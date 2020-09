/FOTOGALERIE/ Pardubický fotbalista Martin Toml vstřelil úvodní gól Pardubic ve vítězném duelu proti Liberci (3:0).

Fotbalová FORTUNA:LIGA: FK Pardubice - FC Slovan Liberec. | Foto: Deník/ Jaroslav Appeltauer

Už jednou se do branky, za kterou je Vršovická ulice, trefil. V duelu s Teplicemi to byl nešťastný vlastní gól, nyní si pardubický obránce Martin Toml vše vynahradil. Proti Liberci vstřelil úvodní gól svého týmu. „Jsem rád, že už se mi to povedlo do té správné branky,“ usmál se Toml po utkání. „Mám to tam zavírat. Míč se ke mně dostal a dával jsem ho prakticky do prázdné,“ popisoval trefu po přihrávce Pavla Černého.