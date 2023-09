„Když už jsem neměl co dělat, věděl jsem, že Jirkovi můžu dát míč a on něco vymyslí,“…

Je to typologicky skvělý hráč. Atletický typ. A co je pro nás důležité, co se týče rozehrávky, je to levák. Navíc je rychlý. Věříme, že svůj talent a potenciál prodá nejen v osobních soubojích.

Když přijde hráč do nového klubu, tak má zažitý nějaký způsob hry. Jako trenér potřebujete, aby vám zapadli do systému. Takže nás s nimi čeká nějaká práce. Chtěli jsme leváka, a to se nám povedlo. A chtěli jsme hráče nahoru, což také vyšlo. Jak Dáňa, tak Will (William Mukwelle) jsou dobří na posledních třiceti metrech, kde jsme měli velký problém.

Hráči ročníků 2002 a 2003 ještě nejsou hotoví hráči. Už mohou mít něco za sebou, ale hotoví hráči to samozřejmě ještě být nemůžou. Věřím, že jim pomůžeme k tomu, aby se jimi co nejdříve stali.

Takto nepřemýšlíme. Pořád je to domácí zápas a my máme nějakou zodpovědnost před našimi fanoušky. Každopádně Slavia je velmi velmi silným protivníkem. Přijde plný stadion. Stát se může cokoliv. Slavia je favoritem, ale my se budeme rvát o každý metr. Uvidíme, na co to bude stačit.

Jednoznačně jsme rádi, že přišli noví hráči. Na druhou stranu jejich sehranost se stávajícími kluky je slabá. Dva dorazili ze zahraničí, takže nejlépe je na tom Dáňa (Kryštof Daněk). Zná českou ligu, která je náročná. Určitě jsme rádi, ale není to tak, že za týden nám to tady budou vyhrávat. Musíme je co nejrychleji zapracovat do týmu, aby byli přínosem.

Určitě. Já bych k tomu zařadil i pohárové vítězství v Mostě. Zápasy proti třetiligovým týmům jsou specifické a také těžké. Hodně jsme protočili sestavu a kluci, kteří tolik nehrají, to zvládli výborně. Oba zápasy jsme navíc uhráli s nulou. A to také vždycky potěší.

Mladým hráčům by mohlo vylétnout sebevědomí. Navíc se ujistili, že pracují správně, co říkáte?

Nedá se nalevo posunout někdo z ostatních stoperů?

Do tříobráncového systému by se o tom dalo uvažovat. Ale aby šel stoper na kraj ve čtyřobráncovém, tak to ne.

Jak tedy bude složena stoperská dvojice?

Uvidíme, jak se situace vykrystalizuje. K tomu jen řeknu, že Hali (Denis Halinský) si za sedm zápasů udělal v Pardubicích velké renomé. Každým utkáním šel nahoru a za tak krátkou dobu si vybudoval v týmu nějaké postavení. Záleží to však jenom na těch klucích.

Nutnost širokého kádru

Jdeme do zálohy. Jak vás potěšil příchod Daňka?

Jsme velice rádi. Dáňa je velmi kreativní hráč, což dokazoval už v Olomouci. Teď nějakou dobu nehrál, protože ve Spartě nastala změna systému. Očekávám od něj hodně. Především, že nám na posledních třiceti metrech zkvalitní hru. A že bude mít body.

Ortiz i Daněk asi budou chtít ukázat, že v Midtjyllandu, respektive Spartě byli neprávem opomíjeni.

Přesně tak. Motivaci budou mít všichni noví hráči. Jediný, kdo pravidelně hrál byl Mukwelle. Dáňa bude chtít ukázat, že je právem kmenovým hráčem Sparty Praha.

Vaše útočné šiky rozšířil Mukwellle. Co lze říct na jeho adresu?

Willa máme nakoukaného. Je to hráč, který umí dát gól. Je silný na míči, který se mu těžko odebírá. Má výborné vedení i krytí balonu. A hlavně je produktivní v zakončení.

Když popisujete jeho přednosti. Je takovému hráči jedno, jestli hraje v lotyšské či české lize?

Především jsem rád, že je adaptovaný na Evropu. Myslím si, že úplně neví, co ho v české lize čeká. Mám na mysli intenzitu v některých zápasech. Uvidíme, jak se s tím popere.

Vypadá hodně sebevědomě. Je to mluvka nebo to má v noze a může si silácké řeči dovolit?

On je ale introvert. Velmi málo mluví, ale je vidět, že si na míči věří neskutečně. Což je pro nás jenom dobře.

A ve vzduchu visí návrat Solila…

Budu velmi spokojen až bude stoprocentně zdravý. To je pro mě nejdůležitější. Zatím zdravý je a já si přeji, aby to tak pokračovalo. Tomáš Solil je velmi silný hráč, na kterého, nechci říct čekáme, ale byli bychom strašně rádi, aby se dostal co nejdříve do zápasu. Disponuje nespornými kvalitami. Navíc je to Pardubák, měl by být srdcem celého týmu.

Pardubice se najednou mohou pochlubit dvaceti hráči, co mohou naskočit do úvodní jedenáctky. Nepřipadáte si najednou jako ve Spartě?

(pousměje se) Teď máme těch hráčů hodně, protože jsme nečekali, že budeme mít na začátku soutěže takové problémy. Museli jsme posílit. Na druhou stranu v současném fotbale musíte mít široký kádr, protože hodně přicházejí zranění. Zdvojené posty a obecně zdravá konkurence v týmu je pro trenéra to nejlepší, co se může stát. Rovněž pro hráče, které donutí zlepšovat se.

Nemůže to dělat v kabině neplechu?

Neplechu to může dělat vždycky. Je na nás trenérech, abychom si to ukočírovali. Na realizačním týmu je, jak si to nastaví. Jsem přesvědčen, že v našem kádru to problémy dělat nebude. Na případné, řekněme nesouhlasy, reagujeme velmi rychle.

Kinský, Icha ani Halinský nemohou jako kmenoví hráči nastoupit proti Slavii. Už jen proto je dobré „vlastnit“ široký kádr, nemyslíte?

Stoprocentně. Máme hodně hráčů na hostování. Některá jsou na tři měsíce. Spíše se jedná o oboustrannou výpomoc, která není dlouhodobá. Proto potřebujete mít kádr širší a také kvalitní.

Brutální útočná síla

Co říct na adresu letošní ligové Slavie?

Podle očekávání společně se Spartou vládne lize. Oba celky postoupily v Evropské lize, za což jsme pochopitelně rádi. Pro český fotbal je nutné, aby týmy zůstaly v evropských pohárech co nejdéle. Razí nám tu cestu a pomáhají zvyšovat ekonomickou sílu klubů.

Vnímáte Slavii silnější než v loňské sezoně?

Stačí se podívat na pět útočníků, které Slavia má. To ani není potřeba dál komentovat.

Vaše ofenziva bude mít co do činění s vaším bývalým svěřencem. Co říkáte na to, že se Vlček prokousal do základu?

Vlčákovi to všichni přejeme. Je to super kluk i fotbalista a zaslouží si to. Dostává dost příležitostí. Trenér Trpišovský by mu je nedával zadarmo. Můžeme být rádi, že jsme poslali Slavii hráče, který se dotkl základní sestavy (úsměv).

Jaký jste si vytyčili cíl pro utkání se Slavii?

Každý zápas chceme vyhrát. Takže se o to pokusíme i proti Slavii. Vnímáme, že proti nám stojí jeden z nejlepších týmů celé ligy. Bude to pro nás obrovská výzva. Věřím, že přijde hodně lidí, aby nám pomohli udělat dobrý výsledek.

Plánujete pokračovat v prezentaci moderního, technického fotbalu, za který vás všichni napříč soutěží chválí?

Vždycky chceme hrát fotbal. Někdy se to daří, někdy ne. Záleží na tom, co vám soupeř dovolí. Týmy z horní šestky mají velkou kvalitu, takže to nemusí jít podle představ. A naopak zápasy ze soupeři ze spodnějších pater tabulky jsou velmi nervózní, protože jde prakticky o šest bodů. Pokaždé to není tak hezké, jak bychom chtěli. Prezentace ale u nás zůstává stále stejná.

Obě dvě výhry jste zaznamenali paradoxně, kdy jste nepředvedli nejlepší výkon…

Vždycky záleží na typologii toho zápasu. Na tom, jakým způsobem hraje váš soupeř. V každém zápase chceme být aktivní. Hrát náročně a zároveň dobře. Hodně ale záleží na tom, co vám druhý tým dovolí. Pořád jsme Pardubice, takže se nedá očekávat, že v každém utkání budeme herně dominovat a určovat tempo hry. Ve vyrovnaných zápasech podobných soupeřů je to většinou o prvním gólu. To byl také případ toho v Teplicích. Dosáhli jsme šťastného vítězství. Na vyložené šance jsme byli lepší. Spíše to bylo remízové utkání. S Karvinou se jednalo o zápas, který jsme potřebovali nutně zvládnout. V takových to nejde vždy podle toho, jak si to člověk nalinkuje.