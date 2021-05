Celou sezonu se na hřiště nedostal. Až nyní, den po svých čtyřiadvacátých narozeninách, prožil Štěpán Hrnčíř premiéru. Zároveň i svou prvoligovou.

„Dozvěděl jsem se to v pátek na tréninku, když přišla zpráva, že Jirka Letáček nemůže nastoupit. Ze začátku jsem pocítil trochu nervozitu, ale v den zápasu už jsem do toho šel s čistou hlavou. Bral jsem to jako jiný zápas, třeba v ČFL za béčko. Šel jsem si to užít,“ uvedl Hrnčíř.

Pardubický odchovanec už je dlouho součástí týmu, ale chytal právě za rezervu. Za A-tým nastoupil jen jednou při pohárovém utkání v Benešově. Na kontě neměl ani druholigový start.

Před rokem byl Hrnčíř po operačním zákroku mimo hru, postupně se vrátil do tréninku. Kvůli covidu ovšem postrádal zápasové vytížení, nižší soutěže se nehrály. Po více než roce šel do utkání až tuto neděli.

Hájil branku Pardubic na stadionu Českých Budějovic, kde Východočeši prohráli 0:2. „Prohra mrzí, měli jsme nějakou rozjetou sérii. V první půli jsme měli pár dobrých příležitostí, ale nevyřešili finální fázi. Je to škoda, protože kromě standardek soupeř skoro nic neměl,“ popisoval Hrnčíř, který je s fotbalem spjatý i v jiné roli. Pracuje totiž v oficiálním fanshopu pardubického klubu.

Když se zranil v březnu Marek Boháč, posunul se Hrnčíř do role pardubické dvojky. Teď při absenci dalšího brankáře Jiřího Letáčka přišla nominace do základní sestavy.

„Byla řada na něm. Zápas ukázal, že si s tím neporadil špatně. Druhý gól jde trochu za ním, je to taková chyba z nezkušenosti, ale díky covidové době nechytal žádný soutěžní zápas. Teď jsme ho hodili do ligy,“ uvedl Martin Shejbal, trenér brankářů.

Hrnčíř dvakrát inkasoval po standardních situacích. „Při prvním gólu to zahráli dobře, na zadní tyči vyplaval hráč sám. Trefil to dobře, byla to rána,“ ohlédl se pardubický gólman za první situací.

V devadesáté minutě ho potom zaskočila střela Benjamina Čoliče. „Druhý gól jde za mnou. Špatně jsem se postavil. Byla to podobná situace jako v prvním poločase, kdy to domácí hráč centroval. Kopal pravák, tak jsem si nakročil směrem na centr. Ale vystřelil a překvapil mě,“ řekl.

„Díval jsem se na ten gól ještě v pondělí. Tam udělala chybu i dvoučlenná zeď, ze které hráči utekli. Byla to taktická chyba u gólu, který už nic neřešil. Škoda pro gólmana, jinak by ze zápasu šel s hlavou nahoře,“ doplnil ještě trenér Shejbal.

Pracovitý brankář poprvé poznal nejvyšší soutěž zblízka. „Je to motivace. Znám své nedostatky, je třeba stále pokorně pracovat. Jsem rád, že jsem vůbec takovou šanci dostal,“ uvedl Hrnčíř.