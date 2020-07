Kolik se toho dá stihnout za čtrnáct dní, které uplynuly od konce loňské sezony?

V mém případě to bylo ještě míň než dva týdny, protože jsem minulý týden od čtvrtka do soboty absolvoval reprezentační sraz jednadvacítky. Ale před tím jsem byli s přítelkyní v Řecku. Tam jsem fyzicky i psychicky úplně vypnul.

Neříkejte, že se vám u moře nehonily hlavou myšlenky, zda-li budete moct pokračovat v Pardubicích?

Ze začátku dovolené na Kosu jsem se snažil nad tím nepřemýšlet, ale postupně jsme to začali řešit s mým agentem, panem Paskou a posléze i Plzní. Situace pro mě vykrystalizovala nejlépe, jak mohla.

Ozvala se vám osobně Plzeň?

Ozvala se mi, bavili jsme se všech variantách. Nakonec i oni uznali, že pro mě bude nejlepším krokem zůstat v Pardubicích.

Kontaktoval vás trenér prvního týmu Plzně, Guľa?

Jednou mi volal a probírali jsme moji situaci. Říkal mi, že přemýšleli o tom, jestli si mě mají stáhnout, nebo nechat na hostování.

Naznačil vám, že byste nedostával tolik příležitostí jako v Pardubicích?

Ani nemusel. Plzeňský kádr je nabitý. Kluci ze středové řady jsou ve fantastické formě, takže pro mě bude lepší se ještě vyhrát. A třeba to tam zkusit v budoucnu.

Asi byl také výkonnostní skok hrát proti Alkmaaru ve druhém předkole Ligy mistrů než s Vítkovicemi.

(směje) Tak to by byl opravdu trošku rozdíl.

Kroužila kolem vás lasa z jiných klubů?

Zájem byl. S agentem jsme probírali všechny mančafty, ale Pardubice vyhrály.

Jak vůbec vnímá hráč, když je rukojmí agenta a klubu, kterému patří?

Musím podotknout, že já jsem mohl k tomu své říct. S panem Paskou jsme našli společnou řeč a Plzeň to nechala víceméně na nás.

Vybudovat si pozici v novém klubu není jednoduché. Hrálo ve vašem rozhodování roli, že jste se stal miláčkem pardubických fanoušků, nebo spíše fanynek?

(rozesměje se) Fanynek nevím, ale určitě to sehrálo svoji roli. Každopádně je vždy lepší patřit do týmu a být tím chtěným hráčem, než někde bojovat, byť o místo na lavičce. Tím nechci říct, že mám pozici v základní jedenáctce jistou. Hlavní roli tedy hrál fakt, že zájem z Pardubic byl největší.

Do Pardubic jste přišel na začátku loňské přípravy. Teď vás hřeje ocenění: Nejlepší hráč Fortuna:Národní LIGY. Napadlo by vás to vloni v létě?

Absolutně ne. Vloni mě tady zkoušeli a nakonec to týmově dopadlo v tak nádhernou sezonu, včetně mého osobního úspěchu.

Věřil jste někdy, že si zahrajete, třeba za Plzeň ligu?

Vyrůstal jsem v Příbrami, takže jsem snil o tom, že si ji zahraji tam. Jenže jsem přestoupil do Plzně ještě před ligovým startem. Tak doufám, že si zahraji konečně v Pardubicích.

Komu jste fandil ve Fortuna:LIZE?

Plzni a přál jsem si, aby se udržela Příbram.

Jak to má hráč, který celý život hraje za jeden klub a pak přestoupí? Nemůže přeci jako mávnutím kouzelného proutku začít fandit jinému.

Příbrami přeji, ať se ji daří. V každém zápase, kromě toho, když bude hrát s námi. Doufám, že ji porazíme…