Východočeši ve vršovickém Ďolíčku přivítají Mladou Boleslav, aktuálně patnáctý tým soutěže. „Boleslav má ve svém kádru kvalitní hráče, kteří v řadě případů prošli reprezentací. Je otázkou času, kdy se budou posouvat tabulkou vzhůru,“ řekl pardubický trenér Jiří Krejčí.

Poprvé od úvodní minuty v nejvyšší soutěži nastoupí brankář Jiří Letáček, jenž už zaskočil za zraněného Boháče v Opavě. "To, že Jirka půjde mezi tyče, nebude pro hráče žádná novinka, oni dobře vědí, že právě on rozjel ve skvělé formě předchozí postupovou sezonu. Vidím na něm, jak na trénincích pracuje, vím, že to zvládne. A kluci mu určitě na hřišti pomohou," prohlásil kouč Pardubic.

Kromě brankáře Boháče bude v utkání chybět i brazilské duo. Cadu dostal po vyloučení v Opavě stop na tři zápasy, Ewerton nemůže hrát kvůli dohodě o hostování. Na marodce jsou ještě Petráň s Kurkou.

„Těch ztrát je hodně, uvidíme, do jaké míry se nám podařilo se s tím vyrovnat. Otevírá to možnost, aby i další hráči ukázali, že se chtějí poprat o místo v sestavě. Věřím, že ti, kteří dostanou prostor, to zvládnou,“ dodal Krejčí.

Zápas začíná v pátek od 18 hodin, přímý přenos vysílá program ČT2.