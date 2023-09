Prohra vždy naštve. Na struhou stranu padnout 0:1 s jedním ze dvou nejlepším týmů v republice není žádná ostuda. Pardubičtí fotbalisté ale prohráli se Slavií naprosto zaslouženě. Směrem dozadu předvedly solidní výkon, ovšem před vlastní bránu je účastník základní skupiny Evropské ligy nepouštěl. Ofenziva je palčivým problémem Kováčovy party už dlouhodobě. Z pěti domácích utkáních čtyřikrát vyšla naprázdno. Na jednu šanci, byť proti silnému protivníku, se nedá spoléhat… A pak stačí, aby druhý tým zkratoval motor útočných akcí jako v případě sednutí si na Michala Hlavatého.

Pardubičtí fotbalisté (v červenobílém) na červenobílé (světle zelené) doma nestačili. | Foto: Ivana Hošková

Prvních dvacet minut pojala Slavia poněkud profesorsky. Když ale zjistila, že Pardubice mohou kousat, přepnula na vyšší obrátky. Ve 26. minutě ji vyšla první kloudná akce. Ke smůle domácích se Provod dostal za obranu a Michal Szurzyn už musel faulovat. Jurečka penaltu proměnil, čímž (ne)chtěně vsítil vítězný gól.

„Začátek zápasu byl z naší strany dobrý. Do desáté minuty jsme se dostávali za obranu Slavie. Akorát jsme slibně se rodící šance nevyřešili. Dostali jsme se na dvě tři přihrávky, ale bohužel ve finální fázi jsme šli hned do ztráty. Potom jsme ale měli problém vylézt z naší poloviny. Tušili jsme, že soupeř bude hrát na Dáňu (Kryštof Daněk) a hlavně Míšu Hlavatého hodně agresivně. Dá se říct hodně osobně. Přitom jsme věděli, že od nich potřebujeme dostat přihrávku k Pájovi Černému. To se nám dařilo tak napůl. Moc jsme míče nahoře neudrželi. Pak až ke konci poločasu byl Pája dobře na ose a několikrát balony šikovně sklepl,“ hodnotil první poločas pardubický trenér Radoslav Kováč.

Peprmintový likér Pardubicím nechutnal. Naléval penaltový exekutor Jurečka

Ve druhém poločase už Slavia neponechávala nic náhodě. Před gólmana Viktora Budinského se tlačila daleko intenzivněji. Ten však soupeře chvílemi přiváděl k zoufalství. Jako při možnosti Wallema, kterému sebral z kraje druhé čtyřicetiminutovky gól z kopačky. Domácí nelze snahu upříst, ale jejich choutky končily před velkým čtvercem.

„Pro druhý poločas jsme chtěli dodat týmu svěží vítr, tak jsme tam dali Krobíka (Ladislav Krobot). Naši hru trochu oživil. A po změně stran jsme nějaké náznaky šancí měli. Musíme si ale na rovinu přiznat, že Slavia si vytvořila daleko více příležitostí. Podržel nás Buďa, který nás nechal do konce zápasu živit naději, že bychom mohli vyrovnat. Nakonec ta šance přišla, ale Mandy (Aleš Mandous) hlavičku pěkně chytl. V poločase jsme kluky nabádali, ať jsou trpěliví a co nejdéle udrží stav 0:1, že z toho může něco být. Nakonec jsme ale gól nedali a Slavia vyhrála zaslouženě,“ přiznal Kováč.

Mukwelle mohl být slavný

Tu zmíněnou příležitost stát se klubovou „legendou“ měl kamerunský nováček William Mukwelle. Tři minuty před koncem jako střídající hráč po hodině hry si naskočil na rohový kop. Aleš Mandous se však vytasil bleskovou robinzonádou.

V závěru jsme díky sérii rohů dostali Slavii pod tlak. Byli kopnuté, ale nešli jsme do centrů dostatečně důrazně. Will se k jednomu propracoval velmi dobře,“ chválil a dodal:

„Jinak jsme těch šancí opravdu moc neměli. Se Slavií je to těžké. Na druhou stranu si myslím, že se kluci rvali statečně. Pochopitelně mě to mrzí i za ně, ale prostě jsme nedali gól.“

Pardubice se před Slavií nabušily. Ještě se ale potřebují více sehrát, ví Kováč

Druhá nová tvář v týmu, Pablo Ortiz, naskočila od úvodního hvizdu. Dokonce do nově vytvořené dvojice s Ondřejem Kukučkou. Ukázalo se to jako dobrý trenérský tah.

Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil

„Pablo Ortiz na nás působí velmi dobře. Samozřejmě je to někdy z jeho strany takové vláčné. Klasika. U jihoamerických hráčů to zkrátka bývá. Celý realizák i klub samotný je zvědavý na to, jak se s tím popere. Těžší zápas na rozjezd mít nemohl. Nakonec to odehrál velmi kvalitně. Věříme, že se bude každým zápasem zlepšovat. Apelovali jsme na něj, že na zápas se Slavií musí být neskutečně koncentrovaný, protože možná v Dánsku, kde působil, takového zápasu není. Aniž bych chtěl nějak snižovat dánskou ligu. Věděli jsme, že Tijany, Jurečka z základu, pak přijde Chytil, Schranz. Do zápasu se ani nedostal van Buren. Útočníky podporuje z křídla Matěj Jurásek. Jeho rychlost a driblink jsou nebezpečné zbraně pro každou obranu. Nakonec si s tím vším Pablo poradil velmi dobře.

Zkratovaný motor akcí

Třetím do party, který poprvé oblékl pardubický dres, je Kryštof Daněk. Patří Spartě a v Pardubicích je na hostování do konce podzimní části.

Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil

„Vzali jsme ho kvůli práci na poslední třetině hřiště. Má nadstandardní řešení. Věříme, že jeho výkony porostou a hlavně se bude zvyšovat jeho psychika a jistota. Další odehrané zápasy by mu měly pomoct a on pomůže nám,“ tuší Kováč

V poslední době se na české scéně skloňuje jméno Michal Hlavatý. V souvislosti se zájmem lepších klubů. Od prvního kontaktu v utkání se Slavií se od něj strážce nevzdálili. Ještě, že nepotřeboval v průběhu utkání na toaletu… Byl otloukaný jako píšťalička. Nikdo by si nemohl divit, kdyby v neděli nemohl chodit. Sešívaní věčnými zákroky na hranici únosnosti i těmi, které rozhodčí pustil, úplně odřízli Pardubicím hru.

Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil

V dalším kole to nebude jiné. Pardubice zajíždějí do Plzně. Mimochodem tam, kde Michal Hlavatý před příchodem na východ Čech působil.