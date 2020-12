„Přišlo mi, že první poločas byl takový mdlý. Málo jsme sbírali odražené míče, domácí dobře bránili. Dostali jsme i laciný gól, když hráči Bohemky dobře zareagovali a rozehráli,“ řekl pardubický záložník Michal Hlavatý.

Jak moc vás zaskočilo rychlé autové vhazování, které vedlo ke gólu Bohemians?

Na stranách mají hráče, kteří umí hodit dlouhý aut. Hůře jsme na to zareagovali, něco si k tomu řekneme. Myslím, že už se to nebude opakovat.

O čem jste mluvili o přestávce v kabině, když jste prohrávali 0:1? Co bylo potřeba změnit?

První poločas nebyl vůbec dobrý, bylo potřeba si k tomu něco říct. Chtěli jsme víc hrát, držet míč a zabíhat za obranu. Zlepšilo se to, začali jsme se více tlačit do vápna. Zaslouženě jsme minimálně remizovali.

Mohli jste pomýšlet i na větší zisk?

O přestávce jsme si řekli, že na to máme. Šance k tomu byly, ale musíme být pokorní a brát bod. Příště už zase budeme chtít vyhrát.

V Ďolíčku hrajete domácí zápasy, ale tentokrát jste byli hosty. Jak jste se s tím vypořádali?

Snažili jsme se to vnímat tak, jako bychom hráli domácí utkání. V Ďolíčku k nám jsou vždy vřelí, brali jsme to jako polodomácí zápas. Jediné, co bylo jiné, to byla ta kabina.