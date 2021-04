Přepisují klubové rekordy a drží se na příčkách, které je mohou poslat do evropských pohárů. To je současné Slovácko. Třetí tým nejvyšší soutěže už má na kontě 50 bodů. Tolik jich klub z Uherského Hradiště ještě v žádném z předchozích ligových ročníků nezískal.

„Když už sezonu máme takto dobře rozehranou, chceme z ní vytěžit maximum. Před sebou však pořád máme devět kol, čeká nás hrozně nabitý program,“ prohlásil trenér Slovácka Martin Svědík. Pro Pardubice dobře známý v rolích hráče i trenéra, s klubem došel do druhé ligy.

K východočeskému městu má vztah i další člen jeho realizačního týmu. Trenér brankařů Luboš Přibyl s fotbalem v Pardubicích začínal. „Náboj by byl ještě umocněný tím, kdyby se hrálo v Pardubicích. Jelikož to bude v Praze, beru to skoro jako normální zápas,“ uvedl bývalý brankář Přibyl.

Slovácku se daří i v roce 2021. Bodovalo v jedenácti z dvanácti zápasů, podlehlo jen vedoucí Slavii. Naposledy doma svěřenci kouče Svědíka zdolali Liberec 1:0. Pardubičtí naopak v pátečním utkání podlehli Bohemians 0:2.

„Musíme se z toho oklepat, bude to zase jiné utkání. Narazíme samozřejmě na velmi silného soupeře, který hraje o poháry. Budeme se snažit, abychom to napravili,“ poznamenal hned pardubický trenér Jaroslav Novotný.

Co napravovat má pohledem na podzimní vzájemný zápas i Slovácko. Pardubičtí na jeho stadionu vyhráli 1:0 gólem v nastavení. V té době působil záložník Dominik Kostka ještě v táboru soupeře. Nastupoval za B-tým Slovácka, v zimě se potom stal hráčem Pardubic.

„Na zápas se těším. Můžu ukázat, že jsem si tam třeba nějakou šanci mohl zasloužit. Doufám, že se utkání povede celému týmu, soupeře potrápíme a nejlépe porazíme,“ řekl Kostka.

Proti Pardubicím se postaví mužstvo, které má třetí nejvyšší počet vstřelených branek. „Předvádějí kompaktní hru, jako tým spolupracují. Mají systém, který dlouho trénují. A jsou tam hráči, kteří ho dobře plní,“ doplnil záložník Kostka.

Podle jeho slov už prohru s Klokany hodili Východočeši za hlavu. „Prohráli jsme, nedařilo se, ale všichni chceme pracovat. Nezatěžujeme se tím, co bylo. Soustředíme se na Slovácko,“ dodal.

Pardubice stále počítají absence, na marodce je i Surzyn, po vyloučení v minulém utkání nemůže hrát Prosek a kvůli dohodě klubů Tischler. Po vypršení trestu se do hry naopak vrací Cadu.

Zápas Pardubice – Slovácko začíná v Ďolíčku ve 14.30 hodin, přímý přenos vysílá ČT Sport.