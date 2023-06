/ROZHOVOR/ Sny si mohou plnit i velcí chlapi. Prvním bylo přivést do Pardubic první ligu. Druhým pak mít důstojný fotbalový stánek. Nebo naopak… Ve finále je úplně jedno v jakém pořadí se převedly na skutečnost. Sportovní ředitel Vít Zavřel si teď žije dva v jednom. V turbulentní sezoně, která postupovala od totální bezradnosti po nelíčenou euforii, se totiž jeho FK Pardubice zachránil v nejvyšší soutěži. Především proto, že se po dvouapůlletém trmácení do azylu v Ďolíčku vrátil domů. Bývalý aktivní hráč není jen funkcionářem, ale patriotem, kterému nebyl v minulosti osud pardubického fotbalu lhostejný.

V nově zrekonstruované CFIG Areně se odehrál první fotbalový zápas Fortuna ligy mezi FK Pardubice a SK Slavia Praha. Vít Zavřel (vpravo) pomáhal přestříhávat slavnostní pásku. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Na papíře mu je sice třiapadesát, ovšem po této sezoně, zestárl o více než jeden rok. Neměl totiž zodpovědnost jen za své podřízené v A týmu. Ta se po návratu domů znásobila o region, město, klub i fanoušky.

„Celý rok jsem věřil, že ten jeden tým pod sebe dostaneme a následující baráž snad zvládneme. Musím se ale přiznat, že se mi těžce spalo. Z naší situace jsem byl velmi velmi nervózní. Zápasy jsem si tolik neužíval,“ přiznává Vít Zavřel v rozhovoru pro Deník.

Byl jsem přesvědčen, že budeme silnější

Co pro klub FK Pardubice znamená, že se jeho vlajková loď zachránila v nejvyšší soutěži?

Když jsme na začátku února otevírali CFIG Arenu a hned ji na první zápas vyprodali, tak jsme si všichni akcionáři uvědomovali, že první fotbalová liga není jen sportovní, ale také společenskou událostí. O to více jsme byli pod tlakem a o to více jsme ji chtěli zachránit. Jsem rád, že se nám to povedlo. Dva a půl roku jsme hráli mimo Pardubice. Před tím druhou ligu v amatérských podmínkách na Vinici. Bylo by nepříjemné ihned po návratu domů sestoupit.

A pro vás, jako pro kovaného Pardubáka, který obětoval klubu čas i peníze, co přinesl návrat na domácí stadion?

Znamenalo to pro nás, že konečně budeme mít fanouškovskou podporu. Byl jsem v očekávání, jaký bude v Pardubicích zájem o fotbal. Jestli budeme pokaždé vyprodávat stadion, nebo jestli fanoušci přilákají jen velké kluby. Věřil jsem. Jinak. Byl jsem stoprocentně přesvědčený o tom, že návratem domů, začneme získávat více bodů než v Ďolíčku a že budeme daleko silnější. Viděl jsem, že po dvou a půl letech dojíždění na Bohemku, jsme už všichni byli celkově hodně unavení. Samozřejmě nejvíce hráči. Nemáte svoji kabinu, nemáte předzápasový trénink, možnost regenerace. Byl to pro nás obrovský hendikep, ale věděli jsme, do čeho jdeme. O to jsem šťastnější, že jsme takto těžké roky zvládli.

Sportovního ředitele v sobě nezapřete, ale zkuste odhalit své nitro lokálního patriota, fanouška FK Pardubice.

V Pardubicích jsem prošel tréninkovým střediskem mládeže. Pamatuji si, když se na tehdejším Gottwaldově stadionu hrávala Česká národní liga. Chodíval jsem podávat v zápasech balony. Pak mi bylo strašně líto, když se někdy v roce 2006 prodala druholigová licence do Sokolova. Najednou tady skončil profesionální fotbal. Přitom jsem věděl, že tady vždy byla mládež na slušné úrovni. Pro mě, jako pro Pardubáka mi to bylo líto. S Vláďou Pitterem (předseda představenstva) jsme dali do kupy partu kamarádů, která si řekla: Pojďme s tím fotbalem něco udělat, vrátit ho do našeho města. Měli jsme dva velké sny. První byl přesvědčit vedení města, že potřebujeme důstojný fotbalový stánek. A druhý, abychom po více než půlstoletí přivedli do Pardubic první ligu. Ten se jsme si splnili o něco dřív. Každopádně jsme v obou případech strašně rádi, že se to povedlo.

Ceny nestřílíme od stolu, museli jsme zohlednit provozní náklady, tvrdí Zavřel

Měl jste v sezoně chvíle, když už jste o dobrém konci pochyboval?

Ne. Viděl jsem, že čím dál tím lépe pracujeme. Kluci neustále výkonnostně rostli a byli zápas od zápasu lépe připraveni. Trenéři se čím dál více věnovali taktice, rozborům soupeře. Zkrátka, když se dělalo maximum pro záchranu, tak jsem věřil, že první ligu udržíme. Celý rok jsem také věřil, že ten jeden tým pod sebe dostaneme a následující baráž snad zvládneme. Musím se ale přiznat, že se mi těžce spalo. Z naší situace jsem byl velmi velmi nervózní. Zápasy jsem si tolik neužíval.

Kdy vám bylo v sezoně 2022/2023 nejhůře?

Podzim byl katastrofální. Po deseti kolech jsme měli tři body. To je šílené. Nejhůře mi ale bylo v domácím zápase s Boleslaví. Dostali jsme dva góly do deseti minut po dvou rohových kopech. Najednou jsem zpozoroval, že si hráči ani trenéři nevědí se situací rady. Vůbec jsme neuměli zareagovat a nic změnit v průběhu utkání. Od jedenácté minuty jsem viděl, že nemáme šanci uhrát ani bod. Ta beznaděj, jak u hráčů, tak u trenérů nešla přehlédnout. V tu chvíli jsem pochopil, že je to vážné a že s tím musíme něco udělat.

Kdy vám naopak bylo v sezoně nejlépe?

Po prvním jarním zápase v Liberci. Z týmu jsem cítil energii a sílu. Zasloužili jsme si tam i vyhrát. Viděl jsem, že jsme soupeře přejeli herně i kondičně. Přitom jsem věděl, že Liberec bude hrát hodně vysoko. Tam jsem si potvrdil, že máme velkou šanci se z toho marastu vyhrabat. Tento zápas, který skončil 1:1, mi udělal hodně dobře.

Trenér Kováč je hodně komunikativní

Pojďme se vydat po stopách loňské sezony. Přestože jste utratili nejvíce za posily, ukázala se jako nejhorší z těch tří prvoligových. Proč?

My jsme tým nějakým způsobem připravovali na sezonu. Nikdo však nepředpokládal, že se před vypuknutím nového ročníku zraní Honza Jeřábek. Že nám v celé sezoně nepomůže Tomáš Solil, který si připsal asi jen tři starty. Nepředpokládali jsme, že si Plzeň v srpnu stáhne na zpětný odkup Filipa Čiháka. To byly obrovské ztráty. I přesto jsme první zápas s Budějovicemi v Ďolíčku herně zvládli velice dobře. Byli jsme jasně lepší, ale smolně jsme ho 0:2 prohráli. Ve druhém kole jsme jeli do Plzně, kde jsme odehráli velmi dobré utkání. Bohužel jsme zase prohráli (1:2). Zlomilo se to ale až domácím zápasem proti Boleslavi.

Přitom předchozí sezona, kdy jste do skupiny o udržení vstupovali také z předposlední příčky a pak se zachránili přímo, měla být důrazným varováním. A byla ještě horší.

Sezona byla špatná, protože jsme měli katastrofální podzim. Naopak v jarní tabulce jsme skončili sedmí s minimální ztrátou na pátou příčku. Podzim nejvíce ovlivnila skutečnost, že se nám těsně před startem soutěže rozpadla osa týmu.

Dokonce jste sáhli k výměně trenérů, což je na Pardubice věc nevídaná. Proč?

S kolegy akcionáři jsme se shodli na tom, že je prostě udělat změnu. Z hráčů jsme cítili, že potřebují jiný impuls, jinou energii v kabině, slyšet jiný hlas. Oba trenéři Pan Novotný i pan Krejčí odvedli v Pardubicích, jak v mládeži, tak v A týmu obrovské penzum práce. Za to si zaslouží poděkování. Byli tady mnoho let, nicméně po utkání v Boleslavi jsme vycítili, že to musíme změnit, nebo z toho bude průšvih.

Zvenku to vypadalo, že se do Pardubic, které už každý odepisoval, trenéři dvakrát nehrnou. Proč jste nakonec ukázali na Radoslava Kováče?

My jsme vytipované čtyři adepty. Prioritou pro nás byl Jirka Saňák. Je od nás z regionu a dlouhodobě spolu komunikujeme. V minulosti jsme s ním třeba konzultovali některé hráče. Měl obrovský zájem k nám přijít, bohužel v Olomouci ho neuvolnili. Pak jsme jednali s dalšími kandidáty, mezi kterými byl i Radek Kováč. Rozhodlo to, že strašně chtěl a že má na trénování v Pardubicích obrovskou chuť. Je strašně energický, což jsme z něj cítili. Druhá věc byla to, že jeho možná první věta byla: Můžeme bavit také o víceletém kontraktu. Toužil pokračovat, i kdybychom se nezachránili. To byl takový impuls se pro něj rozhodnout.

Pardubice ulovily první rybu, vrací se motorová myš Surzyn. A čeká se, co Nita

Nakonec dovedl Pardubice k záchraně. Těší vás, že si ho teď můžete obhájit před všemi škarohlídy?

Mě hlavně těší to nejpodstatnější, že dovedl Pardubice k záchraně. Vsadili jsme na dobrého koně a teď jde jen o to, abychom neusnuli na vavřínech a dál poctivě pracovali. Abychom se poučili a posouvali se dál.

V čem ještě spatřujete Kováčův přínos pro mužstvo?

Patří do kategorie mladších trenérů, což je pro naši kabinu, kde se to hemží mladými hráči, fajn. Má k nim blíže i lidsky. Snaží se do naší hry zakomponovat nové fotbalové trendy. Vzdělává se a pracuje na sobě. Je velmi pracovitý, což platí pro celý realizační tým. Co vidím jako obrovský plus je fakt, že hodně komunikuje s hráči. Kluci potřebují, abychom se s nimi hodně bavili a vysvětlovali jim různé věci. Na to je náš realizační tým přímo nastavený. A má ještě ještě jednu přednost, která je ve sportu potřebná, protože je nezdolným optimistou.

Další jméno, které musíme zmínit, je jarní mega posila gólman Florin Nita. O Vánocích jste asi neměl ani tušení, že ho budete mít v kádru. Jak se takové hvězdné jméno dá získat?

Na Vánoce sice ne, ale už v lednu k nějakému naťuknutí došlo. Myslel jsem si, že ho Sparta nebude chtít uvolnit. Velkou roli v tom sehrál právě trenér Kováč a Sparta ho ve finále pustila na hostování. Důležité bylo, že chtěl sám Florin Nita. Pak to bylo o tom, domluvit finance tak, abychom si ho mohli vůbec dovolit. To se nám povedlo na všech třech frontách. Kovy přesvědčil Spartu, aby souhlasili s hostováním. Dobře to vysvětlil Florinovi tak, aby pochopil, že je to jeho další šance. S tím, že zase začne chytat, což by mu mohlo případně zajistit další angažmá. Mně se podařilo na Spartě domluvit zajímavé finanční podmínky.

Celá fotbalovou veřejnost žasla nad tímto majstrštykem. Jak se vám to podařilo?

(zamyslí se) Povedlo se to no. My jsme potřebovali Florina, Florin potřeboval chytat, což bylo důležité i pro Spartu. Takhle bych to uzavřel.

S tím zdánlivě souvisí jedna věc do budoucna. Slyší vaši partneři na to, že se první liga hraje na domácím stadionu v Pardubicích. Mají zájem více investovat do klubu a vy si tím pádem mohli dovolit zaplatit hráče?

Teď máme před sebou dny vyjednávání o nových kontraktech. Myslím si, že se nám jaro povedlo. V tom smyslu, že bylo neustále vyprodáno. Na stadionu krásná atmosféra. Sice jsme usilovali o setrvání v soutěži, ale hráli jsme dobrý fotbal. Tohle všechno by mohlo pomoct tomu, že o žádného partnera nepřijdeme. Ba co víc, že se některé smlouvy i vylepší. A že pro náš klub získáme i nové partnery.

Nemáme Škodovku za plotem…

Zmiňujete krásnou atmosféru. Byl jste překvapen, nebo jste to někde ve skrytu duše čekal?

Přál jsem si to. Byl jsem v očekávaní a byl to pro mě velký otazník. Přece jenom první liga se nehrála v Pardubicích čtyřiapadesát let. Vznikalo tady a stále ještě vzniká něco nového. Nová fanouškovská základna, také fan klub se teprve vytváří. Bylo to pro mě milé překvapení a měl jsem z toho ohromnou radost.

Co jste říkal na masy vašich příznivců v každém zápase? A čekal jste takový boom?

V každém utkání jich přišel maximální počet. Vyprodáno nebylo jen proto, že nemůžeme prodávat vstupenky do sektoru hostí. Takže de facto bylo. Očekával jsem se to na Slavii, Spartu, derby s Hradcem. Co se týče utkání s Teplicemi, dvakrát se Zlínem a Slováckem, jsem opravdu nevěděl, co čekat. Jestli bude kapacita zaplněna alespoň ze sedmdesáti procent. V případě těchto zápasů mě to příjemně zaskočilo. Všichni jsme z toho měli velkou radost. Věřím, že lidi budou chodit na fotbal opakovaně a že atmosféra, kterou vytvářeli na jaře, bude mít pokračování. Samozřejmě, je to na nás, abychom naše úžasné fanoušky bavili předváděnou hrou. Budeme se snažit je nezklamat.

Ukázalo se ale, že se kapacita 4600 viditelně nestačí. Co s tím budete dělat a neuvažujete o další dostavbě stadionu?

Dostavba je naše přání. Máme v plánu vedle hlavní tribuny (té západní) vybudovat rohy. Výhodou je, že se to dá dělat za provozu. Samozřejmě, že je všechno o financích. Musím ale zdůraznit jednu větu. My jsme šťastni za stadion, který máme k dispozici. Líbí se nám a jsme za něj velice rádi. Na druhou stranu také víme, že bychom tady potřebovali vícero prostorů. Některé, jako kabina pro trenéry či kondiční trenéry, jsou stísněné. Neustále tady chybí kanceláře. Jenže půdorys hlavní tribuny byl daný, jelikož se jedná o kulturní památku. Nesměla se tedy rozšiřovat. Rozšířením by vzniklo lepší zázemí, včetně nějakého ubytování pro hráče, trenéry. Určitě to teď není na pořadu dne, ale v budoucnu o to určitě budeme bojovat.

Pardubický trenér Kováč po životním úspěchu: Mentální síla kabiny byla úžasná!

Dvě sezony o nervy. Dvakrát to vyšlo, potřetí už nemusí. Co udělat, abyste zabránili další infarktové?

Stále ještě jsme nový a mladý klub. Pořád se nacházíme v nějakém meziobdobí. Postoupili jsme do první ligy. Budovali jsme nějaký tým ve druhé lize a najednou jsme hráli o postup. Měli jsme z toho radost. Udělali jsme všechno proto, abychom postoupili. Když se to povedlo, tak jsme to šli zkusit. Věděli jsme, co nás čeká, že nemůžeme hrát doma v Pardubicích. No a my vstupujeme do čtvrté sezony. Za tu dobu jsme nespadli. To tady nikdo před námi nedokázal. Náš klub je nový, mladý a stále se rozvíjející. Pochopitelně chceme být silnější. Chceme mít lepší sezony, ale jdeme postupnými kroky. To jsme chtěli i v minulé sezoně, aby byla lepší. Bohužel se to nepovedlo.

Mluvíte o rozvíjejícím klubu. Zásluhou mládeže má obrovský potenciál. Jak vás těší tato skutečnost?

Samozřejmě, že velmi. Máme se Spartou a Slavií nejlepší mládež v republice. Kdo to může říct. Už jen proto, jsme nesměli spadnout. Vloni jsme v extralize dorostu skončili třetí a letos dokonce druzí. Jenže ti kluci nám ještě nemohou pomoct v prvním týmu. Už ale mohou nastupovat za béčko ve třetí lize. Druhou možností je nechat obouchat ve druhé lize. Potřebujeme ještě přežít nějaké dva roky. Proto také kádr na následující sezonu budeme mít znovu poskládaný z vícero hostovaček. Ale uděláme všechno proto, abychom tu první ligu nadále udrželi. A je ještě jedna věc, kterou bych rád zdůraznil.

Co vám leží na srdci?

Já jenom chci, aby si tady každý uvědomil, že nemáme Škodovku za plotem, která by nám dávala dva miliony euro na A tým. Vždycky jsme tady za málo peněz hráli dobrou muziku. Věřím, že se to bude posouvat. Že budeme vybírat na vstupném více peněz, že budeme mít více partnerů. Věřím, že jsme pro každého zajímavější, protože už máme svůj ligový stadion. Jsme konečně bráni jako ligový klub. Bude se s námi už počítat, bude se nám lépe všude vyjednávat. Opakuji jsme mladý klub a musíme být všichni trpěliví…