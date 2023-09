(směje se) Spal jsem dobře. Já se před podobnými zápasy už nestresuji. Už jsem několikrát s takto silnými soupeři hrál. Mám za sebou řadu těžkých utkání. Bral jsem to tak, že je to zápas jako každý jiný. Na nic jsem se speciálně nepřipravoval. Spíše než soupeři, mě budí maličká. To jsem vzhůru častěji.

Pokud se dobře pamatuji, tak jsem byl Hráčem zápasu před tímto oceněním dvakrát. Je to velmi pěkný pocit, když vás takto ocenění fanoušci. Nicméně pocit z vítězství to určitě nenahradí.

„Malou máme mezi sebou. Postýlku jsme zamítli. Žena k ní neustále vstávala, protože fňukala. Malé stačilo přiložit prso, aby se uklidnila. Jenže někdy to bylo i dvacetkrát za noc. Někdy ale spím před zápasy sám. Na druhou stranu, i když se malá desetkrát vzbudí, tak já to pokaždé nevím. Mám asi tvrdý spánek. I když, spíše maminka rychle zakročí. Žena si v noci pravdu moc neodpočine. Zaslouží si uznání,“ prozrazuje Budinský něco ze svého soukromí v rozhovoru pro Deník.

Před Slavií se tolik nebudila?

Po celou dobu jako ostříž

Zpátky k fotbalu. Říkal jste, že jste se před utkáním se Slavii na nic speciálně nepřipravoval. Studujete ale útočníky soupeře?

Nedá se říci, že bych si je vyloženě načítal. Trenéři nám gólmanům posílají sestřihy nějakých standardek a gólů. Útočníky v lize už znám. Když mám volnou chvíli sleduji celé zápasy nebo reportáže. Dopodrobna je nemám nastudované.

A máte vysledované, kam zahrávají penalty?

Ano, na penaltové exekutory se podívám.

Takže jste předvídal, kam ji Jurečka kopne, nebo si počkal, až si zvolíte směr?

Myslím, že si spíše počkal na můj pohyb. Možná jsem šel na zem o setinku dříve. Ale je to nevyzpytatelné. Někdo kopne čtyři penalty k levé tyči a když k ní skočíte, tak to zrovna dá doprava. Ve finále je to o nějaké gólmanově intuici.

U většiny týmů se gólmani i obrany zaměřují na jednoho nebezpečného útočníka. Slavia jich však má pět. Na koho jste se musel nejvíce soustředit?

Z mého pohledu byl ve velkém vápně nejnebezpečnější Tijany. Znám ho z Baníku. Věděl jsem, že pokud na něj projdou nějaké centry, tak bude zle. On je schopný vyhrát každou hlavu. Mám pocit, že až na jednu šanci se ve vzduchu k ničemu nedostal. Nicméně Slavia má velmi šikovné a kvalitní všechny útočníky. I křídla a krajní záložníky. Nebezpečí hrozilo z boku i ze středu. Museli jsme dávat zvýšený pozor na všechny ofenzivně laděné hráče.

Na druhou stranu být v permanenci celých devadesát minut si gólmani vesměs pochvalují. Co vy?

Je to jak kdy. Někdy vám zápas nesedne a ze sedmi střel dostanete pět gólů. A někdy se vám daří a obdržíte branku jen z penalty. Každopádně mám radši zápasy, kdy musím být po celou dobu jako ostříž.

V utkání jste vytáhl několik bravurních zákroků. Při které šanci jste se nejvíce zapotil?

Hned na začátku druhého poločasu. Myslím, že Kuky (Ondřej Kukučka) zaváhal a Wallem se ocitl sám přede mnou. Naštěstí tu střelu neumístil přesně, takže jsem ji reflexivně vyrazil.

Takový Jurečka z vás musel být zoufalý. V zápase mohl kromě penalty vstřelit klidně tři góly.

Mám za to, že jsem proti němu zakročil dvakrát nbeo třikrát. Jinak střílel nad nebo vedle. Zaplaťpánbůh. Ale stejně nám to nestačilo ani na bod.

Mohl jsem se zapřít a odrazit

Vraťme se k rozhodujícímu okamžiku zápasu. Jak jste vidět penaltovou situaci?

Čekal jsem, že to Surza už nechá na mně. Provod už byl celkem blízko a přišlo mi, že si dal balon trochu více od nohy. Nevím, jestli Mišo o něj zakopl, či ho trefil úmyslně. Kdyby ho neustřelil, tak bych po něm šel já.

Znamená to, že jste se nedomluvili?

To bylo v takové rychlosti, že to nejde. Myslím si, že ho chtěl zpomalit, ale dal do toho větší intenzitu. Ty útočící hráči si to pak už umějí uhrát.

Před vám nastoupila zbrusu nová stoperská dvojice Ortiz – Kukučka. Jak s vám za ní chytalo?

Za mě dobré. Sice je tady Pablo krátce, ale už na tréninku vypadal dobře. První zápas odehrál velmi slušně. On je snaživý a komunikativní typ. S Kukym jsou dobrá dvojka. Rozuměli si, protože mezi nimi není nějaká jazyková bariéra. Používají základní slovíčka v angličtině.

Obrana byla z pardubického pohledu vcelku v pořádku. Útok se ale znovu neprosadil. Nechtělo to více odvahy?

Je to pořád dokola. Naše hra není vůbec špatná. Umíme vyjet zezadu, rychle se dostaneme na půlku soupeře, ale nezvládáme finální fázi. Buď to vyřešíme zbrkle individuálně, nebo si dáme nepřesnou přihrávku. Chtělo by to možná více klidu, ten míč déle podržet na kopačkách. Chybí nám ta konečná myšlenka, respektive její realizace. Musíme také vzít v potaz, že soupeř hrála osobku na Mišu Hlavatého i Daňa (Kryštof Daněk). Slavia má zažitou hru jeden na jednoho a běhá s dotyčným po celém hřišti. Nedopřávali nám moc prostoru, pro kluky to byl směrem dopředu těžký zápas.

Trenér Trpišovský si po zápase pochvaloval hřiště. Takhle rychlé v domácí soutěži prý už dlouho nezažil. Jak vyhovovalo gólmanovi?

Po pravdě řečeno, mně také vyhovovalo. V zápasech před tím byla také krásná tráva a rovné hřiště, ale s měkčím podkladem, který se trhal. V týdnu před utkáním prošel trávník, tuším, že se tomu říká aerifikace. Dalo se do něj hodně písku. Hřiště bylo sice tvrdší, ovšem stabilní. Když se člověk zapřel, tak se mohl odrazit a nebořil se. Když to shrnu, hřiště bylo připravené výborně.

Pardubice na papíře výrazně posílily. Jsou silnější i v hlavách ve smyslu: Teď máme široký kádr a můžeme si věřit na skoro každého?

Ano. Zdravá konkurence v týmu je vždy výborná. Za mě jsme výborně posílili. Musíme ale zamakat a potvrdit to na hřišti. Slavia je silný soupeř, takže to měřítko se ukáže až v dalších zápasech. Má dvacet rovnocenných hráčů, kteří by byli oporami v každém týmu. Konec konců každým rokem hrají evropské poháry. Nicméně i my teď máme dvacet hráčů, kteří mnohou ihned vyběhnout do základní sestavy.

Budu se snažit udržet v bráně

Dotkl jste se základní sestavy. Vy jste v ní v letošní sezoně odchytal sedmý zápas v řadě. Už se vám taková porce někde poštěstila?

V Baníku jsem odchytal jedenáct nebo dvanáct zápasů v kuse. Nyní je to ale po delší době. Jsem za tu sérii rád.

Cítíte zvýšenou důvěru trenérů?

Zatím ano. Musím říct, že je to fajn. Tonda Kinský se už pomalu vrací po zranění. Uvidíme, co bude dál. Kdo bude chytat se většinou dozvíme v polovině týdne. Nicméně, člověk už to nějak z tréninků vycítí.

Zdá se, že jste rozhodl, že Kinského jen tak mezi tři tyče pustit nehodláte?

Bylo by to nejlepší (rozesměje se). Budu se o to snažit. Hodně také vždy záleží na tom, jak se daří celkově týmu. Když ano, tak většinou není důvod něco měnit.

Kinského brali do kádru FK Pardubice jako jedničku a velký talent české brankářské školy. Nehrozí, že vás vystrnadí už jen kvůli tomu a jak to máte vůbec v týmu nastavené?

My žádnou jedničku ani dvojku nemáme. Trenér brankářů pan Shejbal tohle škatulkování nemá moc rád. Bere to tak, že někdo sezonu začne, ale je nahraditelný, když se mu nedaří, nebo se přihodí to, co Tondovi (disciplinární trest na čtyři zápasy). Rozhoduje se i na základě práce na tréninku.

V letošní sezoně jste už chytal proti Spartě i Slavii. Co Plzeň, která vás čeká už v neděli?

Do Plzně se těšíme. Bude to dobrý zápas (smích).

Snažíte se uniknout z otázky… Chcete završit silnou trojku a budete chytat?

Upřímně řečeno, nevím. Tonda zatím trénuje individuálně. Možná už začne od úterý s námi. Nebyl s námi ještě ani jeden trénink ani na pozápasovém tréninku po Slávii. Tuším, že byl dvakrát, třikrát na dvacet minut sám s trenérem brankářů. Popravdě řečeno, nevím, v jakém je stavu. Možná se dá do kupy, možná ne. Kdo bude připraven pro utkání v Plzni, záleží na rozhodnutí trenéra brankářů. Každopádně bych rád chytal i proti třetímu top týmu z ligy.