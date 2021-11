Právě on byl smutným hrdinou střetnutí. Patnáct minut před koncem řádné hrací doby chytil pokutový kop i následnou dorážku Hufovi, sudí Szikszay ale po dalším faulu v pokutovém území nařídil ve spolupráci s videorozhodčím další penaltu. Červ už se nemýlil, Pardubické poslal do dvougólového trháku.

„Když jsem chytil penaltu, tak už jsem si říkal, že nám to dá novou krev do žil, že zápas minimálně zremizujeme. Rozhodčí se ale hned šel znovu kouknout na video a pak pískl proti nám další penaltu. Já si říkal, jestli jsem nepřešlápl, ale prý tam byl šlapák Krunerta. Ještě jsem něco podobného nezažil. Jsou tu dva rozhodčí, jeden na hřišti, jeden u videa, tak snad to vše bylo správně,” soukal ze sebe zklamaný gólman Severočechů.

Ti hráli v záchranářském duelu velmi špatně, jejich výkon neměl prvoligové parametry. Po prvním poločasu prohrávali, ani po obrátce si nevytvářeli šanci. Do tlaku se dostali až v jedenáctiminutovém nastavení, z řady závarů ale vytěžili pouze kontaktní branku Chlumeckého. Ještě v posledních okamžicích utkání se pak po vyrovnání natahoval Fortelný, ale jeho snaha vyšla naprázdno.

„Někteří hráči asi mají svůj strop. Snahu měli enormní, ale je tam spousta technických věcí, které nezvládají. Hrají pod tlakem, je to i tím. Ze čtyř zápasů, které nám zbývají do zimy, musíme něco urvat, jinak by ta situace nebyla kritická, ale už by bylo hotovo,” zhodnotil situaci Teplic jejich trenér Jiří Jarošík, který prohrál i své šesté utkání v roli hlavního kouče.

V kabině bouřku dělat nechtěl, další zaváhání chce řešit až s chladnou hlavou. O rozruch se však postarali samotní hráči. „Bouřka byla. Museli jsme si to vyříkat,” přiznal Grigar. V pardubické šatně se naopak slavilo, mužstvo trenérů Krejčího a Novotného získalo zlaté tři body. Na Stínadlech nijak nezářilo, spíše platí, že v souboji jednookých bylo králem.

„Vrátili jsme se na vlnu, kterou jsme měli vloni. I jsme měli stejné štěstí. Kluci udělali na trávníku maximum,” uvedl k zápasu trenér Jaroslav Novotný. „Málem jsme z toho udělali blamáž na konci. Ale vyhráli jsme, jsme za to šťastní. Cítíme obrovskou úlevu, spadlo to z nás. Teplice byly zklamané, byly bychom také tak, kdybychom to nezvládli. Myslím si, že ten padající kámen byl slyšet až sem,” usmíval se na tiskové konferenci autor první pardubické branky Mojmír Chytil. „Myslím, že nám výhra v hlavách pomůže. Jsme teď třetí od konce, v klidu být nemůžeme, ale ulevilo se nám,” dodal.

Pardubice vyhrály po devíti zápasech, Teplice už jedenáctkrát v řadě nezvítězily.

FK Teplice - FK Pardubice 1:2 (0:1)

Branky: 90.+8 Chlumecký - 39. Chytil, 80. Červ z pen. Rozhodčí: Sziskszay - Kříž, Slavíček - Zelinka (video). ŽK: Mareček, Mareš, Chlumecký, Krunert - Červ, Kostka, Matějka, Chytil, Huf. Diváci: 1548.

Teplice: Grigar - Vondrášek, Chlumecký, Knapík, Hyčka - Rezek (80. Radosta), Mareček, Trubač (59. Fortelný), Jukl (60. Krunert), Kodad (68. D. Černý) - Mareš (59. Succar). Trenér: Jarošík.

Pardubice: Boháč - Kostka (89. Halász), Jeřábek, Toml, Čelůstka - Červ, Tischler - Chytil (89. P. Černý), Beran (62. Šimek), Lupač - Matějka (69. Huf). Trenér: Novotný.