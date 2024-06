V nových stopách svého starého trenéra. Pardubické fotbalové šiky rozšíří Jan Kalabiška. Přichází ze Slovácka, kde ho vedl expardubický hráč io trenér Martin Svědík. S ním na východ Čech dorazí také zkušenost a muskulatura. Teď už soupeři nebudou sypat do vápna jeden centr za druhým, protože tam bude stát stožár…

Jan Kalabiška se upsal FK Pardubice. Vpravo agent Daniel Hanus a vlevo sportovní ředitel kubu Vít Zavřel. | Foto: se svolením klubu

Zkušenost, spolehlivost, kvalita. To jsou výrazné přednosti 37letého obránce Jana Kalabišky, kterému jen málo schází do odehrání třístého zápasu v české nejvyšší soutěži. Mezi velké zkušenosti se mu musí započítat také 21 utkání odehraných v pohárové Evropě. K pardubickému týmu se připojí při dnešním startu přípravy.

Svědíkův kůň z pohárové Evropy…

Jan Kalabiška si první ligu poprvé vyzkoušel v Příbrami, poté odehrál dvě sezóny ve Zbrojovce, poté zamířil na Slovensko. V dresu Senice odehrál 134 ligových utkání a dokázal se zde střelecky prosazovat. Na začátku roku 2016 se vrátil do české ligy, když posílil Mladou Boleslav. Později oblékal karvinský dres, nicméně v roce 2018 začal psát nejvýraznější kapitolu své kariéry, když přestoupil do dresu Slovácka. V dalších letech měl výrazný podíl na úspěšné cestě týmu ligovou soutěží i evropskými poháry.

„Jsme rádi, že se Honza stane od 1. července naším hráčem,“ má radost sportovní ředitel FK Pardubice Vít Zavřel.

„Je to zkušený hráč, jeho velkou výhodou je, že kromě levého kraje obrany může být využitelný i v jejím středu,“ popisuje.

„Honza se stává naším kmenovým hráčem, pomůže nám svojí zkušeností, ale nejen to. V lize jsme měli nejmladší kádr, ale také ten výškově nejnižší. Proto jsme rádi, že jsme přivedli vysokého hráče, což Honza rozhodně je.“

Jan Kalabiška se poprvé v CFIG Areně objevil v pátek a se zájmem si prohlédl zázemí stadionu.

„V Uherském Hradišti jsem působil šest let, zvykl jsem si tam, ale teď je přede mnou nová výzva a mám chuť ukázat se v novém prostředí v co nejlepším světle,“ popisoval své pocity.

Heslem pardubického klubu v nové sezóně je „RESTART.“ S tím souvisí také ambice červenobílých, které budou v nadcházející sezóně rozhodně vyšší než doposud.

„Chci hrát co nejvíce v základní sestavě, to je moje osobní ambice. Samozřejmě chci pomoci týmu k co nejlepším výsledkům. Musíme mít jen ty nejvyšší cíle, proto bych rád s týmem v tabulce zabojoval o první šestku. Jsem tak od pana Svědíka naučený z mého předchozího angažmá,“ připomíná Kalabiška svého trenéra ve Slovácku, který je pardubickým fotbalovým odchovancem.

V pardubické kabině se bude muset se spoluhráči postupně seznamovat. V lize sice nastoupil do 294 utkání, s našimi hráči se však jeho kariéra příliš neprotnula.

„Znám se z pardubické kabiny s málo hráči, hrál jsem jen s Emilem Tischlerem. Nejblíž ale budu logicky mít k těm zkušenějším, jako jsou Kamil Vacek a Pavel Černý.“

Velezkušený zadák prozradil, že další týdny budou velmi důležité: „Věřím, že budeme mít kvalitní přípravu a dobře potrénujeme. Protože vstup do nové sezóny bude velmi důležitý. Těším se, až poprvé vběhnu na pardubický trávník v červenobílém dresu a věřím, že budeme sbírat body od samého začátku soutěže. Start sezony nám nesmí utéct.“