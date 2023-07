Uspěli na zkoušce a už se nikam jinam nehnou. Nejednalo se však o nějaký krátkodobý try out těsně před startem nové sezony. FK Pardubice získal na přestup trojlístek prověřených hráčů. Testováni byli půl roku. Shodou okolností v jarní části. Všichni tři se ale setkali v jednom týmu až v aktuální letní přípravě. Vysvětlení je prosté, Vojtěch Patrák působil na východě Čech vloni, zatímco bývalé mladoboleslavské duo Ladislav Krobot – Denis Darmovzal letos. Trojice mladíků podepsala dlouhodobé kontrakty.

Jako kmenový hráč FK Pardubice se v Semíně proti Dukle Praha představil už Ladislav Krobot. | Foto: David Klier

Teď poprvé potáhnou společnou káru. Ještě jedno mají společné, protože klub, ve kterém v tu chvíli hostovali, zachraňovali ve FORTUNA:LIZE.

Jako první se FK Pardubice oddal dvaadvacetiletý útočník Ladislav Krobot. Po loňské sezoně si sice sbalil všechny věci a vrátil se do Mladé Boleslavi. Jenže pak se nečekaně objevil na Vinici na první tréninkové jednotce v letní přípravě. A sportovní ředitel Vít Zavřel, který si byl zkontrolovat stav přímo na místě se jen potutelně usmíval pod vousy.. S Krobotem se dohodli na kontraktu, který potrvá minimálně čtyři sezony.

„Podpis smlouvy pro mě znamená hodně. Jsem rád za důvěru od celého klubu. Strávil jsem tu poslední půlrok a moc se mi tu líbilo. V Pardubicích je skvělá parta a zázemí. Udělám všechno pro to, abychom v příští sezoně byli úspěšní,“ slibuje Krobot.

Fotbalový bojovník Krobot přišel zachránit Pardubice. Nesnáší prohry i v Člověče

Všechno pro záchranu dělal už na jaře. Přestože nenastupoval v základní sestavě stihl nastřílet čtyři góly. A některé byly velice důležité.

„Chci týmu pomoci góly. Věřím, že budu prospěšný a společně budeme úspěšní,“ vyhlašuje koncový hráč, který si v pardubickém dresu odkroutil sedmnáct prvoligových zápasů. Lépe rečeno jejich část.

O tom, co se mu na Pardubicích nejvíce líbí, má odchovanec Jeseníku jasno.

„Nejvíce mi k srdci přirostli spoluhráči i celé vedení klubu. Jsou tady super lidi, kteří jsou na svém místě. Na tu partu nedám dopustit a jsem opravdu šťastný, že tu mohu být,“ vyznává se Ladislav Krobot.

Ladislav KrobotZdroj: FK Pardubice

Opce s chutí využita

Pardubice jsou jeho osudem. Denis Darmovzal si totiž odbyl premiéru v nejvyšší soutěži právě proti FK Pardubice. V opavském dresu. Aby toho nebylo málo, tak poslal na hřiště současný pardubický trenér Radoslav Kováč. A na východě Čech mohl být daleko dříve než letos na jaře, kdy dorazil na na rok a půl trvající hostování. Pardubičtí funkcionáři už ho lanařili, když mu skončila smlouva ve slezském klubu. Jenže přetahovanou vyhrála movitější Mladá Boleslav, odkud do posledního týmu tabulky zamířil. Sportovní úsek se navíc dohodl s Mladá Boleslaví na případné opci. Dvaadvacetiletý záložník se po vlažném rozjezdu propracoval k hlavním tahounům týmu. Takového hráče vedení muselo udělat… Z hostování s opcí se stal přestup.

„Jsem neskutečně rád za důvěru. Moc jsem si přál, aby vedení klubu opci uplatnilo,“ říká hráč poté, co se stal kmenovým členem kádru.

Když v lednu do pardubické kabiny přišel, bylo jeho hlavním cílem se herně posouvat.

„To se myslím podařilo, herně jsem se posunul. Ale nechci stát na místě, hodlám se posouvat dát, to bude platit po celou dobu, kdy budu obouvat kopačky,“ podotýká Darmovzal.

V Pardubicích se mi moc líbí. Chtěl bych tu strávit nějaká léta, říká Darmovzal

Potom se jeho cíl změnil, když se v rozhovoru pro Deník vyznal, že by chtěl strávit v Pardubicích nějaká léta.

„V kabině jsem se zabydlel rychle a jsem za to rád. Samotné město je také super, cítím se tady skvěle,“ vyjadřuje své pocity středopolař, který dělal první fotbalové krůčky ve Vrbnu pod Pradědem.

S pardubickým klubem podepsal před tříletou smlouvu. Hlavně si přeje si, aby už nemusel prožívat nervy spojené s udržením nejvyšší soutěže. Což ho potkalo i v Opavě.

„Určitě bych se chtěl vyhnout bojům o záchranu, toho jsme si užili v minulé sezoně dost. Pochopitelně bychom chtěli hrát pohledný fotbal a dělat radost fanouškům tím, že budeme vyhrávat,“ má jasno Denis Darmovzal.

Denis DarmovzalZdroj: FK Pardubice

Nebylo o čem rozmýšlet

Nejstarší zkušenost. V závěru přestupního období v únoru 2022 se objevil v pardubickém dresu sparťanský ofenzivní fotbalista Vojtěch Patrák. Jeho hostování trvalo do konce sezony. V ní se chopil šance a zejména v ligové nadstavbě táhl tým za přímou záchranou. Pardubické vedení tak usilovalo o jeho získání natrvalo. Jenže se musel vrátit na Letnou, protože nový trenér Brian Priske, chtěl mít všechny hráče po kupě. Patrák se ale zranil a nakonec zakotvil v Jablonci.

Po sezoně se vrátil do Sparty, která mu povolila jednání o přestupu. Třiadvacetiletý ofenzivní hráč si vybral FK Pardubice. Ve staronovém klubu podepsal čtyřletou smlouvu.

„Od té doby, kdy jsem pardubický dres oblékal naposledy, jsem posbíral více zkušeností. A jsem tady také proto, že bych chtěl dál růst a pomoci sobě i týmu k lepší budoucnosti,“ vysvětluje Patrák. Pardubičtí fanoušci, kteří jezdili do vršovického Ďolíčku i ti u televizních obrazovek si ho zapsali do paměti jako neúnavného bojovníka.

„Dravost a touha po výhrách mi pochopitelně zůstala,“ směje se hráč, který působil ve Vrchlabí i Trutnově.

Vyběhl na San Siru, teď Patrák přišel vytáhnout Pardubice ze sestupové kaše

Z jeho dalších slov vyplývá, že nad nabídkou z FK Pardubice neváhal.

„Nebylo to velké rozmýšlení, chtěl jsem jít do Pardubic na přestup. Mám na tento tým a všechny lidi kolem krásné vzpomínky. Vážně na tom nebylo moc co k řešení,“ přiznává Patrák.

Jedna menší změna ale pro něj přece jen nastala. Pardubický tým už nevede dvojice Jiří Krejčí – Jaroslav Novotný jako za jeho první éry.

„S trenérem Kováčem jsem byl v kontaktu. Je to fajn chlap a známe se už ze Sparty, kdy jsem chodil do týmu jako mladý hráč a on tam dělal asistenta. Těším se na spolupráci s ním,“ říká mrštný podhrotový hráč.

Cíle pro další sezonu si vytyčil a vyřkl je pěkně bez obalu.

„Určitě se nemíním plácat o barážová místa. Chci vyhrávat a to je cíl nejen můj, ale celého týmu. Budu do toho dávat všechno. Chceme hrát atraktivní fotbal a pohybovat se nejhůře v polovině tabulky,“ sype slova z rukávu Vojtěch Patrák.