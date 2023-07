/FOTO, VIDEO/ Fotbaloví fanoušci se dočkali – odstartovala nejvyšší tuzemská soutěž FORTUNA:LIGA. Obhájce mistrovského titulu pražská Sparta má své příznivce také na východě Čech. V Novém Bydžově dokonce založili Fan Club letenského klubu, přesněji řečeno vznikla tu jeho početná pobočka. Předsedou byl zvolen VÁCLAV SYŘIŠTĚ. „Už nějaký čas jsme jezdili na Spartu společně s Městcem Králové, tak jsme pouze osamostatnili,“ vysvětluje osmapadesátiletý podnikatel.

Diváci během fandění na Letné | Video: FCS Nový Bydžov

Začněme u sezony 2022/23. Jaká byla pro sparťanského fanouška?

Dobrá. Tedy až na finále poháru, to se holt nepovedlo.

Bylo čekání na titul dlouhé?

Samozřejmě. Ale doufám, že teď už žádné čekání nebude a titul bude každý rok, v následující sezoně nejlépe s doublem (usměje se).

Které hlavní faktory dovedly Letenské k titulu?

Soudružnost, tým. Hráči začali fungovat a hrát jako tým, neřešili nic jiného kolem. Nebyli tam žádní individualisté, kteří by si hledali svoje ego.

Předseda novobydžovského Fan Clubu Sparty Václav Syřiště se svými syny.Zdroj: Fan Club Sparta - Nový Bydžov

Co očekáváte od nadcházející sezony?

Evropskou ligu, na Ligu mistrů optimista nejsem. Dále obhájení titulu a vlastně i s pohárem double.

Jak vznikla myšlenka udělat v Novém Bydžově sparťanský Fan Club?

Už nějaký čas jsme jezdili společně s Městcem Králové a teď už nás bylo hodně, takže předseda městeckého Fan Clubu navrhl, jestli se nechceme osamostatnit. Tak jsme se rozhodli, že do toho půjdeme.

Je o členství zájem?

Takový jsem ani nečekal, protože jde jenom o moje kamarády a kamarády kamarádů. Celkem je nás 68, což je podle mě na začátek hodně pěkné číslo. Kdyby se to více vyhlásilo, byl by o to asi ještě větší zájem.

Pobočky Fan Clubu Sparty ve východních Čechách – Královéhradecký kraj: Hostinné, Jičín, Nový Bydžov; Pardubický kraj: Česká Třebová, Lanškroun, Miřetice, Pardubice, Polička, Přelouč, Svitavy, Trstěnice, Vysoké Mýto.



Po celé České republice má Sparta dohromady 66 poboček Fan Clubu.



Pobočka Nový Bydžov - předseda: Václav Syřiště; místopředseda: Martin Kofránek; počet členů: 68

Máte nějaký počet, kdy už nebudete přijímat další zájemce?

V pátek 23. června byla uzávěrka, neboť do neděle 25. června to muselo být nahlášeno. Ale budou se moct hlásit i další zájemci.

Jaké máte s Fan Clubem plány? Budete dělat společné akce i mimo cest na zápasy?

Prvořadě si chceme udělat poctivý výbor a mít co nejvíce naplněné zájezdy na utkání, abychom obsadili celý autobus a byli hodni toho, že jsme sparťani. Určitě plánujeme besedy s hráči a s výbory ostatních Fan Clubů. A rádi bychom podnikli výjezdy na pohárové zápasy do zahraničí. V minulosti jsme byli například na Schalke či Interu Milán.

Budete mít nějakou svoji základnu?

Základna se bude odvíjet podle toho, o jak moc velkou akci se bude jednat a kolik nás bude. Může to být Hostinec Stoletá nebo kavárna Lev. V případě besedy můžeme zavítat i do nedalekého Sloupna.

ANKETA: Slavia, Sparta nebo Hradec Králové. Komu se v našem kraji nejvíce fandí?