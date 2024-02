Zdá se, že třiadvacetiletý fotbalista chce být se vším hned hotov… Do zápasů se těší takovým způsobem, že v první čtvrthodině zvedá ruce nad hlavu. Vždyť hned čtyři góly vstřelil v počáteční fázi. Který klub by nechtěl mít kanonýra, co ho umí takto rychle poslat do vedení?

„V prvních nebo posledních patnácti minutách se rozhodují zápasy. Koncentrace tam má být nejvyšší. O to jsem šťastnější, že když gól brzy vstřelím, tak je to pro dobro týmu. Každému z nás se pak na hřišti dýchá lépe, když vedeme,“ říká Tomáš Zlatohlávek v rozhovoru pro Deník.

Zdroj: Youtube

Potřeboval jsem více času

Kdy a kde jste začal s fotbalem?

S fotbalem jsem začal v Hlučíně ve čtyřech letech.

Jak se vyvíjela vaše kariéra až po dospělou katagorii?

V nějakých deseti letech jsem šel na hostování do Baníku Ostrava. Pak jsem se sice vrátil domů, ale moje rodina už v tu dobu byla v kontaktu s Olomoucí. Zhruba od dvanácti let jsem tak působil v Sigmě, která si mě vybrala. Kvůli mně se tam přestěhovala celá rodina. Později se naši vrátili do Ostravy, já se přesunul na internát a pokračoval v Olomouci.

Kam všude vás zavál fotbalový vítr v dospělých?

Olomouc mě uvolnila na mé první hostování do Třince. Vzal si mě tam trenér Habanec. Po půlroce jsem šel na další hostování, do Prostějova, kde působil trenér Šustr. Pod ním jsem poprvé začal v mužích pořádně hrát. Vstřelil jsem tam několik gólů. Po návratu do Olomouce jsem naskočil do přípravy s áčkem. Myslím, že se mi podařila, ale stejně jsem putoval na hostování do Vlašimi. Měli jsme tam velice úspěšnou sezonu, když jsme se probojovali až do baráže o FORTUNA:LIGU. S Teplicemi jsme však neuspěli. Po roce jsem se vrátil do Olomouce. Byl jsem na pomezí áčka a béčka. Prožil jsem si takový těžší rok. Proto jsem byl šťastný, že si mě vybraly Pardubice.

Glosa: Rodí se nová Sparta? Pod Kováčem by to nebylo žádné překvapení

Cože jste se rozhodl pro Pardubice?

Kontaktoval mě sportovní manažer pan Shejbal, z čehož jsem byl nadšený. V Sigmě jsem neměl úspěšnou sezonu. V áčku jsem fakt paběrkoval, nakoukl jsem asi do šesti zápasů. Tuším, že za béčko jsem dal pět branek. Ani tam jsem potom už nenastupoval. Takže opravdu jsem byl rád za zájem z Pardubic.

Do Pardubic jste přišel jako střelec, ale trvalo nějakou dobu, než jste pověst potvrdil. Proč?

Každý jsme jiný. Potřeboval jsem delší čas na aklimatizaci. Nakonec trvala dva, tři měsíce. Nebyl jsem zvyklý na takové tréninkové dávky. Kondiční trenér Hampel a vůbec celý realizační tým se mnou začali pracovat. Postupem času, se to vykrystalizovalo tak, že už zvládám úplně všechno. Teď už jsem v nejlepší kondici. Mám týmu fo dát a určitě mu můžu pomoct.

Bavíme se o fyzičce a vy jste sám cítil, že se potřebujete dostat do kondice? Proto jste pořádně naskočil do hry až ve třináctém kole?

Přesně tak. Musel jsem něco naběhat, musel jsem něco nacvičit v posilovně. Splnit nějaké testy s danými parametry. Neměl jsem v hlavě, že když to nevyjde teď, že to nevyjde vůbec. Na nic jsem netlačil. Pokračoval jsem ve své práci a věřil jsem, že se to podaří.

(Pokud se chcete dozvědět jak Tomáš Zlatohlávek vzpomíná na první gól v lize, nebo jaké jsou jeho nejsilnější fotbalové stránky, pokračujte ve čtení v placeném obsahu Deníku).