V podzimním duelu s Olomoucí zachránil David Huf v závěru bod pro Pardubice. V sobotu Východočeši nastoupí po reprezentační přestávce na stadionu Sigmy.

„Měli jsme minulý týden o něco náročnější tréninky, abychom nabrali ještě fyzickou kondici na zbývající část sezony. Kvalitně jsme potrénovali a připravili se na další zápasy,“ řekl dvaadvacetiletý útočník David Huf.

Jakou roli sehrál modelový zápas, který jste během pauzy odehráli?

Všichni jsme si zahráli. Nevadilo, že šlo jen o modelový zápas. Všichni se známe, ale šli jsme jako do normálního zápasu. Účel to určitě splnilo.

Nyní vás čeká Olomouc. Jaké máte vzpomínky na zápasy proti Sigmě?

Co si pamatuji, tak jsem tam naskočil na pár minut ve druhé lize, když jsme tam remizovali 1:1. V té době byla Sigma výše než my, chtěla se vrátit do ligy, tak jsme bod brali. Na podzim v Ďolíčku jsme prohrávali, nakonec se mi podařilo dát gól v poslední minutě. Na to mám dobré vzpomínky.

Taková trefa fotbalistu hodně povzbudí?

Týden předtím jsem dal svůj první ligový gól, pak jsem přidával další. Určitě mě to nakoplo, začal jsem si více věřit. Viděl jsem, že mohu dát gól i po příchodu na hřiště za pár minut. A pomoci týmu.

Díky výkonům v lize jste se objevil mezi náhradníky pro Euro hráčů do 21 let. Jak jste vnímal svou pozici?

Trenér Karel Krejčí se mnou mluvil. Řekl mi, že jsem v širší nominaci a že se uvidí, jestli se tam dostanu. Nakonec jsem byl mezi náhradníky, ale i tak jsem byl rád, že jsme byl považován za hráče, který by tam teoreticky mohl jet. Klukům jsem přál, aby jim to vyšlo lépe. Získali dva body, asi se jim nepovedl zápas se Slovinskem. Hlavně v proměňování šancí byl trochu problém.

Za národní tým jste odehrál řadu zápasů za týmy U16 a U17. Měl jste v hlavě, že byste se do reprezentace mohl ještě vrátit?

V dalším období jsem měl často problémy se zraněním, trochu to tím bylo ovlivněné. Pak jsem se soustředil především na to, abych hrál tady v Pardubicích za áčko. S tím by mohla přijít i reprezentace, jenže následovalo další dlouhé zranění. V devatenáctce nebo ve dvacítce jsem ani nemohl být. Až teď, když jsem se vracel. Bylo to takové příjemné povzbuzení, že jsem se objevil aspoň mezi náhradníky. Tolik jsem s tím nepočítal.

S jakým cílem nyní míříte k utkání do Olomouce?

Jedeme opět s cílem získat nějaké body. Pár kluků bude chybět, ale máme vyrovnaný kádr, ostatní je dokážou nahradit. Chceme se tam porvat o body, nejlépe vyhrát.