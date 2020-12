Poslední standardní situace utkání. Kdo vyrovná? Míč si připravil David Huf. A nadvakrát to vyšlo, v posledních vteřinách jednadvacetiletý útočník srovnal v duelu s Olomoucí na 1:1.

„David trestňáky kope dobře. Kopal je dobře za béčko i na tréninku. Věřili jsme mu,“ komentoval volbu trenér Jaroslav Novotný.

Hufa trenéři využívají jako střídajícího hráče, který vstupuje na hřiště v průběhu zápasu. Jeho současné bilance? 5 startů, 130 odehraných minut, 2 vstřelené góly.

První gól v nejvyšší soutěži vstřelil v Mladé Boleslavi. „Byl jsem rád za šanci od trenéra, hrál jsem celý druhý poločas. Dodalo mi to trochu sebevědomí,“ řekl Huf.

To ukázal právě v duelu proti Sigmě, kdy v nastavení vyrovnal. „Nejdůležitější gól? Asi ano, dalo by se to tak říct. V áčku jsem moc gólů nedal. Z pohledu důležitosti ano,“ poznamenal Huf po utkání.

Víc toho v této sezoně stihl před přerušením ČFL odehrát za rezervu Pardubic. V jejím dresu v šesti zápasech skóroval třikrát.

I vstřelenými góly potvrdil, že je zpátky. Minulá sezona? Prakticky bez fotbalu. Hned v úvodním druholigovém utkání se Huf zranil, ve 26. minutě opustil hřiště na nosítkách. Vážné zranění kolena si vyžádalo operaci a dlouhou rekonvalescenci.

Chystal se až na další ročník, ten prvoligový. V něm je jednou z pardubických variant do útoku. „David je mladý a talentovaný kluk, který umí gól dát a dostat se do šancí. Příležitost určitě dostávat bude,“ řekl na adresu bývalého mládežnického reprezentanta trenér Novotný.