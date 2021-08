„Sám za sebe mohu říct, že jsem odhodlaný zvládnout sezonu co nejlépe,“ řekl stoper Toml před druhým zápasem ročníku. V něm se zítra pardubičtí fotbalisté představí v Olomouci.

Jak se cítíte na začátku nové sezony?

Cítím se připravený na nový ročník. Myslím, že to máme všichni podobně. Chceme zase ukázat dobré věci a hlavně, že to v minulé sezoně nebyla náhoda. Chtěli bychom předvádět týmový výkon a dobrý fotbal. Taky se nám některé zápasy nepovedly, v tom máme prostor pro zlepšení. Sám za sebe mohu říct, že jsem odhodlaný zvládnout sezonu co nejlépe.

Trenér Jiří Krejčí před sezonou připomínal, že poslední dva roky byly kvůli nahuštěnému programu psychicky i fyzicky dost náročné. Prý byste uvítal i delší odpočinek po sezoně. Vnímal jste to tak?

Volno bych si představoval delší, ale už tu minulou přestávku. Tam bylo snad jen deset dnů. Když se tělo dostalo do odpočinku, tak jsme znovu začali. Tato pauza už byla lepší. Ani jsem nečekal, že bych si to volno dokázal tak užít. Odpočinul jsem si. Je pravda, že takovou pauzu už jsme dlouho neměli.

Přípravné období pak vyšlo podle představ?

Část přípravy jsme se hledali. Nešlo nám to tak, jak bychom chtěli. Taky to mohlo být tím, než jsme se do toho dostali. Bylo potřeba se sehrát a vše si vysvětlit. Pak se to podle mě stupňovalo. Teď jsme na začátku, bude to v pohodě.

Na úvod jste remizovali s Karvinou, i když jste prohrávali 0:2. Co pozitivního si z toho lze přenést do dalšího utkání?

Pozitivní je to, že jsme ze stavu 0:2 dokázali vyrovnat na 2:2 a že jsme kondičně i fotbalově byli po větší část zápasu lepší. Musíme si z toho vzít zase týmový výkon. Máme naběháno a víme, že dokážeme hrát dobrý fotbal. Ale byla tam i negativa.

Co konkrétně?

To byly začátky poločasů, které nás potom mohou stát body a celý zápas. Teď se to povedlo, ale nemusí to tak dopadnout každý zápas. Musíme na tom zapracovat a odehrát zápas co nejlépe.

Ve druhém dějství vás čeká Olomouc. Sledoval jste ji pozorně už v prvním kole?

Detailně se na Sigmu ještě podívám, viděl jsem jen sestřih. Samozřejmě se tam změnil trenér, jinak v kádru tolik změn není. Přišli do útoku Růsek s Vaněčkem, ale kostra týmu zůstala. Mají zkušené obránce, v záloze je nově Sedlák, budou se taky trochu sehrávat. My víme, co chceme hrát. Bude taky záležet na nás.

Útočníka Antonína Růska dobře znáte z Brna, kde hrál…

Známe ho, je nepříjemný v hlavičkových soubojích. Ale tam si nevyberete. Vaněček je ještě urostlejší než Růsek. A tam nebude možnost se vyhnout souboji.

Postupně se bude zvedat divácká kapacita na stadionech. Co říkáte na návrat fotbalové atmosféry?

Venku je to někdy specifické, ale to k tomu patří. Doma zase fanoušci přejí více vám. Je jenom dobře, že se to bude navyšovat. Snad to tak bude pokračovat, diváci na fotbal rozhodně patří.