Teorie je jedna věc a je lehké povědět cokoliv, praxe už je ale horší. Pardubické fotbalisty čeká i v letošní sezoně pořádná fuška. Také proto, že trenéři museli poskládat fungl novou obrannou čtveřici. Navíc v situaci, kdy na trhu nejsou k dostání stopeři. A jak je známo, obrana je prvopočátek úspěchu.

„Chtěli bychom ideálně stopera kolem sedmadvaceti, který je zkušený, atletický, dynamický. V této kombinaci, to není úplně jednoduché. Určitě jsme nelenili. Sháněli jsme úplně všude. Když se nějaký naskytl, tak stál strašně moc peněz. Zkušenost by se nám na tomto postu hodila,“ svěřuje se třiačtyřicetiletý Kováč v rozhovoru Deník.

FORTUNA:LIGA - 1. kolo

FK Pardubice (15. místo v loňské sezoně) - Bohemians Praha (4. místo v loňské sezoně)

Zítra od 15:00, CFIG Arena

Pardubice se dva roky potácely u dna tabulky. Jaký jste si vytyčil cíl pro následující sezonu?

Máme spoustu nových hráčů. Nemůžeme mít jiný cíl než jít zápas od zápasu. Uvidíme, co z toho vznikne. Každopádně chceme mít klidnější sezonu než tu loňskou. O konkrétním umístění hovořit nechci. Chceme se vyhnout bojům o záchranu.

Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil

Za pochodu a v krátké době

Angažovali jste vesměs mladé a talentované hráče, nicméně bez jakýkoliv prvoligových zkušeností. Není to tak trochu risk?

Risk je to vždycky. Podotýkám, že v minulé sezoně hrálo sedm kluků, kteří nikdy nehráli ligu, včetně Tomáše Vlčka. A hráli velmi dobře. Pardubice pokračují touto cestou. Samozřejmě bychom chtěli zkušené hráče, kteří jsou výkonnostně na topu. Na ně zatím ještě nedosáhneme. Brali jsme mladé kluky, kterým věříme, a kteří mají potenciál. Teď je to hlavně o nich, jak se budou dlouho adaptovat na první ligu.

S nadsázkou řečeno, brali jste to, co na Pardubice zbyde a co je ještě použitelné?

(důrazně) Tak to vůbec není. Spoustu hráčů jsme odmítli. Bereme si do týmu takové, kteří sedí do našeho způsobu hry. Je pravda, že jsou nezkušení. My se tady v České republice furt bojíme, že jsou mladí, ale na Západě hrají kluci ve dvaceti letech ty nejprestižnější soutěže. Jasně, mladí jsou, ale někdy musí začít.

K tomu se přímo nabízí ještě jedna otázka. V přípravě jste zkoušeli také dorostence. Řekl si někdo o místo v širším nebo snad užším kádru áčka?

O tom, že s námi zůstane v tréninkovém procesu, si řekl nahlas Štěpán Míšek. Je neskutečně silově a rychlostně připravený. Technicky i takticky vyspěl. Na to, že mu je sedmnáct let, tak v tomto věku jsem už dlouho takový talent neviděl. Za mě má před sebou velkou budoucnost. Jsou tady i další. Matyáš Hanč a Ondřej Sedláček. Absolvovali s námi prvních čtrnáct dní přípravy a pak se vrátili k béčku. Budeme si je postupně v repre pauzách vytahovat.

Pardubice se vyhnou baráži, říká Prorok v anketě Deníku. Nadstavbu by zrušil

Pardubice nejsou Sparta. Jak je pro vás náročné zapracovávat do systému stále nové hráče?

Samozřejmě, všechno děláme za pochodu a musíme to zvládnout v krátké době. Hodně používáme videa, hodně klukům vysvětlujeme, děláme hodně technicko-taktických věcí. Je to práce, která nás naplňuje, ale je to pořád dokola. Jeden den přijde nový hráč a jedeme znovu. Někdo si na to zvykne rychle, jiný potřebuje více času.

Nemáte už nahrané pokyny na nějakém záznamníku, abyste nemusel stále říkat to samé?

(úsměv) Ne, face to face je to vždycky nejlepší. Kluci navíc musejí vidět to video a pak tu jasnou ukázku na hřišti. Situace se mění a oni přesně tu reakci potřebují vědět. Jak to poberou, záleží už na nich, tam už jim to úplně nenamalujete. Je to o tom, jak zvládají herní inteligenci a komunikaci na hřišti.

Muselo vám tedy ulehčit práci, že jste mohl přivítat v týmu hráče, kteří už v pardubickém dresu nastupovali?

Hodně nám to pomohlo. Nemuseli se přizpůsobovat prostředí. Vojta Patrák, Láďa Krobot a hlavně Míša Surzyn, který už je v Pardubicích potřetí, všechno znají. Nejpodstatnější ale pro mě je, že tady chtěli být oni sami.

Jak je pro vás jako trenéra zásadní, že máte k dispozici většinu hráčů, kteří podepsali přestup a ne že vám je budou stahovat z hostování?

Pro nás je to dobře do budoucna. Hráči jsou naši. Můžeme do nich vkládat energii. Konečně někam patří, což je hrozně důležité pro klub i nás trenéry. A hlavně pro ty kluky. Navíc se z nich dá potom případně profitovat finančně.

Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil

Výsledky v přípravě tolik neřeším

Jak hodnotíte letní přípravu? Rozdělme si to na dvě poloviny. První představuje zvládnutí náročnosti po fyzické stránce.

Pro prodloužené sezoně měli kluci minimální volno. Přes tři týdny, z toho v tom posledním už pracovali na individuálních plánech. Takže toho moc neztratili. Prvních čtrnáct dní přípravy jsme věděli, že do toho musíme šlápnout. Bylo to i na úkor zápasů. K tomu jsme na konci prvního týdne přípravy dlouho cestovali do Norimberka. Vše bylo náročnější, protože jsme trénovali i hráli ve vedrech. Kluci, kteří toho v loňské sezoně moc nenahráli, když si vesměs prošli zraněním, tak pro ně to bylo hodně náročné. Všichni ale makali příkladně.

Nedílnou součástí příprav jsou testovací zápasy. Jak jste spokojen s vystoupeními vašeho týmu a neznervózňují vás tři prohry ze čtyř?

(vypálí) Vůbec. Výsledkům v přípravě nepřikládám velkou váhu. Měly by ale být varováním a v žádném případě je nepodceňujeme. Začíná se ale až v sobotu a v lize to budou úplně jiné zápasy. Musíme se jednoznačně zlepšit při bránění standardek a přidat i směrem dopředu. Respektive proměňovat šance. Takový Bartosz Pikul, jde v každém zápase sám na bránu. Střelecky se naopak ukázal Vojta Patrák, který dal dva naše góly ze tří. A jednou se prosadil Láďa Krobot.

Největší věc ve fotbalových Pardubicích. Na koho si ukázali, tak je na soupisce

Kdybyste se měl dotknout jednotlivých zápasů…

První dva zápasy jsme jeli na poločas. Harcovali jsme se do Norimberku, ale chtěli si vyzkoušet kvalitu celku ze druhé Bundesligy. My potřebujeme takové zápasy, protože nás posouvají. Chceme při podobné konfrontaci zjistit, jak na tom jsme. Stejné to bylo proti Dukle. Když jsme na ni vyrukovali v silné sestavě, tak to bylo podle našich představ. Potřebovali jsme však vyzkoušet kluky z dorostu a další mladé hráče. Soupeř pak ve druhém poločase otočil. Porazili jsme akorát Chrudim. No a generálka s Košicemi nám vůbec nevyšla. Možná lepší, že ten zápas přišel na konci přípravy a ne teď v sobotu. Jinak Košice to byl protivník, kterého bychom měli porazit. Nedosahoval žádných velkých kvalit, přesto jsme ho prohráli, navíc jsme nedali ani jeden gól.

