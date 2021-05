Fotbalista Pardubic má za sebou úspěšný duben, během kterého vstřelil tři góly. "Čekal jsem na to celkem dlouho. Doufám, že v následujících zápasech ještě nějaký gól přidám a pomohu týmu," řekl v rozhovoru čtyřiadvacetiletý Brazilec Paixao da Silva Ewerton.

Prožíváte nyní nejlepší část sezony?

Samozřejmě se cítím dobře, hraji každý zápas. Tým mi taky hodně pomáhá, společně se zlepšujeme, něco už jsme dokázali. Musíme tak pokračovat, je tu ještě pět zápasů do konce sezony, podle mě důležitá část ročníku.

Během dubna jste třikrát skóroval. Je to důležité pro vaši pohodu a sebevědomí?

Ano, pomáhá mi to hodně. Čekal jsem na to celkem dlouho. Jsem rád, že dávám góly, stejně tak i Cadu. Doufám, že v následujících zápasech ještě nějaký gól přidám a pomohu týmu.

Proti Slovácku jste předvedl skvělou trefu z přímého kopu. Jak často je trénujete?

Po trénincích samozřejmě přímé kopy zkoušíme. Nevím, co bych k tomuto gólu ještě řekl. Byl jsem rád, že se to tak povedlo.

Viděli vaši trefu i v Brazílii? Rodina či přátelé?

Ano, přesně tak. I z města, odkud pocházím, se mě na to ptali v jednom rozhovoru. Všichni se radovali, že to tak vyšlo.

Kolik fanoušků teď mají Pardubice v Brazílii?

Celá moje rodina teď fandí Pardubicím. Je celkem velká, tak máme hodně fanoušků i tam (usmívá se).

Často nyní nastupujete na pozici levého křídla. To vám nejvíc vyhovuje?

Nemluvil bych o tom jako o oblíbené pozici. Já jsem vždy rád, že jsem na hřišti. Nalevo, napravo, stejně tak mohu hrát i na pozici deset. Ale cítím se možná o něco lépe právě na té levé straně.

V týmu je i další Brazilec Cadu. Je pro vás důležité, že tu jste dva z jedné země?

Je to pro nás dobře. Když jsem přišel poprvé, byl jsem tu nejdřív sám. Po zhruba měsíci přišel do Pardubic i Cadu, bylo to pro nás pak jednodušší. Nyní už se cítíme dobře, každý v kabině nás hodně podporuje. Atmosféra je velmi dobrá.

Odráží se to i na výkonech vašeho krajana? Cadu si věří i na penalty…

Přišel před rokem a za tu dobu se taky zlepšil. Každý už ví, co umí. Dokáže taky týmu pomoci.