazitelnosti?

„Bude to hodně o náročnosti. Čeká na nás opravdu běhavý tým. Je potřeba dodržovat taktické pokyny a být na hřišti jeden za druhého. V jednotlivých herních situacích si také musíme věřit. V podstatě nebudeme mít, co ztratit. Toho chceme využít v náš prospěch a urvat dobrý výsledek pro naše barvy,“ velí sice teprve pětadvacetiletý, ale jeden ze služebně nejstarších hráčů „Tesly“.

Nová tvář, vidět ale nebude…

Pardubické vedení rozšířilo šiky Kováčova souboru. Jenže ne pro utkání se Slavii ani další v jarní části. Mladý nigerijský útočník Marzuq Mohammed Yahaya, který na podzim bojoval v barvách SFC Opava, se sice stává hráčem pardubického klubu, ale herně vytížen bude na hostování v druholigové Opavě.

Pardubické vedení přivedlo do klubu nigerijského hráče jménem Marzuq Mohammed Yahaya. Obratem ho poslalo do Opavy, kde už to dobře zná.Zdroj: FK Pardubice

Útočník, který minulý měsíc oslavil 20. narozeniny, má i díky 194 cm vysoké postavě výbornou hru hlavou. Mohammed Marzuq Yahaya se na českých trávnících objevil poprvé v létě 2022, kdy nastupoval v dresu týmu U19 pražské Slavie. Loni v létě zamířil do druholigové Opavy, kde za první polovinu sezóny vstřelil tři góly a podílel se na postupu Slezanů do čtvrtfinále Mol Cupu.