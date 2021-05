Ve 31. dějství nejvyšší soutěže se Pardubičtí představí právě na stadionu jihočeského Dynama. Zápas začíná v neděli od 15 hodin.

„Chceme zbývající čtyři zápasy co nejlépe zvládnout a udržet sedmé místo. Bude to ještě dost práce, za námi je Baník, který se před nás bude chtít dostat,“ říká pardubický záložník Emil Tischler.

Na jihu Čech budou mít Východočeši i další motivaci. V polovině ledna totiž Dynamo vyhrálo v Ďolíčku 2:0 a ukončilo domácí neporazitelnost Pardubic v tomto ročníku.

„Máme o to větší motivaci, protože jsme v tom utkání nebyli horším týmem. Bylo to vyrovnané utkání, v určitých pasážích jsme byli lepší. I z tohoto důvodu jim chceme ukázat, že je umíme porazit,“ dodal autor pěti pardubických gólů.

V lednu byli hráči Českých Budějovic rozjetí. V únoru pak začali počítat sérii bez vítězství, protáhla se na jedenáct zápasů. Až před týdnem v Příbrami ji ukončili po vítězství 1:0. „Ta úleva byla obrovská a já jsem velice rád, že série už je minulostí. Nejen za sebe, ale za všechny tady, neboť ta série byla neskutečně dlouhá,“ poznamenal trenér Dynama David Horejš, jehož tým je na jedenáctém místě.

Už v neděli proti Jihočechům nastoupí Pardubice. „Je to bojovné mužstvo, nenechají nám žádný metr hřiště. Budou hrát agresivně, na to se musíme připravit, abychom to zvládli,“ uvedl k soupeři záložník Tischler.

TESTOVANÍ HRÁČI

Už s výhledem na příští sezonu začali s pardubickým týmem Pod Vinicí trénovat dva noví hráči. Na zkoušku přijel dvacetiletý obránce Jan Halász, jenž je hráčem plzeňské rezervy.

Druhým novým mužem, kterého Pardubice testují, je třiadvacetiletý Waltencir da Silva Ramos Júnior. Spoluhráčem brazilského záložníka byl dříve Cadu, současný fotbalista Pardubic.