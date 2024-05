(usmívá se) Možná to tak po zkušenostech s jarní částí vypadá, ale… Určitě si myslím, že člověk to vnímá jako komfortnější situaci. Samozřejmě, řekli jsme si, že teď už se blíží konec a my nastupujeme v nové soutěži. Opakuji, musíme z ní vytěžit co nejvíc.

Určitě je to příjemnější, protože jsme vyhráli. Máme tři body na víc a ze třináctého místa jsme soupeřům zase trochu odskočili. Čeká nás ale další těžký zápas. Myslím si, že budeme hrát úplně stejně jako proti Zlínu. Ze zabezpečené obrany. Každý z nás si musí odvést na hřišti, co má. Z toho můžou pramenit tři body.

Rozhodně. Zápasy v závěrečné fázi sezony jsou o něčem jiném. Člověk si musí dávat pozor hlavně vzadu a vyvarovat se nějakých chyb nebo ztrát. Zkrátka hrát bezpečněji. No a jakmile se naskytne nějaká příležitost, tak se ji pokusit jako využít. První gól je hodně důležitý a ve skupině o záchranu dvojnásobně. Proto jsem moc rád, že jsme to proti Zlínu zvládli. Teď už ale je před námi nový zápas, na který se plně koncentrujeme.

Projevila se nervozita v prvním poločase se Zlínem, kdy povinnost neudělat chybu, převyšovala nějaké útočné snažení? Jak jste to viděl z tribuny, když jste nemohl do zápasu naskočit pro čtyři žluté karty?

Nějaká určitě ano. Věděli jsme, že máme mečbol na své raketě. Stačilo porážet týmy, co byly v tabulce pod námi. Bohužel šanci odskočit jim ještě víc jsme nevyužili. Skupina o záchranu mohla být klidnější. Teď se musíme pekelně soustředit na každé utkání a v nich udělat co nejvíc bodů.

Na druhou stranu od přežité klinické smrti v CGIG Areně se Jihočeši pořádně zvedli a pět kol už neprohráli. Co na to říct a máte se bát?

Jasně, víme o tom. Udělali šňůru a asi se cítí líp. Tohle je zase nový zápas, který je pro oba týmy velmi důležitý. Podle významu utkání to bude na hřišti vypadat.

Navléknout druhý domácí korálek

S čím na Dynamo vyrukovat a můžete soupeře v této fázi soutěže ještě něčím zaskočit?

Těžko říct. Myslím si, že to bude hodně o psychice a touze zápas zvládnout za každou cenu. Musíme fungovat na hřišti jako jeden tým.

Proti Zlínu jste ustrážili všechny standardky a dokonce na útočné polovině po rohu vstřelili vítězný gól. Vše se v dobré obrací?

Bylo by to fajn. Musíme na to navázat, protože je vždy super standardkou si pomoct. Navíc jsme udrželi vzadu čisté konto a to také zvedne sebevědomí.

A vyhráli jste doma. Poprvé v kalendářním roce. To bylo asi slávy…

Jo, jo, už jsme na to čekali fakt dlouho. Věděli jsme o tom a trochu nás to hryzalo. Jsme rádi, že jsme to prolomili kvůli našim fanouškům. Teď jen navléknout druhý korálek.

Kolik už stály góly ze vzduchu Pardubice bodů? Klid v prostřední skupině

České Budějovice jsou týmem dvou tváří: doma na jedničku, venku na pětku. U vás je to, lépe řečeno bylo, naopak. V čem ta nestabilita spočívá?

Sám nevím. Mělo by to být tak, že doma tři body zůstanou. V této sezoně jsme tu starou pravdu trochu postavili na hlavu. Věřím, že výhrou se Zlínem jsme to odšpuntovali a udržíme se na vítězné vlně.

Na druhou květnovou neděli připadá Den matek. Vaše maminka je velkým příznivcem FK Pardubice. Ocení od vás tři růže nebo tři body?

Mamka by ocenila obojí. Přesto si myslím, že hlavně ty tři body (pousměje se) .

Rád bych pomohl gólem či asistencí

Čtyři sta dní bez fotbalu. Co vaše zranění? Respektive už je to ten starý známý Tomáš Solil, nebo vám z něj něco chybí?

Předně musím konstatovat, že se už cítím relativně dobře. Nicméně ještě to není úplně top jako před zraněním, kdy jsem byl úplně rozehraný. Určitě je co zlepšovat.

Omezují vás nějak bývalé zdravotní komplikace v pohybu, nebo je to už jen o hlavě?

V hlavě si už nechci nic podobného připouštět? Každopádně někde to asi zůstalo. Tedy minimálně. Důležité je, že jsem si znovy přivykl na tempo, které ve FORTUNA:LIZE. Opravdu jsem strašně dlouho nehrál. Věřím, že formu vyladím. Každopádně jsem si vědom toho, že tomu musím dávat ještě víc.

Pojďme si to shrnout. Naskočil jste do šestnácti zápasů z dvaceti mistráku a z toho se hned třináctkrát objevil v základu. Taková důvěra vás po tak těžkém zranění těší, ne?

Určitě. Jsem za tu důvěru rád. Teď ji ještě potřebuju splatit nějakými body. Rád bych pomohl týmu nějakým gólem nebo asistencí. Škoda, že se nepočítají ty druhé jako v hokeji. To už bych nějakou zaznamenal. Šance jsem na to měl. Zkrátka ta čísla je třeba zvednout.

Čtyři sta dní mimo ligový trávník. Solil se až teď vrací z azylu na nový stadion

Na veřejnost prosákly informace, že se o vás zajímá Liberec. Co na tom bylo pravdy?

Ano, bylo to téma pro mě. Nicméně všechno už je vyřešené, takže není důvod se k tomu vracet.

Počkejte. Libereckou nabídku jste vyřešil tím, že jste podepsal novou smlouvu v Pardubicích. Co vás k tomu vedlo?

Vedlo mě k tomu víc věcí. Přiznávám, že jsem nad nabídkou Liberce přemýšlel. Jako nad novou příležitostí a výzvou. Nakonec jsem se rozhodl pro Pardubice. Když jsem byl dlouhou dobu zraněný, tak za mnou lidé z klubu stáli a pomohli mi. Prožíval jsem těžší časy a cítím jakousi povinnost to pardubickému klubu splatit. To byl ten hlavní důvod k tomu zůstat.

Za záchranou společnými silami

A ve hře je kariéra poté hráčské: trenér, manažer, nebo snad ředitel? Uvažujete už takto do budoucna?

Jednoznačně takhle do budoucna úplně ne (směje se). Teď se soustředím na momentální kariéru hráče. Ale samozřejmě by tomu tak mohlo po ukončení hráčské kariéry být.

Jaké to je v rozehrané sezoně, když se má člověk soustředit na své výkony a svůj klub, dozvídat se, kam všude jde?

Záleží na tom, jak to kdo vnímá. Jestli to řeší hned, nebo to vypustí a vrátí se k tomu po nějaké době. Každopádně nějaký vliv to má. Pokud bych měl mluvit za sebe, tak jsem potřeboval trochu času, abych si všechno vyjasnil. No a už mám zase klid (mrkne).

A když slyší, jak se řeší budoucnost i jejich spoluhráčů? Jeden jde tam, druhý jinam…

To je fotbalový život. Musíme to brát tak, že tady máme kluky na hostování, kteří musí řešit, co bude dál. Ale řeší si to oni sami, do kabiny to netahají. K nám se informace dostanou ze sociálních sítí nebo novin. Potom to máme více na očích. Fakt to ale se spoluhráči neprobíráme. Jsme v nejdůležitější fázi sezony. Myslím si, že se tím nechce nikdo kromě toho dotyčného zaobírat.

Pardubice si zbytečně ztížily situaci. Nadstavbu ale zvládneme, burcuje Shejbal

Navíc už je jisté, že v Pardubicích končí i trenér Radoslav Kováč. To na klidu asi nepřidá?

Měli jsme společné sezení a na něm jsme se všichni shodli, že dokončíme sezonu ve stejném složení. Všichni tady chtějí, aby všechno dopadlo dobře. Soustředíme se jen na záchranu, ke které chceme dojít společným dílem. Hráči i trenéři. Bez ohledu na to, kdo kde po sezoně skončí.

S jednou radou přišel trenér trenér hokejové reprezentace Radim Rulík. Nejlepší by prý bylo odstřihnout se od internetu a sociálních sítí. Jde to vůbec v této době?

Myslím si, že to nejde. Samozřejmě člověk zprávy vidí, ale nemusí si je přečíst. Stejně si ale myslím, že se vždycky k němu dostanou, i když se na ně nepodívá.