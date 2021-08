Fotbalové nominace: V novém týmu lvíčat jsou tři hráči Pardubic

Ve středu pohár v Hostouni, v sobotu ligový duel na Slovácku a pak reprezentační přestávka. Fotbalové Pardubice vyšlou tři hráče do českého týmu do 21 let.

Fotbalové utkání FK Pardubice - FK Mladá Boleslav, Tomáš Solil z Pardubic. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Trenéři národních týmů zveřejnili nominace pro nejbližší zápasy v září. Na ně se vypraví i hráči FK Pardubice. V nově se tvořící reprezentaci do 21 let nechybí záložníci Tomáš Solil, Michal Beran a Lukáš Červ. Solil je pardubickým odchovancem, který v tomto ročníku FORTUNA:LIGY vstřelil už dva góly. Beran s Červem přišli do Pardubic v létě z pražské Slavie. Prvně jmenovaný už za "jednadvacítku" dříve nastoupil. Český tým lvíčat čeká vstup do kvalifikačního cyklu o postup na mistrovství Evropy. Pod vedením nového trenéra Jana Suchopárka nejprve Češi nastoupí proti Slovinsku a Albánii. Zápase se hrají 2. a 6. září v Českých Budějovicích. Mezi náhradníky ještě figuruje brankář Jakub Markovič, jenž o víkendu proti Bohemians udržel čisté konto. S Markovičem ovšem počítá trenér Jiří Žilák pro zápas českého týmu do 20 let s Německem. Tento zápas se hraje 2. září v Jablonci nad Nisou. Jako náhradníci jsou v nominaci "dvacítky" uvedeni další hráči Pardubic – Jan Halász, Petr Kurka a Samuel Šimek.