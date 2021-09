Když hrály Pardubice předchozí kolo na hřišti Hostouně, účastníka ČFL, dostali velký prostor hráči širšího kádru. V Jihlavě už to bude zřejmě jiné.

„Do utkání nasadíme i ty zkušenější hráče. Postavíme tým tak, abychom si na jednu stranu vyzkoušeli hráče, kteří dostávají v lize méně prostoru, ale zároveň s tím, že si tým může vyzkoušet zažité herní mechanismy,“ uvedl pardubický trenér Jaroslav Novotný.

Na Vysočinu tým pojede s cílem vybojovat postup v poháru a zároveň získat sebevědomí do dalších ligových zápasů. „Jedeme do Jihlavy proto, abychom vyhráli a postoupili. Vidíme to jako možnost dostat se na vítěznou vlnu, mohlo by nám to pomoci i v dalších ligových bojích,“ potvrdil Novotný.

K návratu mezi tyče už má být připraven brankář Marek Boháč. Po delší pauze odchytal už jeden zápas ze rezervu, která vyhrála v Hradci Králové. Na marodce Východočechů je nyní naopak obránce Jiří Sláma.

Jihlava je po osmém kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY na deváté pozici, v posledním utkání hrála v Třinci nerozhodně 1:1.