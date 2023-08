Stále stejná písníčka. Výkon v poli na tři body, koncovka na nulu. A to je v kolektivních sportech tím nejdůležitějším. Pardubičtí fotbalisté nebodovali ani ve druhém venkovním utkání sezony. Pod Ještědem dřeli, ale Kováčova parta vrací bez bodu, když Liberci podlehla 0:1.

Foto: FC Slovan Liberec/Jan Šlégl

FORTUNA:LIGA - 5. kolo:

FC Slovan Liberec - FK Pardubice 1:0 (1:0)

Fakta - branka: 13. Frýdek. Rozhodčí: Černý – Volf, Pospíšil; VAR: Berka, AVAR: Mokrusch. Žluté karty: Prebsl - Hlavatý. FC Slovan Liberec: Vliegen – Mikula, Chaluš, Prebsl – Ghali, Varfolomejev, Doumbia, Frýdek (52. Penner, 90. Pourzitidis), Preisler (72. Fukala) – Kulenović (72. Rabušic), Tupta (90. Horský). FK Pardubice: Budinský – Surzyn, Halinský, Donát, Tischler (80. Zlatohlávek) – Patrák (75. Sychra), Hlavatý, Vacek (65. S. Šimek), Darmovzal, Pikul (46. Jak. Matoušek II) – Černý (65. Krobot).

Pardubičtí hráči si vytvořili první šanci utkání již ve 3. minutě hry, kdy Hlavatý dostal míč až před brankovou čáru domácích. Tam ale pohotovým odkopem hasil situaci kapitán Mikula. Následně to byli ale Domácí, kteří převzali otěže hry. Tupta se po rychlém protiútoku dostal až do vápna Pardubic, kde našel na zadní tyči Frýdka, jehož střela z první skončila na břevně pardubické brány.Chvíli na to promáchl balón před odkrytou klecí Pardubic Kulenovič, při Pardubácích tak podruhé stáli všichni svatí. Napotřetí už to ale libereckým hráčům vyšlo. Liberecký Ghali, který stál na hranici ofsajdu, běžel sám na bránu Budinského. Ten jeho pokus stačil vytěsnit, odražený balón ale dopravil do sítě Christián Frýdek.O deset minut později nastřelil domácí Tupta z přímého kopu břevno. Následně však pardubičtí přidali a vytvořili si několik náznaků šancí. Nic z toho ale pro Kováčovu partu úspěch neslavilo. V závěru poločasu ještě mohl navýšit vedení Tupta, jehož střela se ale mezi tři tyče nevešla.

Ve druhé půli to byly úplně jiné Pardubice. Červenobílí svého soupeře tlačili, z čehož vyplynulo i několik střeleckých příležitostí. Největší z nich měl v 67. minutě hry Patrák, který střelou z malé0ho vápna nastřelil tyč. Následnou dorážku nedopustil Vliegen.První střelu Pardubic mezi tři tyče tak zajistil v 75. minutě Tischler. Jeho štiplavá rána, mířící do levého horního rohu, skončila po skvělém zákroku domácího brankáře jen rohovým kopem. Pardubice se hnaly za vyrovnáním, avšak ke gólu to nevedlo. V samotném konci druhého poločasu utekl pardubickým obráncům Rabušic. Toho ale skvěle vychytal Budinský. Pardubice tak ani napodruhé v sezóně nedokázaly ve venkovním prostředí bodovat.

Radoslav Kováč, trenér Pardubic:"Po brance Liberce jsme z toho vypadli. Měli jsme štěstí, že jsme nedostali i druhý gól. Od 20. minuty jsme byli lepší tým. Bohužel jsme ale nedali gól, což se opakuje. Jsme málo agresivní a odvážní. Hraje se na góly, dnes jsme ale minimálně po bodu sahali."

Luboš Kozel, trenér Liberce: „S výsledkem musím být spokojen. V naší situaci bylo důležité, abychom zvládli zápas vítězně. Jak jsme k tomu dospěli, nebylo bez problémů. Měli jsme velmi dobrý vstup do zápasu a během prvních dvaceti minut si vytvořili minimálně čtyři vyložené šance. Hlavně první dvě v podání Christiana Frýdka a Luky Kulenoviće skoro nešly nedat, přesto jsme je nedaly,“ kroutil hlavou trenér Luboš Kozel.