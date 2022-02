v současné době působí jako jeden z trenérů u dorostu U18 v FK Pardubice. Začínal v Sezemicích, prošel mládežnickou základnou, tehdy VCHZ Pardubice, a hrál pět let druhou ligu za Pardubice v dresu SK Pardubice, třetí ligu za FK Dropa Pardubice a pak v Ústí nad Orlicí přebor a divizi

Trenér pardubických mladíků Ondřej KumpánZdroj: FK Pardubice

1. Co jste říkal výsledkům úvodního jarního kola?

Jako fandu Pardubic mě výsledky prvního kola moc nepotěšily, protože všechny týmy ze spodku tabulky vyhrály. Největším překvapením byly ztráty pražských S, zejména prohru Slavie s Karvinou asi nečekal nikdo.

2. Kdo podle vás získá titul, kdo sestoupí a koho čeká baráž?

O titul se popere Plzeň, Sparta a Slavia. Vypadá to, že letos to nebude nuda jako v minulých sezonách, kdy Slavia vyhrála s náskokem, ale bude to boj až do posledního kola. Tipuji, že Slavia se oklepe z nevydařeného začátku jara a titul nakonec získá ona. Za ní skončí Sparta a třetí Plzeň. Sestup nepřeji nikomu. Zdálo se, že jasným kandidátem sestupu je Karviná, ale je možné, že výhra na Slavii ji nakopne a vrátí se do hry. Hlavně si přeji, aby se sestup i baráž vyhnuly Pardubicím.

3. Jak si na jaře povedou Pardubice a Hradec?

Oba kluby staví nové stánky, bylo by fajn, kdyby se oba stadiony otvíraly prvoligovými zápasy. Za mě je ta rivalita kolem derby zápasů až zbytečně vyhrocená. Co se týče jara tak Hradec trochu kopíruje pardubickou jízdu z minulé sezony, myslím, že se udrží ve středu tabulky. Pardubice jsou na tom v tabulce o poznání hůře, čeká je těžká práce, hodně bude záležet na vstupu do jara. To je teď ještě ztížené tím, že jsou v úvodu jara v karanténě a budou mít pak nahuštěnější program. Věřím klukům, že se jim bude dařit, udrží první ligu a v soutěži se usadí na delší dobu.

Tomáš Novotný

předseda TJ SK Tetov (III. třída Pardubicko), člen komise rozhodčích OFS Pardubice

Předseda TJ SK TetovZdroj: foto sportovce

1. Co jste říkal výsledkům úvodního jarního kola?

No musím přiznat,že první jarní zápasy naší nejvyšší fotbalové soutěže byly plné překvapivých vítězství. Největší favorit soutěže a obhájce titulu Slavia Praha bezmocně prohrála doma s poslední Karvinou 0:1, když v 70 minutě inkasovala. Tento gól Slávku bolel dvojnásob,protože v 66. minutě neproměnil penaltu Olayinka. A jak se říká: nedáš dostaneš,se stalo skutečností. Jinak celý zápas měla Slavia převahu jak v držení míče, tak i v počtu střel na bránu i v jiných statistikách. Další zápas,který mě velice překvapil svým výsledkem byl věčný rival Slavie. Sparta si nedokázala poradit na hřišti Českých Budějovic a z tohoto zápasu vytěžili sparťané pouze bod za remízu. V tomto zápase Spartu nespasil ani jejich snajpr Adam Hložek. Fanoušci Slavie a Sparty si nemohli nic vyčítat a mohli si podat ruce za mizerné výkony jejich oblíbených týmů (smích). Jediný z týmů na zisk titulu,který nezklamal byla Plzeň. V prvním zápase porazila Hradec těsným výsledkem 1:0. Ale i tak musím pochválit fotbalisty z Hradce.

2. Kdo podle vás získá titul, kdo sestoupí a koho čeká baráž?

Podle mě je pořád největším favoritem obhájce Slavia.I když je opravdu na hře moc znát, že odešel jejich nejlepší střelec Jan Kuchta do Lokomotivy Moskva,kde se mu střelecky daří dál. Určitě si myslím že o titul zabojuje i Sparta a Plzeň,protože už nechtějí stále koukat Slavii na záda (směje se). Tento víkend spolu změří síly zrovna Sparta - Plzeň na Letné. Bude to určitě zajímavý zápas, který zamíchá pořadím v tabulce. Hlavním adeptem na sestup bude Karviná a Teplice. A jako další

tým, který to bude mít nahnuté bude dle mého názoru Zlín, který je momentálně na 11. příčce. Další kdo se kouká na dno tabulky jsou mé dva kluby kterým fandím: Pardubice a Bohemka, což mi je dost líto. Bohemce fandím již spoustu let. Doma mám i podepsaný klubový obraz z roku 1970,kde v tu dobu hrál i legendární Antonín Panenka.

3. Jak si na jaře povedou Pardubice a Hradec?

Podle mě oba týmy budou mít podobné výkony. Momentálně je na tom Hradec lépe a v tabulce je ve středu tabulky. Pardubice jsou zatím třetí od konce,ale myslím si že body budou sbírat a v tabulce postupně půjdou nahoru. Bodové rozdíly nejsou tak veliké a určitě se budou chtít na Hradec dotáhnout a hlavně vyhrát derby.Jinak nám je samozřejmě známá rivalita těchto měst…Fanoušci Pardubic říkají hradeckým Mechováci¨a fandové Hradce je zase časují Pardubicemi u Hradce (úsměv).Ale i přes toto provokování, si myslím že jako sousední města se v lize respektují a nepřejí si nic špatného.