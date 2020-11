/FOTOGALERIE/ Znovu o body? Ano, nejvyšší fotbalová soutěž je připravena na restart. FORTUNA:LIGA čeká ještě na potvrzení výjimky z ministerstva zdravotnictví. Program sedmého kola je každopádně schválen, fotbalisté Pardubic nastoupí v sobotu od 14 hodin proti Opavě.

Fotbalové utkání Fortuna ligy mezi FK Pardubice (v červenobílém) a FK Teplice ( v modrožlutém) na Městském stadionu Ďolíček v Praze. | Foto: Deník / Luboš Jeníček

„Jsem samozřejmě rád, že zase začínáme. Jinde ve světě, i když mají státy podobný režim jako u nás, se taky hraje. Je to sice sport, ale pořád je to práce. Jsem rád, že i my můžeme začít hrát zápasy. Navíc jsme testovaní před každým utkáním. Dává to smysl, že budeme hrát,“ uvedl pardubický brankář Marek Boháč.