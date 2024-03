Samozřejmě, že jsme čekali v jaké sestavě nastoupí do pohárového zápasu. Koho by pak mohli nasadit proti nám. Navíc příští týden hrají evropský pohár. Malinko nám to nabouralo plány. Počítáme s tím, že přijedou v té nejsilnější sestavě. Nějaký kalkul, že by nebyli odpočatí, teď už nehraje žádnou roli.

Přesně tak. Jejich největší kvalitu vidím v tom, že se jim strašně obtížně dávají góly. Ať už je to ze hry či ze standardek. Podle mě je to v tomto ohledu nejlepší mužstvo celé soutěže. My ale půjdeme s nějakým plánem do hry a věřím, že se minimálně jednou prosadíme. Pokud dáme dva góly, už by mohly znamenat nějaké body.

Nemyslím si, že bychom si míče nevážili. Bylo to tím, že jsme neměli odvahu hlavně v obranné čtyřče, kdy stopeři i krajní beci si nedali balon, jak bychom potřebovali. Spíše se uchýlili k nákopům a na vzdušné souboje nemáme typologicky stavěné hráče. Dvoumetrového kořena, který by udržel nahoře míč. Nekvalitou a menším sebevědomím docházelo k jednoduchým nákopům, které nám Slavia posbírala. Dostala se na balon a valila na naší bránu.

S tím nesouhlasím. Všechny tři manšafty jsou výrazně odskočené od zbytku ligy. Sparta se Slavii se navíc ještě vzdálily Plzni. Všechny tři týmy mají formu. Je to vidět i na evropské scéně. V těžkých zápasech získaly obrovské sebevědomí, které si přenášejí do domácí soutěže.

Těžko říct. Myslím si, že je to svým způsobem jedno. Už bychom potřebovali konečně uspět v nějakém velkém zápase. Zatím naše výsledky s tou silnou trojkou nejsou úplně dobré. Momentálně se nedíváme na to, s kým hrajeme. Navíc máme doma špatnou bilanci, takže potřebujeme bodovat. A je jedno jestli je to Plzeň, nebo někdo další.

Čeká vás druhý zápas za sebou se silnou českou trojkou? Je to lepší si to takhle odbýt a pak se moct soustředit na ostatní soupeře, se kterými je vyšší šance uspět?

Pardubice se po vydařeném startu do jara mohou reálně zaobírat myšlenkami na posun do nejpoklidnější nadstavbové skupiny. Na druhou stranu čtyřicetiletý trenér musí v kabině zapnout červenou kontrolku, protože za nimi to v tabulce pěkně probublává.

S čím na soupeře vyrukujete, respektive kudy vede cesta alespoň k bodu?

Nesmíme se nechat dostat pod tlak. Musíme být sebevědomější a odvážnější na míči. Musíme déle držet balon na svých kopačkách. Je to o kvalitě a ochotě hrát. Nebát se a zároveň nenabízet nějaké jednoduché ztráty, chyby. Musíme být v obranném boxu důrazní. Nabírat hráče, protože kvality Chorého, Šulce, který momentálně vévodí střelecké tabulce, jsou nesporné. Musíme podat organizovaný výkon v obranném bloku. A od toho se odpíchnout.

Na Slavii jste si museli dávat pozor na jedenáct hráčů, bude to proti Plzni snazší?

To si úplně nemyslím. Plzeň má těch nebezpečných hráčů také hodně. Jména Chorý, Šulc už jsem zmínil. Mohu pokračovat Cadu, Mosquera zkušený hráč s výbornou levačkou, Vydra. Nesmím zapomenout na Kalvacha. Není to úplně útočný hráč, ale veškerá kvalita, co se týče výstavby hry, jde od něj. Kope skvěle standardky. Plzeň je díky tomu nesmírně silná. Těch hráčů a věcí, na které si musíme dávat pozor je víc.

Musím ovládnout emoce

Nemůžete počítat s dvojicí karetních hříšníků Hlavatý – Patrák. Jak to bude citelné oslabení?

Do jarní části jsme vstupovali s vědomím, že pět kluků je v ohrožení čtvrté žluté karty. Tudíž jsme počítali jsme s tím, že to dříve, nebo později přijde. Vyšlo to tak, že se nám už tři vykartovali. Pablo Ortiz v domácím zápase s Teplicemi a teď Patras s Míšou. Pochopitelně Míša Hlavatý je pro nás extrémně důležitým hráčem do organizace, do výstavby hry a hlavně do ofenzivy. Musíme si s tím nějak poradit. Co se týče Vojty Patráka, na jaře se dostává do formy. Je produktivní v asistencích. Místo nich dostanou šanci další hráči. Věříme, že je nahradí.

Na druhou stranu není lepší absence Hlavatého v zápase s Plzní, než kdyby chyběl v nějakém důležitějším? Nedošel si pro čtvrtou „žlutku“ na Slavii schválně?

Ne, to si nemyslím. Roli v tom sehrály emoce. I když to na první pohled nevypadá, tak Míša je emočně hodně vtažen do zápasu. V některých fázích, je těžké ho ukočírovat. Určitě tam nebyl z jeho ani nás trenérů nějaký kalkul ve smyslu: Hele, vypustíme zápas s Plzní. My si fakt nemůžeme dovolit, abychom si vybírali, jestli nebýt pro ten, či onen zápas. Až následující zápas po Plzni ukáže, jestli to bylo dobře, nebo ne.

Mluvíte o tom, že Hlavatý se těžko kočíruje, ale co asistent David Mikula. Vyfasoval jste dvě žluté napomínání v posledních dvou zápasech. Čím to?

Přiznávám, že při zápasech mám s emocemi potíže. Sám se snažím s tím nějakým způsobem pracovat, ale některé věci na mě dolehnou a neudržím se. Mám problém emoce ovládnout, na což doplácím těmi kartami.

Proti Teplicím se to dalo ještě pochopit, ale na Slavii se jednalo o zbytečný výlev směrem k rozhodčímu. Pak to vypadalo, že se na vás Radoslav Kováč za to zlobil. Visí nad vámi Damoklův meč?

To snad ne (pousměje se). Ale s Kovym se o tom bavíme. Musím se krotit, aby to nedoléhalo na hráče. Sam vím, že na tom musím zapracovat a zkusit se více ovládat.

Mikula do akce. Pardubice vyráží na Olomouc s novou jedničkou, Kováč má zákaz

Je pro vás potěšitelná zpráva, že v Edenu naskočil na chvíli do hry Vojtěch Sychra. Jak je na tom?

Určitě. Je to zase další varianta, se kterou můžeme pracovat. Zvláště, když máme kvůli kartám Patrase mimo. Do toho je zraněný Filip Brdička, který je typologicky podobný Vojtovi Sychrovi. Rychlostí, skvělým pohybem. Je pro nás dobrou zprávou, že se dal konečně do kupy. Trénuje a snad mu ta čtvrthodinka na Slavii pomohla vrátit se do herní praxe.

Do sestavy se po vypršení jednozápasového trestu vrací Ortiz. Přišla mu stopka vhod, aby doléčil hýžďový sval?

Pablo s tím bojoval delší dobu. I když už před zápasem s Teplicemi, kde se vykartoval, říkal, že je relativně v pohodě. Teď se za ty dva týdny doléčil. Věřím, že naváže na své dominantní výkony, kdy nám svým způsobem držel defenzivu.

S Martinem Chlumeckým na stoperu se to úplně nepovedlo. Je jeho pevné místo na kraji obrany?

Byla to nouzová situace. Kromě Pabla nám vypadl Hali (Denis Halinský), který jako kmenový hráč Slavie nemohl nastoupit. Takže jsme museli postavit novou stoperskou dvojici Kukyho (Ondřej Kukučka) s Chlumem. Zrovna na Slavii. Takže to měli velice složité. Orty nám to drží a Chlum zvládl tři zápasy na levém beku také velmi slušně. Je dobré, že se proti Plzni můžeme vrátit k osvědčeným postům.

A co Tomáš Zlatohlávek? Už je připraven hrát od začátku?

Zlatan měl menší výpadek v týdnu před zápasem na Slavii. Onemocněl, měl teplotu. Teď už je stoprocentně připraven k zápasu.

Není to tak, že jste svého nejlepšího střelce schovávali před Slavií, aby vám ho „nešlohla“?

(směje se). Ne to ne. Opravdu nám vypadl ze zdravotních důvodů.

Čerstvá krev v žilách

Minulý týden jste podepsali Mohammeda Marzuqa Yahayu. Proč pokračuje v Opavě, nechtěli jste ho vy trenéři hned?

Do tohoto úplně nevidím a nemám tudíž bližší informace, jaká byla komunikace mezi oběma kluby. Nechci se do toho pouštět. Zapojí se až do letní přípravy. Je to typologicky úplně jiný hráč než kluci, co tady máme. Díky výšce je v zakončení hlavou nadstandardní. Může změnit způsob zápasu. Měl by být posilou, uvidíme.

Na jaře jste za čtyři zápasy získali sedm bodů. Teď se ukazuje, jak byl povedený start důležitý. Za vámi v tabulce to začíná houstnout. Co říkáte na vzestup Budějovic a Zlína a naopak propad Karviné?

Viděl jsem první poločas pohárového zápasu Zlína s Libercem a musím říct, že vypadal velmi dobře. V zimě velmi dobře doplnili, co se týče pohybu. Schánělec, na poslední chvíli přišel Holík. Mají Nigerijce Ikugara, který vypadá skvěle. Nikdo nechce spadnout. Věděli, jsme že ani Budějovice, které už kdekdo odepisoval, nebudou odpadlíkem. Karviná měla těžký los, když doma hrála se Spartou i Slavií. Každý klub dělá vše proto, aby v lize zůstal. Pro nás byl začátek jara skvělý. Na ten první náročný týden s dvěma venkovními zápasy jsme se chystali celou zimní přípravu. Obrovsky si vážíme těch sedmi bodů. Tím to nekončí, jedeme dál. Teď nás čeká Plzeň. A doma máme fakt špatnou bilanci. Potřebujeme začít vyhrávat i doma.

Ve zmíněném prvním týdnu vás pohltila vítězná euforie. Nezačíná pomalu po domácí remíze s Teplicemi a jasné prohře na Slavii vyprchávat?

Myslím si, že vůbec. Když sledujeme tréninky, tak kluci vypadají velice dobře. Co se týče intenzity s jakou provádí cviky i chuti. Panuje s nimi obrovská spokojenost. Utkání s Teplicemi jsme úplně nezvládli, ale pořád jsme udělali ligový bod. Na Slavii jsme podstoupili těžký zápas. Zdravé sebevědomí je na klucích vidět. Těch sedm bodů jim nalilo čerstvou krev do žil.

Glosa: Dávali ho do kupy, až sestrojili gólovou bestii jménem Pardubický Zlatan

Máte náskok pět bodů na čtrnáctý Zlín a ztrácíte dva body na desítku. Kam se spíše koukáte?

Bodově je samozřejmě blíž desáté místo. Kontrolujeme si ale hlavně situaci za námi. Je to jen o nás. Určitě ztrácet dva body na desítku je velmi lákavé. Protože po třicátém kole je něco úplně jiného být desátí a jedenáctí. I tohle by nás mělo motivovat dostat se do modré zóny, která je pro nás strašně lákavá. Nicméně ten odstup k týmům pod námi pořád nic neznamená. O tom jsme se přesvědčili v loňské sezoně, kdy jsme naopak manko doháněli. Musíme být obezřetní a a spíše se dívat za sebe.

Hraje se v sobotu večer, tedy ne v neoblíbených tři odpoledne. Očekáváte vyprodáno?

Já doufám, že lidi přijdou. Bude se hrát pod umělým osvětlením, což dodá zápasu úplně jinou kulisu. Když se hraje pod světly, na plném stadionu. Pro hráče je to zase úplně něco jiného, než když se hraje ve tři a lidí není tolik. Atmosféra by znovu mohla být skvělá jako v prosinci se Spartou.

Může to mít pozitivní vliv i na výkon proti Plzni?

To bychom samozřejmě chtěli. Fanoušci vás vždycky ženou. Atmosféra pomůže týmovému i individuálním výkonům.