Pardubickým fotbalistům vydržela střelecká slina i v dalším týdnu. Po demolici Vlašimi ve druhém poločase, naopak vytasili gólové zbraně v prvním dějstvím. Třemi trefami odřízli celek se slavnou historií, ale už ne tak světlou přítomností. Po jasné výhře nad Viktorii Žižkov skončili druzí ve své skupině Tipsport ligy. Se sedmi body a s čistým štítem obdržených branek. Vítězní Bohemians totiž nadělili druholigovým soupeřům o čtyři góly více.

Pardubičtí fotbalisté porazili vysoko v Tipsport lize Vlaším (snímek) a dnes také Viktorii Žižkov. | Foto: Deník/Michal Káva

Tipsport liga - 3. zápas: FK Pardubice - FK Viktoria Žižkov 4:0 (3:0).

Branky: 13. Hlavatý, 32. Tischler, 34. Hlavatý, 82. Darmovzal. FK Pardubice - 1. poločas: Kinský – Surzyn, Donát, Ortiz, Icha – Daněk, Tischler, Hlavatý, Kissiedou – Krobot, Černý. 2. poločas: Kinský – Kukučka, Darmovzal, Mareš, Míšek, Lupač, Brdička, Mukwelle, Jindra, Patrák, Zlatohlávek. Trenér: Radoslav Kováč. FK Viktoria Žižkov - 1. poločas: Kotek – Řezáč, Kozojed, Divíšek – Oravec, Prošek, Hönig, Muleme – Voltr (23. Rosa), Serkan, Toula. 2. poločas: Kotek – F. Ret, Bárta, Tregler, Štrombach, Petrák, Klusák, Serkan (62. Vais), T. Ret, Sodoma, Rosa. Trenér: Marek Nikl.

Poslední česká konfrontace před odletem na soustředění do Španělska. V Marbelle a okolí totiž čekají Pardubice soupeři ze severu Evropy.

Zpět na umělou trávu do Xaverova. Pardubičtí fotbalisté museli pro vítězství ve skupině zvítězit o devět branek. To se čekat nedalo, nicméně klokaní „náskok“ začali stahovat už v první čtvrthodině. Akci rozjel Černý, Icha dal míč vratkou na Hlavatého, který se trefil za zadní „klacek“. Ve 32. minutě přetažený roh, poslal spoluhráč na malé vápno a Tischler hlavičkoval o břevno centimetry za čáru. Brankový účet první půle uzavřel znovu Hlavatý, kterému naservíroval balon Kissiedou. Po změně stran to favoritu trvalo dlouho než přidal další zásah. Až v 82. minutě. Nicméně stál za to. Darmovzal napřáhl z dálky a vysunutého brankáře přehodil ukázkovým lobem.