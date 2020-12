Během zápasu zmařil velké šance zlínských hráčů. „Samozřejmě jsem rád, že jsem klukům několikrát pomohl, ale osobně bych radši vyhrál 4:3, tedy kdybychom měli tři body,“ uvedl pardubický brankář Boháč po utkání.

Už v první půli musel řešit nepříjemné situace. „Nejsložitější zákrok pro mě byl asi ten v prvním poločase, kdy šel Jawo z levé strany sám. Chytil jsem to nohou, ale cítil jsem, že byla trochu ve vzduchu. Naštěstí mi tam míč neprojel,“ popisoval Boháč. „Byl bych šťastný, kdybych měl výrazný podpis pod výhrou,“ zdůraznil.

Pardubičtí v Ďolíčku tentokrát remízu brali. I dle vývoje utkání. „Říkali jsme si, že bychom po dlouhé době chtěli hlavně udržet nulu, ale výkon nebyl úplně nejlepší. Pouštěli jsme Zlín do spousty šancí. Naopak my jsme snad nevystřelili, měli jen závary, ale do utkání jsme se tolik nedostali. Proto asi bod bereme,“ dodal Boháč.