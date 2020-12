Na hřišti druhé Sparty se představí páté Pardubice. Východočeši mají po výhře v souboji nováčků na kontě už osmnáct bodů. Plány a cíle se ovšem nemění.

„Myslíme na to, abychom podali dobrý výkon proti Spartě. To je samozřejmě velký zápas, takhle nad tím přemýšlíme. Ne, že bychom měli vyšší cíle, to ne,“ řekl pardubický záložník Emil Tischler.

Povedené výkony i výsledky ovšem dodávají týmu klid na přípravu. „Samozřejmě to přinese psychický klid. Nebudeme ale vycházet z toho, že máme osmnáct bodů a hotovo. Vůbec ne,“ ubezpečil Jaroslav Novotný, trenér Pardubic.

Nejde jen o duel na Spartě, ještě před Štědrým dnem stihnou Pardubičtí odehrát celkem tři zápasy. „Ve středu nás čeká Sparta, velice těžký soupeř, pak Zlín a Karviná. Náročná utkání, ale budeme chtít nějaké body přidat,“ dodal Novotný.

Utkání Sparta - Pardubice, který se hraje ve středu od 16 hodin, bude vysílat přímým přenosem ČT Sport. „Hodně se těším, je to velký klub, pro nás velký zápas. Dobře se připravíme,“ prohlásil Tischler před zápasem.