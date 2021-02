V české FORTUNA:LIZE stihl Langedijk jen dva starty. Jako střídající hráč zasáhl do zápasů Pardubic na stadionu Sparty a v Karviné. Jednou pak nastoupil za rezervu v ČFL, než byla soutěž přerušena.

"Je to výborný fotbalista, bohužel mu úplně nesedl soubojový styl, jakým se hraje v naší nejvyšší soutěži," řekl Martin Shejbal, sportovní manažer FK Pardubice. Východočeský klub tak nizozemský útočník zhruba po čtyřech měsících opouští.

"S Pieterem jsme se dohodli na ukončení spolupráce, rozcházíme se v dobrém a přejeme mu co nejvíc úspěchů v pokračování jeho kariéry," dodal Shejbal.

Šestadvacetiletý Langedijk v mládežnických kategoriích nastupoval za Spartu Rotterdam, kde vstoupil i do dospělého fotbalu. Potom působil především ve druhé nizozemské lize.

"Není to hráč, který by se hodil do první české ligy, která je hodně soubojová. To mu úplně nesedělo," uvedl pardubický trenér Jiří Krejčí.