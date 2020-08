Stal se jedním ze základních kamenů pardubické sestavy. Při cestě za postupem navíc vstřelil ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE čtrnáct branek. Úspěšnou sezonu podtrhlo ocenění pro nejlepšího hráče soutěže. „Je to zásluha celého týmu. Na řadu gólů, které jsem dal, se napracovalo hlavně mužstvo,“ řekl dvaadvacetiletý středopolař Michal Hlavatý.

Po posledním zápase druholigové sezony na Žižkově jste odjížděl na dovolenou. Jak dlouhé volno bylo?

Hned druhý den jsme asi ve čtyři hodiny ráno letěli, byli jsme s přítelkyní v Řecku na celých pět dnů. Pak jsme se museli vrátit kvůli reprezentaci. Čistého volna jsem měl asi sedm dní. Bral bych to asi delší, ale teď už jsem zase rád, že jsme v tom fotbalovém cyklu a děláme to, co nás baví.

Reprezentace byl asi pořádný důvod?

Určitě, nebyl jsem pravidelným účastníkem. Jsem rád, že jsem se dostal do nominace a mohl jet.

Povedlo se během pár dnů vyčistit hlavu po sezoně?

Ano, myslím, že po té psychické stránce stačí pár dnů. Fyzicky by to chviličku chtělo, ale hlavu jsem si pročistil krásně.

Musel jste ovšem řešit i svou budoucnost. Plzeň, Pardubice, nebo jiný klub? Řešilo se to i během dovolené?

Přál jsem si, aby se to moc neřešilo, chtěl jsem si od fotbalu odpočinout. Bylo ovšem pochopitelné, že už se to ke konci dovolené začalo řešit. Pauza byla opravdu krátká. Po telefonu jsme to probírali, potom jsme se sešli s panem Paskou a řekli jsme si, co chceme. Směřovali jsme to do Pardubic. Plzeň byla taky pro, abych tady ještě minimálně na podzim zůstal. Jsem rád, že jsem tady. Myslím, že jsme vybrali tu nejlepší možnou variantu.

Mluvil jste o tom s trenérem Plzně nebo přímo s někým z vedení?

Komunikoval jsem o tom hlavně s panem Psotkou. Ten mi sdělil pohled na věc za celý klub. Tedy abych v Pardubicích zůstal.

Před rokem jste třeba s Lukášem Pfeiferem mluvili o tom, že chcete hrát pravidelně druhou ligu. Jak jste se za ten rok posunuli fotbalově?

Myslím, že jsme především s Fáfou vyspěli. Dokázali jsme si, že fotbal, který jsme předváděli v mládežnických kategoriích, nás může zdobit i v tom dospělém. Je dobře, když od té naší hry nebudeme upouštět. Myslím, že nás to posunulo i lidsky. A to i díky zdejší mimořádné partě.

Ta se tvořila právě loni v létě, kdy přišli hráči i z Olomouce a odjinud…

Tady si to sedlo krásně. Všichni jsme si sedli, jsme výborní kamarádi. Trávíme spolu čas i mimo kabinu, což je důležité.

Nyní už zase odpočítáváte poslední dny před startem sezony. Jaká byla příprava?

Myslím, že jsme neměli úplně tu náročnou běhavou část. Příprava byla založená na tom, že jsme dvakrát týdně hráli přípravné zápasy. To je takhle v létě nejlepší varianta. Hráli jsme s prvoligovými soupeři. Jako tým jsme si dokázali, že tam nemusíme být do počtu a že se s každým v lize dá hrát. Jsou tam samozřejmě i kvalitnější týmy než my, do každého zápasu jdeme s pokorou. Myslím, že se tam neztratíme.

Trenéři testovali několik hráčů, ale z velké části zatím zůstává tým ve složení jako ve druhé lize…

Pár kluků se tady testovalo, ale to není otázka na mě, jestli tady měli zůstat. Jsem rád, že z velké části bude hrát ligu mužstvo, které si ji vykopalo. To je správně, že můžeme hrát spolu.

První ligu budou hrát Pardubice v Praze. Vnímáte tuto variantu taky pozitivně?

Jsem z toho nadšený. Myslím, že pro nás i pro diváky to bude fantastické. Spojení je dobré, fanoušci tam mohou jet vlakem. Někteří kluci z týmu stejně z Prahy dojíždí. Ďolíček je nádherný stadion, je to trochu podobné prostředí jako tady na Vinici.

Pro řadu z vás to bude prvoligová premiéra. Na kterého soupeře, případně na jaký stadion se osobně těšíte?

Těším se především na ty domácí zápasy. A samozřejmě na zápasy s top kluby, jako jsou Sparta a Slavia. Bohužel nemůžu hrát proti Viktorce, ale proti ostatním týmům si rád zahraji.

U nováčka se vždy hovoří především o záchraně. Jak to bude u Pardubic?

Půjdeme do ligy pokorní, začneme s tou záchranou a uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Čím výše budeme, tím lépe. Cílem by podle mě měla být záchrana, potom se odlepit od nějakých výkonů, které doufám přijdou. Sestupují tři mužstva, mezi kterými být nechceme.

Co říkáte na los a váš úvodní program v první lize?

Celkově bude prvních pět kol náročných. Ve třetím kole máme Slavii, pak jedeme do Ostravy. Budou to hrozně těžké zápasy, ale začínají vždy 0:0. Nemůžeme si vybírat, v první lize budou všechny celky kvalitní. Musíme se snažit dělat body proti všem. Bez výjimek.

O penaltách



Během druholigového finiše našly Pardubice možná překvapivého penaltového střelce. Nejlepší kanonýr týmu z loňské sezony Michal Hlavatý proměnil dva pokutové kopy v Chrudimi, stejný kousek pak zopakoval i doma proti Vyšehradu.



„Když jsem pak nějaké vstřelené góly na kontě měl, tak jsem si věřil, zvedalo se sebevědomí. Honza Jeřábek to na mně asi poznal, tak mi řekl, ať si míč vezmu. Byl jsem rád, že jsem ji mohl kopnout. Když jsem dal jednu, tak jsem šel i na druhou,“ vzpomíná Hlavatý.



Že by se nejprve předvedl na tréninku? Tak to nebylo. „Vím, že před zápasem je kluci zkoušeli, ať už Honza Jeřábek nebo Pája Černý. Já jsem na tréninku nekopal ani jednu,“ dodal záložník. Bude to nyní měnit? „Ne, asi budu pověrčivý. Zůstanu u toho, jak to bylo předtím. Doufám, že je budeme proměňovat i v první lize, ať už je bude kopat kdokoliv,“ usmívá se.