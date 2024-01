ROZHOVOR/Publicita mu rozhodně nechybí. I když on sám by byl raději, kdyby se o něm psalo i hovořilo v souvislosti s posunem pardubických fotbalistů do prostřední skupiny. Před Vánocemi i v průběhu svátků bylo jeho jméno propíráno v souvislosti s jeho zaječími úmysly. Kauza Radoslav Kováč se však uzavřela tím, že trenér i jeho pomocníci povedou FK Pardubice i v jarní části sezony. Klub i kouč považují tuto kapitolu za minulost a už se k ní nechtějí vracet. Dnes se poprvé setkal trenérský štáb se svými svěřenci na hřišti. Na letošní zimní přípravě si pochvaluje, že může vyjet s týmem za teplem na soustředění do Španělska.

Radoslav Kováč přichází na první trénink v roce 2024. | Video: Deník/Zdeněk Zamastil

Na konci listopadu mu naskočily k věku dvě čtyřky. O měsíc později si ale připadal na padesát…

„To, co se objevovalo v mediích, byly vesměs spekulace. Proto jsme se k nim nevyjádřili já ani Pardubice. Za to jsem byl rád. Neměl jsem z toho úplně radost, protože mi pořád někdo volal a psal. Furt jsem nevěděl, jak to celé dopadne. Naštěstí jsme si všechno vyříkali a obě strany našly shodu,“ říká Radoslav Kováč v rozhovoru pro Deník.

Vánoce mají být svátky klidu, nepřišel jste kvůli tomu o klid?

Došlo na nějaké věci, o kterých se nechci bavit, protože jsme si je s vedením klubu vyříkali. Máme před sebou absolutně čistý stůl. Hlavně během svátků se to tady hodně komunikovalo. Za panem Pitterem (předseda představenstva) jsem přijel 25. prosince, tedy v hodně neobvyklý čas. Potřebovali jsme si jednoznačně věci říct na rovinu. Došli jsme k závěru, že obě strany chceme spolupracovat dál. To bylo pro mě to nejzásadnější.

Jak je ale možné, že se v mediích objevila zpráva o vašem úmyslu opustit Pardubice?

Český fotbal je hrozně malý rybníček. Na rovinu říkám, že od posledního zápasu poprvé mluvím s novináři až teď. Nevím, kdo tu zprávu vypustil. Někde se to prosáklo a pak to bylo rychlé. To, co se objevovalo v mediích, ovšem byly vesměs spekulace. Nevyjádřili jsme se k nim ani já ani Pardubice. Za to jsem byl rád. Neměl jsem z toho úplně radost, protože mi pořád někdo volal a psal a já jsem furt nevěděl, jak to celé dopadne. Máme platnou smlouvu v Pardubicích a budeme pokračovat. Jsme za to s kolegy strašně rádi. Pro nás je důležitá jediná věc a to je záchrana.

Pardubický trenér Radovan Kováč k přípravě i ke svému údajnému odchodu.Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil

V Marbelle po boku české elity

Takže se budete všichni tvářit, jakoby se nic nestalo. Jak jste nastavený pro jarní část?

Samozřejmě, to jsou věci, které se ve fotbale stávají. Za mě to jsou ale úplně běžné věci. Jsem rád, že jsme si k tomu sedli. Z obou stran tam byla jasná shoda. Jinak mám ještě lepší nastavení než na podzim. V tomhle není problém. Ale museli jsme si říct, jak by se tady měl dál dělat fotbal.

Otočme list. Zahájili jste zimní přípravu. Současné mrazivé počasí tréninkům nepřeje. Jak se bude vyvíjet?

Výrazně se ochladilo, ale podle předpovědi počasí jsme to čekali. Celé Vánoce bylo teplo, no a když má začít příprava, tak uhodí mrazy. Prostě klasika (směje se). Minulou středu jsme měli testy na FTVS. Dnes jsme ještě jenom běhali. Zítra najíždíme na normální trénink s míčem. Teď o víkendu nás čeká dvojzápas, kde chceme využít všechny hráče. Nejdříve máme v sobotu Bohemku a v neděli jedeme do Drážďan. Takže na začátek přípravy to je pestrý program. V Pardubicích budeme do 25. ledna a poté letíme na soustředění do Marbelly. V přípravných zápasech se hodně zaměříme na herní projev.

Jako aktivní fotbalista a reprezentant jste zažil mraky zimních soustředění v teple. V čem jsou lepší, než se připravovat v domácích podmínkách?

V první řadě musím zmínit teplo. Když je venku dvacet stupňů, můžete naordinovat taktiku na daleko delší tréninky. Potřebujeme nutně zlepšit standardní situace a tomu se v teplých krajích můžeme věnovat. Když jsem byl v Rusku, tak jsem tam zažil i tři desetidenní soustředění. Začali jsme přípravu v lednu a do mistrovských zápasů naskočili až v březnu. Dnes to mají kluci v pohodě. Pět týdnů, a jdou na věc.

Kováče jsem neřešil, měli jsme dohodu. Chybí mi hlad po gólech, říká Zavřel

Kolikrát se na jižních soustředěních potkáte se soupeři, na které byste v tuzemských podmínkách nenarazili. Konfrontace s kvalitními týmy Pardubicím chybí?

V Marbelle ale i Turecku se připravuje spousta výborných mančaftů ze střední a severní Evropy. Hraje se na přírodní trávě. Můžete si vyzkoušet spoustu věcí. Nás čekají velmi kvalitní týmy ze Skandinávie: norské Tromso a dánské Odense. Minulý rok jsme takovou možnost v zimě neměli. Soustředění jsme absolvovali v Dříteči. Ale chápu to, bylo to kvůli tomu, aby se stadion dobře, jak se říká, dopekl.

Byla podmínka realizačního týmu vyrazit v zimě za teplem?

Podmínka to úplně nebyla, protože se musíte chovat tak, co vám klubový budget dovolí. Co vím, tak kluci před dvěma roky v Marbelle trénovali. Zrovna jsem tam byl také, dokonce jsem se byl podívat na hotelu. Viděl jsem tam nějaké zápasy. Pardubic ale ne, protože kvůli covidu byly zrušeny. Vloni bylo potřeba doladit stadion, což mělo dopad na finance. Tak teď se to povedlo. Klobouk dolů před tím, že Pardubice létají do Marbelly. Není to úplně zvykem, protože ta cena není úplně nízká.

1/21 Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil Pardubičtí fotbalisté zahájili zimní přípravu. Na umělce CFIG Areny. 2/21 Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil Pardubičtí fotbalisté zahájili zimní přípravu. Na umělce CFIG Areny. 3/21 Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil Pardubičtí fotbalisté zahájili zimní přípravu. Na umělce CFIG Areny. 4/21 Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil Pardubičtí fotbalisté zahájili zimní přípravu. Na umělce CFIG Areny. 5/21 Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil Pardubičtí fotbalisté zahájili zimní přípravu. Na umělce CFIG Areny. 6/21 Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil Pardubičtí fotbalisté zahájili zimní přípravu. Na umělce CFIG Areny. 7/21 Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil Pardubičtí fotbalisté zahájili zimní přípravu. Na umělce CFIG Areny. 8/21 Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil Pardubičtí fotbalisté zahájili zimní přípravu. Na umělce CFIG Areny. 9/21 Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil Pardubičtí fotbalisté zahájili zimní přípravu. Na umělce CFIG Areny. 10/21 Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil Pardubičtí fotbalisté zahájili zimní přípravu. Na umělce CFIG Areny. 11/21 Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil Pardubičtí fotbalisté zahájili zimní přípravu. Na umělce CFIG Areny. 12/21 Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil Pardubičtí fotbalisté zahájili zimní přípravu. Na umělce CFIG Areny. 13/21 Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil Pardubičtí fotbalisté zahájili zimní přípravu. Na umělce CFIG Areny. 14/21 Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil Pardubičtí fotbalisté zahájili zimní přípravu. Na umělce CFIG Areny. 15/21 Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil Pardubičtí fotbalisté zahájili zimní přípravu. Na umělce CFIG Areny. 16/21 Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil Pardubičtí fotbalisté zahájili zimní přípravu. Na umělce CFIG Areny. 17/21 Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil Pardubičtí fotbalisté zahájili zimní přípravu. Na umělce CFIG Areny. 18/21 Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil Pardubičtí fotbalisté zahájili zimní přípravu. Na umělce CFIG Areny. 19/21 Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil Pardubičtí fotbalisté zahájili zimní přípravu. Na umělce CFIG Areny. 20/21 Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil Pardubičtí fotbalisté zahájili zimní přípravu. Na umělce CFIG Areny. 21/21 Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil Pardubičtí fotbalisté zahájili zimní přípravu. Na umělce CFIG Areny.

Je pravda, že Marbella je vyhlášená?

Přesně tak. Většinou české týmy létají do Turecka. My teď budeme v Marbelle součástí silné dvojky Sparty a Plzně. Já osobně už tam byl mockrát. Hlavně s Basilejí i moskevským Spartakem. Podmínky tam jsou vynikající. Hlavně ty tréninkové. Budeme trénovat v Puerto Banús, kde jsou skvělá hřiště.

Letní příprava byla krátká z důvodu toho, že jste si prodloužili sezonu baráží. Je to tak, že si můžete v zimě spravit chuť?

Pět týdnů přípravy je určitě super. Někdy stačí měsíc. Podzimní část jsme skončili 16. prosince. Klukům jsme pak naplánovali nějaké běhy. Neměli ani měsíc dovolenou. Pro mladé hráče je dobré, ať si pořádně spočnou, protože to pro ně není jednoduché. Hlavně mentálně. Před každým zápasem do nich hustíme: Musíš, musíš. Takže jsme potřebovali, aby nám přišli do přípravy čerství.

Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil

Končí doba hájení

Ukázaly testy, že hráči jsou po svátcích v dobré kondici?

Samozřejmě, tohle má na starosti kondiční trenér, kterému posílali svoje běhy. Po zmíněných testech měli tři těžší běhy s posilovnou. Abychom se v přípravě mohli více zaměřit na herní stránku. Využít ten čas efektivně a ne jenom běhat. To už si kluci odmakali sami. Základy přípravy si tak zvládli sami. Nezaznamenal jsem u nich žádný problém. Za dovolenou mezi svátky toho trénovaný profesionální fotbalista moc neztratí.

Na co se zaměříte v zimní přípravě a co je potřeba zlepšit oproti podzimu?

Musíme jednoznačně zlepšit produktivitu. Na konci podzimu jsme malinko změnili systém. Chtěli jsme udělat balanc mezi defenzivou a ofenzivou. Měli jsme dobrou obrannou činnost, ale vepředu to byla mizérie. Proto jsme zkusili dva útočníky nahoře. V posledním zápase jsme dali více než jeden gól, za což jsme byli rádi. Už v utkání se Spartou tato změna trochu pomohla. V ofenzivě bychom mohli být silní. Zlatohlávek dal čtyři góly ze šesti zápasů, což je fajn. Vrátil se Huf, který ve druhé lize v Chrudimi vstřelil dvanáct gólů, což je neskutečný počin. Uzdravuje se Krobot. Máme tady pořád Páju Černého, který pro nás bude mít svoje opodstatnění. Potřebujeme mít čísla. Body bez gólů nebudou. Na šestnáct bodů máme jen patnáct vstřelených branek.

Lze to chápat, že na jaře budete praktikovat hru na dva hroty?

Chtěli bychom být variabilnější, co se systémů týče. Mít minimálně dva dobře propracované. Je to časově náročné, ale věřím, že jsme schopni to zvládnout, doladit. K tomu nám poslouží příprava. Proto jsem hrozně rád za to Španělsko, kde můžeme daleko lépe pracovat na taktických věcech. A hned si to můžeme vyzkoušet v zápasech s kvalitními manšafty. Jsem si jist, že nás Tromso i Odense důkladně prověří.

Zdroj: DENÍK/Jakub Vítek

Po podzimní části figuruje váš tým na třinácté příčce s nulovým náskokem na pronásledovatele. Není to málo?

Samozřejmě bychom se chtěli pohybovat úplně v jiné polovině tabulky. Před sezonou se nám ale nepodařilo vytvořit zkušenou osu. Vstoupili jsme do ní s hodně mladými hráči. Naštěstí už v létě se nám povedlo koupit hráče, kteří jsou naši. Povedl se nám Patrák, vrátil se Surzyn, a zmínit musím i Zlatohlávka. Bylo vidět, že na konci podzimu se už do toho dostávali. Bylo to lepší a lepší. Nicméně bodů jsme měli mít více. O čtyři, o pět. Rozhodně jsme na to měli. Bohužel je nemáme, takže budeme muset dávat více branek. Co se týče obdržených, je to oukej. Držíme se na nějakém průměru ligy. Co se týče vstřelených, tak se pohybujeme na chvostu.

Mladí hráči byli na podzim omlouváni tím, že mají právo na chyby. Skončila jim doba hájení a vy na ně budete přísnější?

Máme to odzkoušené z minulého roku. Po zimní přípravě udělali kluci obrovský progres. Když si vezmu Vlčka i Hranáče. Byli zkušenější, byli starší. Teď mají kluci adaptační půlrok za sebou. Mělo by to být někde znát a my s nimi bychom měli být silnější. Hodně tomu věříme. Hlavně musí zůstat zdraví, což je to nejdůležitější. Jejich forma by měla stoupat.

Ne projektoví, ale hotoví hráči

Zmínil jste jméno Huf. Na podzim řádil v Chrudimi, před tím i v premiérové sezoně Pardubic v první lize. Mezitím ale střeleckou formu ztratil. Co říct na jeho adresu?

Když tady byl půlroku s námi, tak jsme věděli, že před tím dlouho nehrál. Měli jsme dva útočníky a on se dostával těžko na hřiště. Zkoušeli jsme ho na křídle, ale to není jeho pozice. Tak jsme si řekli, že by bylo dobré, aby odehrál co nejvíce zápasů někde jinde. U nás by neměl jisté místo. Jednou by hrál, podruhé ne. Potřebovali jsme takového Davida Hufa, jako někdy před třemi lety. Věděli jsme, že musí hrát pravidelně. Tak jsme si to vysvětlili a myslím, že to pochopil. Nejsme jediný, kdo ho chce zpátky, tedy do ligy. David poznal, že je dobře, co jsme mu řekli. Ale hlavně si tu další šanci vystřílel sám. Je to jeho výborná práce.

Huf se v Chrudimi rozstřílel a říká si o více prostoru v rodných Pardubicích

Pokusíte se posílit kádr v zimní přestávce, kdy je také na vyjednávání více času?

Něco máme rozjednané. Předně jsme hrozně rádi, že zůstávají kluci, co jsou u nás na hostování. Dolaďuje se ještě Kryštof Daněk. Kukučka, Halinský, Kinský i Icha byli předdomluvení, že nemusí do přípravy s kluby, které je vlastní. To je pro nás také velmi dobře. Zkoušíme přivést jednoho až dva hráče. Hledáme ale hráče, kteří nejsou projektoví, ale hotoví.

Jak to vypadá s Daňkem?

Až u nás fyzicky bude, tak za to budu strašně rád. Nějaká domluva se Spartou je. K týmu by se měl připojit ve středu, tak doufám, že to dopadne.

Bylo těžké udržet stávající kádr. Mluvilo se o zájmu o Michala Hlavatého, který už byl pomalu na odchodu…

Na odchodu úplně ne. Mluví se ale o něm hodně, protože to je výborný fotbalista. Je to otázkou peněz a konkrétní nabídky. Nemám zprávy, že je nějaká aktuální. Jsme pochopitelně rádi, že zůstal.

Cíl je jasný: záchrana. Co vaše přání?

Dostat se do střední skupiny. Samozřejmě to lehké nebude. Prioritní opravdu je Pardubice zachránit, aby také příští rok hrály první ligu. To je cíl všech v klubu.