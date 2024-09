Pardubický tým posílí nigerijský útočník James Bello, který přichází na hostování z plzeňské Viktorie pro podzimní část sezóny.

Těsně před koncem letního přestupního okna dorazil do Pardubic talentovaný Nigerijec James Bello. „Chtěli jsme přivést na kraj zálohy posilu, díky které by byla na tomto postu větší konkurence a spolu s ní více herních variant. Přes velkou snahu se nám nepodařil transfer tak, aby k nám přišel fotbalista, který by se stal kmenovým hráčem FK Pardubice. Proto do Pardubic přichází na hostování z Viktorie Plzeň James Bello,“ vysvětluje příchod útočníka, který do Plzně přestoupil z nigerijské akademie Right2win, sportovní ředitel pardubického klubu Vít Zavřel.

Bello bude v Pardubicích působit na hostování do 30. června 2025. V zimě budou oba kluby jednat o jeho pokračování v červenobílém dresu i na jarní část sezóny. „Za toto hostování jsem rád a tímto děkuji vedení plzeňské Viktorky a panu Smejkalovi za součinnost. Bello je rychlý a technicky dobře vybavený fotbalista. Vyniká ve hře jeden na jednoho a také si od něho slibujeme velmi dobré zakončení,“ popisuje silné stránky Nigerijce Vít Zavřel.

„Věřím, že nám pomůže. Už dnes se ale budeme připravovat na zimní přestupové okno, během kterého budeme chtít být velmi aktivní,“ uzavírá Zavřel pro klubový web.

V Pardubicích je to od začátku sezony již pátá akvizice. Naposledy přišel na konci srpna ze švýcarského Schaffhausenu Louis Lurvink.