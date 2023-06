Sprint na dlouhé trati… Získávat hráče pro svůj klub je kolikrát běh na dlouhou trať. Jenže letní přestávka je tak krátká, že se cval proměňuje ve sprint. Notabene u klubu, který si nevystačí (zatím) z domácích zdrojů. A tak se sportovní ředitel pardubických fotbalistů Vít Zavřel v těchto dnech probouzí i usíná s telefonem na uchu. Poté, co si ráno zkontroluje elektronickou poštu s novými informacemi, vyráží na schůzky s agenty hráčů či s kolegy na stejné pozici. Kvůli tomu, že se FK Pardubice zachraňoval déle než ostatní týmy, jsou jednání teprve v začátcích.

Nicméně jeden husarský kousek se už sportovnímu úseku podařil. Do známého města se vrací Michal Surzyn. Ještě není vyloučeno ani pokračování hvězdného gólmana, který má lví podíl na udržení mezi elitou. Naopak pardubičtí příznivci už mohou zapomenout na spolehlivé stoperské duo Tomáš Vlček – Robin Hranáč. Už je uvidí maximálně tak v roli těch, kteří budou zabraňovat akcím jejich týmu.

Pardubice si rok od roku prodlužují sezonu, což se dá podat také jako, že si zkracují letní přestávku, která už je tak krátká. V jejich premiérovém ročníku FORTUNA:LIGA nepokračovala nadstavbou. Rok na to, bojovaly úspěšně ve skupině o udržení. No a letos se po vyhnutí přímému sestupu zachránily až přes baráž. Byla to tedy rekordně dlouhá sezona.

„Ztratili jsme týden. Do záchrany, respektive vítězství v baráži, jsme pro nikoho nebyli partnerem. Ať to byli kluby, hráči i jejich agenti, tak nás vždycky s Martinem Schejbalem (sportovní manažer týmů dospělých) odpálkovali se slovy: Počkejme, jak dopadnete a pak se můžeme o něčem bavit. Kratší dobu tak máme nejen na odpočinek, ale hlavně na tvoření kádru. To, že jsme hráli baráž, byla pro nás komplikace,“ přiznává Vít Zavřel.

Pardubický klub je nejmladší v nejvyšší soutěži. Vždyť všechny ostatní mají za sebou minimálně deset sezon. Tedy za těch padesát let, co slovo první liga byla pro Pardubice španělskou vesnicí. Vydal se cestou výchovy vlastních odchovanců. Do té doby než dorostou pro první tým, zvolil pro jeho doplňování zejména formu hostování mladších borců. Jenže logicky každé zapůjčení jednou skončí.

„Určitě odejde Tomáš Vlček a nevrátí se už ani Robin Hranáč. S oběma počítají v mateřských klubech, kde už na ně mají velmi zajímavé nabídky. Otázkou zůstává, jaké budou podávat výkony na mistrovství Evropy jednadvacítek. Ani se nemusí vrátit do českého fotbalu. Kromě mládežnických reprezentantů u nás končí také Jakub Markovič a Martin Chlumecký.

Někdy ani nemusí vypršet lhůta zapůjčení. Stačí, když si trenér kmenového klubu všimne, jak raketově vylétne výkonnost jeho oveček na cizí pastvě… To se přesně ukázalo, podle jména paradoxně, v případě Vlčka.

„Vlček měl u nás hostování na dva roky. S tím, že si ho Slavia chtěla stáhnout už v zimě. Podařilo se mi vybojovat, že se vrátí až po sezoně. Trenér Trpišovský s ním počítá jako se druhým, třetím stoperem,“ vysvětluje.

Nabízí se otázky. Dá se vůbec o hráče, kterým skončila hostování zabojovat? Jede přes to vlak, když mateřský klub řekne ne?

„Spíše bych řekl, že někteří hráči, dám příklad Hranáče, měl čtyři nabídky z naší ligy. On se rozhodl pro Pardubice. Plzeň si mohla vybrat, komu ho dá na hostování. Já jsem chtěl, aby to bylo hostování s opcí. Když už ale má v tak mladém věku tolik nabídek, tak v Plzni nehodlali přistoupit na hostování s opcí. Uvědomují si totiž, že je v něm kvalita a hráčský potenciál. No a pak může nastat, že odehraje dobrou sezonu a odejde. S tím se nedá nic dělat,“ krčí rameny.

Buď jak buď, trenérskému štábu Pardubic v čele s Radoslavem Kováčem se rozpadla sehraná obranná čtveřice. Základ úspěchu k udržení Pardubic v nejvyšší soutěži.

„Je to špatná zpráva. Musíme udělat maximum pro to, abychom odcházející hráče dokázali nahradit. Na druhou stranu, když před rokem přišel Vlček, tak ho také nikdo neznal. A potom patřil k lídrům týmu. Stejné se dá říct o Hranáčovi. Mohu jen doufat, že z naší akademie, kde máme hodně zajímavých středních obránců, nám během roku, roku a půl dozrají pro A tým. Na to meziobdobí se musíme s Martinem Shejbalem a trenéry trefit do adekvátních náhrad."

Nadstandardní nabídka pro Nitu

Jedna trefa a přímo na střed terče by tu ale byla. Pardubický klub hlásí první velkou rybu. V jeho případě platí jiné „zvíře“ – myš. A ve spojení motorová si pardubičtí příznivci vzpomenou na krajního obránce jménem Michal Surzyn.

„S Miroslavem Peltou (majitel Jablonce) jsme již domluvení na přestupní částce. Pro Michala Surzyna připravujeme víceletou smlouvu. Ještě se sejdu s jeho agentem, nicméně hráč už s návratem do Pardubic souhlasí,“ konstatuje potěšeně Vít Zavřel.

Zmíněné obranné kvarteto si v jarní části dirigoval rumunský mág Florin Nita. Smetánku sice za něj slízl kolega Markovič, ovšem Dracula z Bukurešti před tím vysál nejednoho útočníka. Například pro brněnského ostrostřelce Jakuba Řezníčka se stal noční můrou. Minimálně po dni, kdy mu lapil dvě penalty během pěti minut. Ve Spartě mu skončila pohádková smlouva a v Pardubicích zvažují jeho příchod natrvalo.

„Florin od nás dostal nabídku a ještě se k ní definitivně nevyjádřil. Licitujeme, bavíme se. Jednali jsme spolu osobně, poté komunikovali prostřednictvím emailu. Na druhou stranu víme, že nejsme jediní, s kým jedná. Může se to během dne uzavřít tam i tam, ale zatím není nic jasné,“ popisuje Zavřel aktuální stav okolo muže s rukavicemi.

Rumunský reprezentant bude muset slevit se svých finančních nároků. Proslýchá se, že se na Nitu chtěli složit nějací sponzoři pardubického klubu…

„To není pravda. S žádným hráčem nám žádný sponzor nikdy nepomáhal. Ať už to byla přestupní částka nebo jejich výplata. Florinovi jsme nabídli nadstandardní podmínky.“

Doba se mění. Vždy totiž měli hráči v Pardubicích plus minus stejnou gáži. Nikdo jako případně Nita v tomto ohledu nevyčníval…

„Samozřejmě se jedná o citlivou záležitost a hranice je tam velmi tenká. Říkali jsme ale, že bychom ho chtěli tady udržet, tak jsme podnikli nějaké kroky. Uvidíme, jak se rozhodne,“ přemítá sportovní ředitel FK Pardubice.

A když Nita nevyjde… Fotbalovou republikou kolují řeči, že existuje zájem o Antonína Kinského.

"Je v našem hledáčku, ale ještě není nic jistého. Nic podepsaného."

FK Pardubice před loňskou sezonou poupravil svoji strategii. Uvolnil více financí na přestupy. Získal tak fotbalového „světoběžníka“ Dominika Janoška a ztraceného syna Michala Hlavatého. A jejich výkony v loňské sezoně naznačily, že pomalu přerůstají pardubický dres.

„Na Dominika Janoška jsme dostali nějaké nabídky. Co se týče Míši Hlavatého, teď skončila sezona. S nikým jsme o něm nejednali. Pochopitelně chceme, aby oba u nás pokračovali. Jednáme s jejich agenty. Počítáme s nimi a uděláme maximum, aby v Pardubicích zůstali. V rámci České republiky jsou udržitelní, jenže když v tomto věku přijde hráči zahraniční nabídka, tak se jeho názor rychle změní. Pak je těžké s tím soupeřit,“ poukazuje na známý fakt Zavřel.

Brazilské duo do školy?

Ožehavým tématem jsou útočníci. Nedostatkové zboží na tuzemském fotbalovém trhu. Buď nejsou a když se nějaký objeví, jeho cena je daleko vyšší než u ostatních postů. Nejen v Pardubicích se zmiňovala jména jako Jakub Řezníček, Tomáš Wágner či Lukáš Juliš.

„Řezníček je vázán k Brnu. Navíc do budoucna s ním počítají na manažerskou funkci. Wágner mě v baráži nepřesvědčil. Kromě toho, je to typově stejný hráč jako Pavel Černý. A Juliš to je kapitola sama pro sebe. S Lukášem jsme jednali celý leden až skončil na Ibize. Někdy před čtrnácti dny jsem se znovu zkontaktoval s jeho agentem a ten mi řekl, že se rozhodne do poloviny června. Chtěl pokračovat ve Španělsku a kdyby mu to nevyšlo, tak ať mu dáme další dva týdny. Čekal by na jiné zahraniční nabídky. A pak se rozhodli pro Olomouc. Jejich přístup byl pro mě zklamáním,“ kroutí hlavou Zavřel.

Přitom v pardubickém kádru jeden nadějný útočník figuruje. Brazilec Lima. Jenže stejně jako jeho krajan, obránce Rosa, se v nejvyšší české soutěži neposadil.

„Oba jsou velmi šikovní kluci, ale po poradě s trenéry jsme došli k závěru, že by bylo dobré, aby šli hrát na půl roku do druhé ligy. Jedná se o extrémně soubojovou soutěž. Oni jsou rychlí, technicky dobře vybavení. Prostě fotbaloví. Jenže jim chybí důraz a agresivita. Nejlepším učitelem je druhá liga. Takže naším cílem je dostat je do druhé ligy. Uvidíme, jestli se nám to povede. Ideální by bylo, kdyby hráli někde v okolí. Abychom je měli na očích.“

Velkým tématem, které řeší pardubičtí příznivci, je lokální patriot Jan Jeřábek. Prakticky celou loňskou sezonu vynechal kvůli vážnému zranění. Prvnímu v kariéře. V devětatřiceti už jsou lae návraty velice obtížně. Pokud to ještě jde…

„S Honzou jednám o významné roli v béčku. On může být tím správným mentorem pro mladé kluky. Prodlouženou rukou trenérů na hřišti. Navíc v případě potřeby nám pomůže v první lize,“ odhaluje „kam s ním“ Vít Zavřel.

Od nové sezony se mění pravidla hostování. Dva kluby si mohou mezi sebou vyměnit pouze tři hráče. A bude hůře. Od ročníku 2025/2026 budou moct kluby přivést na hostování jen šest hráčů a stejný počet uvolnit.

„Budeme na to muset reagovat. Více se zaměřit na transfery v rámci přestupů. Není to tak, že bychom nechtěli, ale je to všechno o financích. Dva a půl roku jsme fotbalové bydleli mimo Pardubice. Stálo nás to obrovské peníze. Ale i přesto jsme vloni utratili velké částky za přestupy. Hráči se nám povedli. Jdeme postupnými kroky a všechno se bude odvíjet od peněz,“ tuší pardubický patriot.

Vyšší důraz se tak bude klást na vlastní líhně. V tom by mohly mít Pardubice navrch, protože mají jednu z nejlepších akademií v České republice. Z takzvaných provinčních klubů určitě…

„Některé mladé hráče vyzkoušíme už teď v letní přípravě. Budu mít poradu s trenéry, kde se pobavíme o tom, koho lze posunout z dorostu,“ uzavírá téma hráčský kádr Vít Zavřel.