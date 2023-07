Všechno je to hlavně o financích. A také je důležité vystihnout správný okamžik, kdy je reálné hráče koupit. Přivedli jsme k nám do klubu hráče, které jsme už v minulosti chtěli. Jenže v tu danou chvíli nebyla možná dohoda. Když řešíte transfer hráče a někde mu za půl roku končí smlouva, tak jsou vyjednávací podmínky daleko jiné. Za mě to je pecka, že jsme v jednom přestupním období, podepsali na přestup šest hráčů, z toho pět kluků, kteří jsou talentovaní. Víme, že to není žádná zkouška rozhlasu, protože na ligu mají. Je v nich obrovský potenciál, aby se zlepšovali. V lize nám určitě pomůžou. Mám z toho opravdu velkou radost.

To ukáže až čas. Máme mladý tým. Starší a zkušenější hráče jsme nedokázali přivést, protože zkrátka nebyli. Na druhou stranu jsme získali velmi talentované hráče. Dneska by byl každý rád, kdyby u nás pokračovali Tomáš Vlček a Robin Hranáč. Pamatuji, když jsme je k nám přivedli, tak se každý ptal: Kdo to je? Nikdo je neznal a oni na jaře patřili k nejlepším stoperům v lize. Prostě jsme vsadili na mladé hráče. Jak si poradí s ligou, odhalí až samotný průběh soutěže. Lepší hráče už jsme přivést neuměli.

Vstupujeme do čtvrté sezony v nejvyšší soutěži. Jedná se ale o první, kterou konečně odehrajeme celou v ligových podmínkách, jaké mají ostatní týmy. Očekávám, že díky tomu budeme více konkurence schopní. Jaro nám ukázalo, že jsme doma daleko silnější, než když jsme hráli na Bohemce. V CFIG Areně jsme odehráli opravdu dobré zápasy, při kterých nám výrazně pomohli fanoušci. Soupeři od nás znovu budou těžce odvážet body. Samozřejmě, chtěli bychom se vyhnout bojům o záchranu. Vnímáme, ale že konkurence je v lize velká a žádný tým nespí. Nějakým způsobem stejně jako my své kádry doplňovali, posilovali. Mají kvalitu. Sezona bude velmi těžká.

Dvakrát po sobě jste se ve FORTUNA:LIZE zachraňovali. Co udělat proto, aby se to neopakovalo do třetice?

„Nemáme už problém oslovit hráče. Neříkám, že všichni, ale většina z nich je z nabídky nadšená. Za prvé jsme jako město dobře logisticky umístěné ve středu republiky. Takže kluci z Olomouce, Boleslavi nebo Prahy to nemají k nám daleko. Nejsme Karviná. No a jsme jim asi sympatičtí. Dokázali jsme vyprodávat zápasy, takže je doprovázela bouřlivá atmosféra. A především hrajeme atraktivní fotbal, což mi říká každý. Nemuseli jsme jim ani nic slibovat. Oni k nám sami měli zájem jít," říká Vít Zavřel v rozhovoru pro Deník.

Už to není za trest… Dříve se do Pardubic fotbalisté moc nehrnuli. Vše se změnilo postupem do nejvyšší soutěže a především pak přechodem na domovský stadion. Město na soutoku Labe a Chrudimky se stává stále vyhledávanější adresou. Především pro mladé.

Na co jste se zaměřili při lanaření hráčů do FK Pardubice?

Zaměřili jsme se na mladé hráče a hráče, kteří jsou pro nás finančně dostupní. Na kluky, ve kterých vidíme perspektivu a budoucnost. Jsme přesvědčeni, že nám umí hned pomoct.

Co jste jim naslibovali?

My jsme nemuseli nic slibovat. A to díky tomu, co se v Pardubicích odehrávalo na jaře. Jaká na zápasech v CFIG Areně panovala atmosféra. Dnes skutečně nemáme problém oslovit hráče. Neříkám, že všichni, ale většina z nich je z nabídky nadšená. Za prvé jsme jako město dobře logisticky umístěné ve středu republiky. Takže kluci z Olomouce, Boleslavi nebo Prahy to nemají k nám daleko. Nejsme Karviná. No a jsme jim asi sympatičtí. Dokázali jsme vyprodávat zápasy, při nich byla bouřlivá kulisa. A především hrajeme atraktivní fotbal, což mi říká každý. Když to shrnu, nic jsme jim neslibovali. Oni k nám sami měli zájem jít.

Koho ze získaných hráčů bylo, i kvůli zájmu ostatních klubů, nejtěžší ulovit?

Všichni hráči, kteří zakotvili u nás, obdrželi vícero nabídek. Ať už na hostování nebo na přestup. Nechtěl bych nikoho vypichovat, protože jsou plus minus všichni na stejné úrovni. Za největší věc považuji to, že se nám povedli všichni, které jsme měli vytipované.

Mám to chápat tak, že jste si na ně ukázali a máte je v týmu?

Ano, tak nějak přibližně to bylo.

Janošek měl výstupní klauzuli

Sezonu jste si kvůli baráži prodloužili, což vás postavilo do pozice být o něco pozadu při vyjednávání o nových hráčích. V uvozovkách, brali jste jen to, co propadlo sítem, protože trh už byl přebrán?

Takhle bych to úplně nedefinoval. Pochopitelně, na některého hráče jsme nedosáhli, protože již byl domluvený s jiným klubem. My jsme věděli koho chceme a ty jsme také přivedli. Mohu prozradit, že jsme je měli nějakým způsobem předjednané. Čekalo se na to, jestli se zachráníme. Co se týče obrany, tam to bylo specifičtější. Chtěli jsme starší a zkušenější hráče. Myslím, že nám nic v České republice neuteklo. Ti hráči působí buď v zahraničí, nebo klubech, které mají vyšší ambice.

Dotáhli jste hráče, kteří už v Pardubicích působili. Byla to, už jen kvůli snadnější adaptaci, jedna z hlavních priorit?

S tím absolutně souhlasím. V případě Vojty Patráka, Michala Surzyna i Ládi Krobota jsme věděli, že nesáhneme vedle. Kluci jsou adaptováni, hlavně trenéři je dokonale znali. Byl tam palec nahoru od trenérů, že je chtějí také.

Naopak z pardubického klubu zmizelo jméno Jan Jeřábek. A příznivci to vedení vyčítají. Bráníte se?

Honzu jsem kupoval, respektive byl jsem u toho jednání, někdy v roce 2007 z Prachovic. Od té doby jsme spolupracovali. Jako sportovní ředitel jsem s ním řešil fotbalové smlouvy a zaměstnanecký poměr. Vždycky jsme byli za minutu domluvení, protože tam byla chuť dohodnout se z obou stran. Teď jsem tu chuť neviděl. Nicméně pro mě to není uzavřená záležitost. Ke spolupráci se můžeme vrátit. Honza evidentně chtěl jít jinou cestou. Třeba se ale naše cesty definitivně nerozdělily. Byla by to oboustranně škoda. Uvidíme.

Pardubice také přišly o nejlepšího střelce Dominika Janoška, který byl pod platnou smlouvou. Dalo se jeho odchodu vůbec zabránit?

Dominik přestoupil do Pardubic z Plzně, tedy týmu, který udělal titul a kvalifikoval se do Ligy mistrů. Jany k nám šel za nějakých podmínek jedná z nich zněla, že bude mít výstupní klauzuli v případě zajímavé nabídky. No a ta zajímavá nabídka se objevila. Bylo to ze dne na den. Ve finále jsme všichni dodrželi slovo. Samozřejmě, že jsme mu dali po sezoně připravenou smlouvu na tříletý kontrakt, kdy jsme mu výrazně vylepšili finanční ohodnocení. Jenže přišla nabídka z Holandska. Byť ze druhé ligy, ale Breda hraje pravidelně o postup. Na fotbal tam chodí 18 000 diváků. On si všechno zjistil, dokonce se tam byl i podívat. My jsme si před rokem něco řekli, na něco si podali ruku a dohodli jsme se i nyní.

Mohli jste si díky takovému transferu dovolit tolik nových hráčů. Jinými slovy peníze za Janoška jste už investovali?

Ano, dá se to tak pojmenovat. Je to jeden z argumentů.

Vloni jste utratili za hráče nejvíce v historii, částky v nižších desítkách milionů. Padl letos rekord?

Vynaložili jsme plus minus stejné částky jako v loňském období.

Stopeři pod pultovým zbožím

Mateřské kluby si stáhly stopery, kteří nastavili v Pardubicích vysokou laťku. Jak je kvůli tomu těžké shánět hráče na pozice Tomáše Vlčka a Robina Hranáče?

Je to velmi těžké. Hranáče i Vlčka chce dneska v lize každý. Noví kluci si musejí vyšlapat podobnou cestu. Hrany hrál první slovenskou ligu v Liptovském Mikuláši, Vlčák dva roky druhou ligu v Jihlavě. V Pardubicích s nimi udělali trenéři obrovský kus práce. Nebojím se říct, že top hráče na nejvyšší úroveň české ligy. Za mě je to poctivá cesta. Nejdete hned z dorostu či ČFL do třetí ligy. Tvrdím, že druhá liga je pro mladé hráče velice zajímavá.

Netajíte se tím, že se FK Pardubice může pochlubit vlastní líhní, tudíž i beků?

Určitě. Máme hodně nadějných hráčů v dorostu, ale těžce se nám daří je udávat do druhé ligy, i kdyby tam byli půl rok, když ideální je rok, která by je vystřelila. Po roce ve druhé lize lze říct ano, můžete hrát první ligu. Nabízíme velmi talentované reprezentanty z naší akademie, ale ve druhé lize jsou trenéři, kteří spíše preferují starší a zkušenější hráče. Máme fakt problém udávat naše mladé hráče. I přesto, že by na to měli. Jim i nám by to hrozně pomohlo.

Čím si vysvětlujete a pamatujete vůbec takový nedostatek stoperů?

Ne. Takovou situaci jsem ještě nezažil. Což o to, oni v České republice stopeři jsou, ale fotbal se strašně zrychlil. Nejedná se o rychlostní typy. První liga se strašně zrychlila. Nám se naskýtaly nějaké možnosti. Třeba, že by se vrátil Martin Toml. Rychlost a obratnost jsou zásadní. Mohli bychom mít problémy s dlouhými balony za obranu. Stopeři jsou, ale nejsou rychlí stopeři. Potřebujete i gólmany, aby uměli hrát dobře nohama a byli konstruktivní. Takových hráčů je málo.

Dá se říct, že mladí stopeři, dejme tomu do pětadvaceti let, mají před těmi staršími výhodu, protože jsou už odmala vychováváni na španělský styl fotbalu, kdy umí každý hráč vše?

Lépe bych to neřekl. Mladí kluci jsou především rychlí. Jak člověk stárne, tak ztrácí dynamiku a pružnost. Starší hráči jsou zkušenější ale zase pomalejší. Ideální stav by byl mít jednoho staršího a zkušenějšího stopera, který by se doplňoval s mladým rychlejším a dynamičtějším.

V kádru máte znovu hráče, kteří ještě nehráli ligu. Jednou se sice začít musí, ale zvládnou plavat na otevřeném moři, kam jste je hodili? Není to přílišný risk?

Na druhou stranu přišli hráči, kteří mají za sebou minimálně rok ve druhé lize. Jak jsem již naznačil, už to je pro mě měřítko, že mohou zvládnout i první ligu. Při představě, že mu je jednadvacet let, je na něm vidět, že se každým měsícem posouvá a zlepšuje. Musí se s ním ale pracovat po technicko-taktické stránce i pomocí videí a podobně. O to se nebojím, protože náš realizační tým na to velmi dbá. Ve světě už je normální, že hrají náctiletí hráči. Jako příklad uvedu Bundesligu.

Objevil se za tímto účelem v realizačním týmu nově post videoanalytika?

Už jsme ho u týmu nějakou dobu využívali. Před novou sezonou jsme jeho funkci zoficializovali. V tomto ohledu jsme se hodně posunuli a rozšířili. Podobně jako v oblasti fyzické přípravy. Investovali jsme nemalé finance do GPS čipů, včetně mládeže. Byli jsme první v republice, kdo to v té době pořídil.

Ze soupisky pro první ligu zmizeli Brazilci, kteří patrně neustáli český prvoligoví fotbal. Počítáte ještě s nimi?

Každopádně s oběma do budoucna počítáme. Lima i Rosa jsou stále ještě velmi mladí hráči. Rosa se dobře ukazuje ve Viktorce Žižkov, kam jsme ho poslali na hostování. Fotbalově na první ligu, ovšem na ni momentálně nemá soubojově. Opakuji, druhá liga je nejlepší průpravou. Pravidelně hraje a nám nezbývá nic jiného než si přát, aby byl zdravý. Máme možnost si ho v zimě stáhnout, nebo ho tam nechat celý rok. Budeme ho pečlivě sledovat. Stejně jako Lima, který odehraje podzim v první gruzínské lize. U nás by teď při takové konkurenci v záloze a útoku nehrál.

Fanouškům jsme otevřeni

Každý klub potřebuje součinnost s fanoušky, jak jste na tom spolu před nadcházející sezonou?

S našimi fanoušky chceme co nejvíce spolupracovat. Komunikovat mezi sebou. Snažíme se posouvat i v této kultuře. Jak je nový stadion, tak se formují fanoušci. Jsme taková nová rodina, která se tady postupem časů vytváří. Pevně věřím, že se bude rozšiřovat. My jim budeme chtít jít co nejvíce naproti. Plánujeme se s nimi setkávat. Už jsme něco v tomto směru podnikli.

Některé jste ale rozzlobili cenou permanentek. Už se vášně uklidnily?

Nevím úplně jak to pojmenovat. My jsme zdražili pouze dva sektory. Úplně bych se toho nebál. Nabízíme jim jiné výhody například v podobě F karty. Věřím, že se situace uklidní a že nás budou znovu chodit podporovat v hojném počtu.

Na druhou stranu musíte být připraveni na kritiku, pokud nebude A tým podávat výkony a znovu hrát o záchranu…

Musíme si uvědomit, že jsme stále ještě nový a mladý klub. Asi těžko mohu říct, že chceme hrát přední skupinu. Kdybychom se dostali do prostřední, tak by to bylo hezké. Máme z části nový tým. Všichni jsme v očekávání. Klukům prostě věřím. Věřím, že nadcházející sezona bude lepší než ta loňská. Na druhou stranu nemůžeme si dávat nějaké vysoké ambice.

Po sezoně jste jim slíbili zlepšit zázemí už pro tuto sezonu. Jak se dílo podařilo?

Intenzivně se na změnách pracuje. Všechny se nestihnou do startu soutěže. Věřím, že na zápas čtvrtého kola už budeme zase o kus dále. Co se týče ozvučení, ale hlavně stánků s občerstvením. Tam chceme fanouškům maximálně vyhovět. Už jsme na nedostatky upozorňovali, když se stavělo. Jenže v té době jsme nemohli dělat žádné změny, protože bychom v daném termínu nestačili kolaudovat.

Ta kritika, která mířila na vaše hlavy kvůli službám na stadionu byla velká. Nepřipadá vám, že je společnost netrpělivá?

Souhlasím. Ale týká se to obecně všeho. Lidi nechtějí čekat, nejraději by chtěli všechno hned.

Hodně vášní vyvolala před zahájením provozu v CFIG Areně také klec pro hostující fanoušky. Někam se to posunulo?

Mrzelo mě, že se nás nikdo nezastal. Těšili jsme se na otevření stadionu a ve finále každého nejvíce zajímala ta klec. Řešil jsem situaci s bezpečnostními složkami. Klec musela být podle jejich požadavků. Bez toho by stadion nikdo nezkolaudoval. No a lepší už to nebude, žádná změna se nechystá. A když, tak k horšímu. Komisaři dokonce chtěli, aby oka v kleci byla pět na pět, my to uhráli na deset krát deset centimetrů aby přes ni bylo alespoň trochu vidět.

Jaký je cíl klubu pro sezonu 2023/2024?

Nebudu hovořit o konkrétním umístění. Chceme se vyhnout bojům o záchranu. V tento moment vyšší ambice mít nemůžeme. Neříkám, že se to za rok nemůže změnit…

A váše soukromé přání?

Byl bych strašně rád, kdybychom se po třiceti kolech nacházeli v prostřední skupině.

Co tedy od ní očekáváte?

Hrozně bych si přál, abychom celou sezonu zažívali tak hezkou atmosféru, jako byla na jaře. Abychom měli vyprodaný stadion, abychom hráli atraktivní fotbal. Abychom naši hrou bavili fanoušky a hlavně abychom byli úspěšní.