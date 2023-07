(Pokud se chcete například dozvědět, jestli se Denis Halinský chopí role dispečera obrany, přejděte do placeného obsahu Deníku).

Každopádně v té rychlosti. V první lize člověk nemůže otálet. Myslím si ale, že si zvyknu velmi rychle. A také ve využívání šancí. Tady je chyba okamžitě potrestaná, což nám Bohemka názorně předvedla při prvním rohu, kdy jsme nechali volného hráče. My jsme mohli několikrát srovnat skóre. Vypracovat si tolik šancí proti týmu, který hraje Konferenční ligu je skvělé, ale zároveň je špatné, když žádnou nezužitkujeme.

Rychlost. Dát si rychlé dva doteky, to se budu muset naučit. Tento zápas mě zase posunul dál.

Co bylo konkrétně pro vás nejtěžší na tom přechodu z nižší do vyšší soutěže ustát?

Byl to velký skok. Navíc Bohemka hraje v letošní sezoně evropské poháry a podle toho vypadá její kádr. Mají výbornou útočnou trojici. Myslím si, že jsem si s tím poradil, ale bohužel k bodům to nevedlo.

Pardubice gól prostě nedají. I kdyby se hrálo do půlnoci a možná až do rána

(úsměv) No ve Slavii bych si ještě počkal. Slavia to je ještě vyšší level a bez zkušeností není šance. Právě kvůli tomu mě dali do Pardubic. Abych se tady zdokonaloval. Pomohl Pardubicím a ony mně. Určitě budu na sobě pracovat tak, abych si jednou zahrál první ligu i v dresu Slavie. Teď jsem ale v Pardubicích a soustředím se pouze na tento tým.

Asi ale nebyl váš sen zapsat se poprvé do ligové historie v Pardubicích?

Celou svou kariéru jsem makal na tom, abych si jednou zahrál ligu. Je to něco neskutečného. Navíc v takové atmosféře, když i Bohemka měla v hledišti početné zastoupení. Pro mě to byl skvělý zápas, škoda jen, že jsme nezískali alespoň bod.

(pousměje se) Den před zápasem jsem se strašně těšil, ale že bych byl nějak nervózní, tak to ne. Já mám takovou povahu, že ani moc nervózní nebývám.

Pro vás osobně se jednalo dokonce o prvoligovou premiéru. To je vždy velký mezník v životě fotbalisty. Byl jste před utkání nervózní, nebo jste nemohl dospat?

Fotbalovou kariéru rozjel v Králově Dvoře, kde si ho vyhlédla Příbram. V jejím dresu nastupoval ve druhé lize a podával takové výkony, že se ocitl v hledáčku pražské Slavie. V červenobílém dresu však neměl šanci prosadit se a tak zamířil na hostování do Vlašimi. A tam zase zaujal pardubické vedení. Natolik, že se dohodlo s Edenem a červenobílé barvy jsou zase v kurzu. Pouze hvězdu nahradila hlava koně.

Byl pro vás první ligový zápas fyzicky náročný?

Máme tady náročné posilovny. Myslím si, že fyzicky na tom budeme v této sezoně velmi dobře. Bylo to náročné, ale dalo se to zvládnout (úsměv).

Takže byste klidně zvládl ještě jeden poločas?

(směje se) To nevím. Všichni jsme dali do utkání maximum, takže jsme odcházeli z hřiště vyšťavení. Bohužel naše snaha k bodům nevedla.

Denis Halinský odehrál svůj první zápas ve FORTUNA:LIZE.Zdroj: David Klier

Už jsem zvedal ruce

Není už pro zlost, že stejně jako generálku rozhodla také ostrý zápas standardní situace?

Je to prostě špatné. Standardky jsou herní situace, na které se dá připravit. Z rohů góly dostávat nemůžeme. Chystali jsme se na to, protože víme, že Bohemka disponuje urostlými hráči. Standardky mají vynikající. No a hned z první jsme inkasovali. Tohle se už opakovat nesmí.

Inkasovali jste gól už v páté minutě. Jenže chvíli před tím jste si vypracovali tutovku k tomu, abyste otevřeli skóre vy. Jak to hodně naštve?

Bohužel. V kabině před zápasem jsme si řekli, že musíme využít první šanci, která se naskytne. To je pro nás to nejdůležitější. Nejenže jsme ji neproměnili, ale vzápětí jsme dostali gól. To je špatná vizitka. Na druhou stranu jsme ukázali, že jsme odolný tým. Nespadli jsme dolů a pokračovali jsme v naší hře. Vypracovali jsme si další příležitosti, ale ke gólům to nevedlo.

Jaký jste měl dojem z celkové práce obrany?

Myslím, si že soubojově to bylo v pořádku. Vyhrávali jsme hlavy. Mám z toho dobrý pocit. Ale dopustili jsme závary, což musíme do budoucna zlepšit. Koukneme se na video a v sobotu to bude mnohem lepší.

Trenér Kováč si ale posteskl, že v obraně chybí nějaký dispečer, což se projevilo právě při obdržené brance.

Je pravda, že komunikaci na hřišti musíme ještě zlepšit.

Pardubice umřely na proměňování šancí. Jejich naděje pohřbila brzká standardka

Nebál byste se role organizátora obranné řady?

Myslím si, že každým zápasem se budu lepšit a lepšit. Mluvit se nebojím. Ve Vlašimi už jsem si obranu dirigoval. Pokusím se o to i v Pardubicích.

Zadním řadám nemůže gól nikdo moc vyčítat, protože vaši spoluhráči měli vepředu možnosti tu chybu při standardce napravit…

Je to tak. Bohužel se to nepovedlo, ale věřím, že jsme si už smůlu v zakončení vybrali. V příštím zápase to napravíme a proti Jablonci se gólově prosadíme.

V polovině prvního poločasu jste nedokázali dotlačit míč do brány soupeře ani z metru. Jak jste viděl tu trojšanci a neměl jste chuť vlétnout do té mlýnice?

Koukal jsem na tu melu někde na hranici velkého vápna a čekal jsem, kdyby se tam míč odrazil. Už jsem zvedal ruce, ale bohužel se nám to nepodařilo do sítě procpat. Asi nám chybí větší dravost.

Rozhodčí nenechal pokračovat ve hře, protože dostal zprávu, že situaci zkoumá VAR. Myslel jste si, že to byl gól?

Věřil jsem do poslední vteřiny, že míč už přešel brankovou čáru celým objemem. Bohužel VAR rozhodl jinak.

Už tak komplikovanou situaci s dotahováním manka vám zkomplikovalo vyloučení Jakuba Matouška. Co dělal křídelní hráč na postu posledního, kde byli stopeři?

Oba s Donym (Denis Donát) jsme šli na standardku. Bohemka se zmocnila míče a okamžitě založila protiútok. Heli (Matěj Helešic) se s Kubou nedomluvili a Maty musel uhasit nebezpečí za cenu červené karty.

Dostávám obrovskou důvěru

Sice jste prohráli, ale Bohemku jste téměř k ničemu nepustili.

Je to tak. Bohužel v tomhle je to smutné. Bohemka si nějaké šance připravila, které jsme ustáli. Naopak my jsme si vytvořili pět tutovek, tedy šancí na dva zápasy. Nedat ani gól je žalostné.

Traduje se, že všechno špatné je pro něco dobré. Jaké si vezmete ponaučení z prohry před dalším domácím utkáním s Jabloncem?

S výkonem můžeme být spokojeni. Ponaučení. Proměnit hned první tutovku, protože v opačném případě to může mít pro nás neblahé účinky. Věřím, že to určitě přijde.

Nemůže ale zůstat jenom u slov. Už tak zaznělo po prohře v generálce. Góly prostě musíte střílet. Dá se koncovka nabiflovat na trénincích?

Věřím, že se to nacvičit dá. Naši útočníci tu dravost mají, bohužel v přípravě ani prvním ligovém zápase jim to tam nepadalo. Už si snad všechnu smůlu vybrali. Příští zápasy zapracujeme ještě více na defenzivě, abychom nedostali góly a kluci vepředu nějaký dají. A budeme vyhrávat.

Pardubice sháněly stopery všude. Lanařili jsme i Ondru Čelůstku, šokuje Kováč

Ještě k vaší změně dresu. Je pro vás jako pro mladého hráče výhoda, že jste se dostal do kádru svých vrstevníků a ne samých třicátníků?

Určitě je to výhoda, protože se můžeme všichni navzájem zdokonalovat. Mezi mladými kluky je větší šance vyrůst ve vůdčí osobnost. Navíc dostávám obrovskou důvěru od trenérů, za což jim velice děkuji. Doufám, že jim to budu splácet na hřišti.

Teď jste to nakousl. Pro hráče je důležité, že ho chce mít trenér v kádru. Radoslav Kováč o vás hodně stál. Co vy na to?

Pro Pardubice jsem se rozhodl, protože tady o mě projevili velký zájem. Líbí se mi jakou trenéři ordinují hru. Podle mě jsme i proti Bohemians předváděli pohledný kombinační fotbal. A zároveň i náročný.

Patříte klubu, který pravidelně zásobuje Pardubice hráči na hostování. Konzultoval jste nové angažmá s někým, kdo už tady působil?

Bavil jsem se s Tomášem Vlčkem a Kubou Markovičem. Pardubice mi jenom doporučovali. Neslyšel jsem od nich jedinou negativní věc. A měli pravdu. Po pár dnech pobytu v pardubické kabině jsem si ověřil, že jsem se rozhodl dobře.