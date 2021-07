Hlava se mu prý ze zvýšeného zájmu nezatočí. Útočník fotbalistů Hradce Králové Daniel Vašulín se takřka přes noc stal hvězdou a jeho cena poroste. Už loni ve druhé lize tehdejší kouč Votroků Zdenko Frťala bez pěti centimetrů dvoumetrového obra přirovnal k exsparťanovi Liboru Doškovi, chrudimský trenér Jaroslav Veselý vybral ještě větší personu, vidí v něm nového Jana Kollera.

„Tohle všechno jde mimo mě. Vůbec to nevnímám. Teď jsem tady v Hradci a soustředím se jen na Hradec a na další zápas,“ zůstává v klidu třiadvacetiletý kanonýr, který o víkendu vstřelil proti Bohemians (1:1) svůj první ligový gól a hradeckému nováčkovi pomohl k zisku bodu v novém ročníku FORTUNA:LIGY. A bývalý mládežnický reprezentant do 20 let ukázal, že by mohl být velkou zbraní Votroků i v lize.

Máte za sebou první ligový zápas. Jak start s Bohemkou vnímáte nyní s odstupem času?

Když to vezmu jako rychlé srovnání s druhou ligou, tak zápas měl určitě větší náboj, bylo to nahoru dolů. Stálo nás to hodně sil, zvlášť k tomhle počasí, které nyní panuje. Liga je opravduo level výš, jak jsme kolem sebe slyšeli. To se potvrdilo.

Trenér Zdenko Frťala vedl Daniela Vašulína rok v Hradci a při jeho loňském příchodu pro hradeckydenik.cz uvedl: „Je to mladý hráč, který má kariéru před sebou. Splňuje předpoklad vysokého hrotového útočníka, který je gólový. Trochu mi připomíná Libora Doška, protože na svoji výšku je na tom dobře i technicky."

Kouč Jaroslav Veselý, který Vašulína trénoval dva roky v Chrudimi, o něm pro isport.blesk.cz řekl: „Od dob Honzy Kollera jsme v Česku takového hráče neměli. Dan je zvláštní somatotyp. Vysoký kluk. Silný zády k brance, silný ve vzduchu, každý trenér by ho rád měl v týmu. Strašně obtížně se brání, jeho výška a síla je hodně nepříjemná. Navíc dovede zjednodušit přechodovou fázi.“

Na první ligový gól jste čekal necelou čtvrthodinu. To musí být příjemné vletět do ligy a netrápit se čekáním na branku, ne?

Je to pro mě příjemné, ale není to nic nového. Něco podobného se mi povedlo už v Chrudimi ve druhé lize a dokonce i ve třetí. Při prvním startu jsem hned dával gól, takže jsem rád, že se to stalo i nyní. A teď v gólech jen pokračovat.

Prvním gólem jste určitě udělal radost také týmovému pokladníkovi. Kolik jste musel dát do kasy?

Stálo mě to hodně. (usmívá se) Ale beru to tak, že to k tomu patří. Každý si tím projde, první ligový start – první ligový gól. To se musí zaplatit.

Už ve druhé lize vás sledovaly jiné kluby. A po první ligové trefě se o vás psalo ještě víc. Vnímáte zvýšený zájem a nezatočí se vámz toho hlava?

Tohle jde mimo mě. Vůbec to nevnímám. Teď jsem tady v Hradci a soustředím se jen na Hradec a na další zápas.

Takže vůbec nesledujete, co se o vás píše, že jste přirovnávám k Janu Kollerovi, nejlepšímu střelci reprezentační historie, a že vám brzy bude Hradec malý?

Občas v kabině mi někdo z kluků něco řekne, že někde takové přirovnání četl. Ale sám to nesleduji, ani tomu nepřikládám žádný význam.

Před rokem po příchodu do Hradce z Chrudimi jste vyprávěl, jak jste rád, že máte profi smlouvu a už nemusíte při fotbale ještě chodit pracovat do Decathlonu. Vzpomněl jste si na to?

Je to pro mě splněný sen. Když jsem byl v Chrudimi, tak už jsem přemýšlel o tom, že si najdu pořádnou práci a budu se věnovat spíš pracovnímu životu. Nakonec jsem dostal nabídku z Hradce a po roce jsme postoupili do ligy, což byl i můj cíl, když jsem do klubu přicházel. To se splnilo a uvidím, co přinese tato sezona. Věřím, že s týmem ukážeme, že na ligu máme a nebudeme bojovat jen o záchranu a dostaneme se i na příčky ve středu tabulky.

Byl jste se teď v Decathlonu v Pardubicích podívat? Třeba si něco koupit?

Ne. Nebyl… (úsměv) Jak říkám, je to splněný sen – živit se fotbalem. Tohle jsem odmalička chtěl a fotbal je teď to hlavní.

Zvedl vám i z pohledu celého týmu výkon s Bohemians sebevědomí, že na ligu máte?

Pořád je to jen první zápas a je těžké z toho dělat závěry, ale myslím si, že jsme ukázali, že na ligu máme. A když budeme hrát i v dalších utkáních jako s Bohemkou, tak nebude problém, abychom body sbírali a bojovali o střed tabulky.