Pardubičtí fotbalisté vyhráli ve Zlíně 4:0. "Do zápasu jsme vstoupili velmi dobře. Povedlo se nám to, o čem mluvíme, že chceme chytit začátek. Když vedete 2:0, tak můžete dostat kontaktní gól, Zlín tam potom šance měl. Naštěstí jsme neinkasovali a dva góly přidali. Zaslouženě jsme vyhráli," uvedl David Huf po utkání.

Vstřelil jste dva góly. Jaké to pro vás bylo z pohledu zakončení?

Od Čeldy (Tomáš Čelůstka) jsem dostal ideální centr. Kluci tam ještě udělali černou práci, když to odtáhli na přední tyč. Já jsem tam vyplaval volný, padlo mi to prakticky na nohu. Stačilo míč umístit. Druhý gól mi připravil Emil Tischler, když to dával pod sebe. Snažil jsem se to trefil nahoru na zadní tyč, to se povedlo.

Říkáte si vstřelenými góly o základní sestavu?

To je spíše na trenéra. Vybírá sestavu a dělá to podle toho, jak je to podle něj nejlepší. Opět mu to vyšlo, když mě tam poslal v průběhu. Uvidíme, jak to bude.

Osm z devíti gólů jste vstřelil jako střídající hráč. Jak vám sedí pozice tzv. žolíka?

Může se to tak zdát, že vyhovuje, asi na tom něco bude. Jdu na hřiště s tím, že chci dát gól a pomoci týmu. Napadat stopery a nedat jim čas. Chci být co nejvíce platný týmu. Ke konci zápasu bývají stopeři unavenější, tím pádem se víc dostávám do šancí. Jsem rád, že některé z nich využívám.

Čtyřikrát v řadě jste neprohráli. Nacházíte se v herní pohodě?

Myslím, že ano. Do každého zápasu jdeme s tím, že ho nechceme podcenit. Jakmile prohrajete, tak se to může táhnout a nemusíte hned naskočit na vítěznou vlnu. My jsme rádi, že se nám teď daří.

Už před časem jste si pojistili jako nováček záchranu. Můžete být více v klidu? Věříte si teď víc před zápasem?

To bych úplně neřekl. Hrajeme ve středu tabulky celkem dlouhou dobu. Spíše jsme si říkali, abychom to nějak nepodcenili. Je pořád o co hrát. Chceme to dotáhnout na maximum toho, co je možné. Získat co nejvíce bodů a udělat z toho pro nás velmi dobrou sezonu.

Zbývá ještě pět zápasů, momentálně jste na sedmé pozici. Je to ta hlavní motivace?

Chceme se umístit co nejvýše, určitě to motivace je. Chceme vyhrát nejlépe každý zápas a udělat si dobré jméno v první lize.