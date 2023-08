Nemají to zapotřebí. Přesto nad nimi drží rozhodčí ochrannou ruku. Nejen na zeleném trávníku ale především u videa. Asistent u obrazovky má kontrolovat verdikty sudích. Jenže, jak hraje Sparta doma, tak monitor zrní… V utkání třetího kola s Pardubicemi se rozhodcovský sbor dopustil dvou nepřípustných omylů. Ten třetí VAR ale zahladil, protože to už by hosté po těch dvou příkořích nerozdýchali.

Tvrdý zápas, kde se rozhodčí dopustili hned několika chyb. Zde v souboji sparťanský kapitán Ladislav Krejčí s Vojtěchem Sychrou. | Foto: David Klier

Východočeši ve dvou předchozích kolech vyfasovali dvě červené karty. Nutno podotknout, že po právu. Matoušek v rozporu s pravidly zastavil jmenovce z Bohemians, který už by upaloval sám na Kinského. No a pardubický gólman byl proti Jablonci vyloučen za kung fu zákrok na Čanturišviliho. Jak jim asi je, když jsou svědky toho, že na ně se fauly posuzují úplně diametrálně? A pozor: není to pouze v této sezoně.

První vážné pochybení sudího Klímy i VARu

Pardubice prohrávaly už 0:3, ale neupuštěly od útočné aktivity. Sychra dostal míč do šestnáctky a Krejčí ho sestřelil. Ticho po pěšině. Pardubičtí po iks rozhodnutích proti nim už ani neprotestovali. A obsluha videa? Ta si patrně v tu chvíli odskočila na kávu.

Druhé vážné pochybení sudího Klímy i VARu

Před koncem první půle si vytvořila Sparta rohový kop. Ten však rozehrála hanebně a míč se odrazil k Hlavatému. Ten místo odkopu do bezpečí se ho snažil vyvézt. Zezadu k němu přispěchal Kairinen a hrubě mu prošlápl kotník. Rozhodčí správně odpískal faul, ale k ničemu dalšímu se neměl. Co na to pomocník u VARu? Zase si odskočil?

Třetí vážné pochybení sudího Klímu, už ne však VARu

V 50. minutě se u brankové čáry Karabec snažil protlačit přes Halinského. Oba dva se drželi a útočník Sparty spadl. Rozhodčí posoudil střet jako penaltový. Na doporučení VARu se však šel o svém verdiktu přesvědčit k monitoru umístěném u hřiště a pokutový kop odvolal.

Není divu, že už v průběhu utkání vyskakoval pardubický trenér jako čert z krabičky. Za své připomínky inkasoval žlutou kartu. Kairinen ani tu…

„Co předvedl pan Klíma je neskutečné. Navíc je tam VAR, asistent u videa to vidí. Hlavatý je naším klíčovým hráčem. A ví to i Kairinen. Tohle je jasná červená karta. A ještě si vymyslí penaltu! To je šílenost. Každý děláme chyby, tohle je ale nepřijatelné. Ať se všichni podívají na video. Vždyť to je na zlomení nohy. Fakt neuvěřitelné a já to nedokážu pochopit,“ rozčiloval se po utkání Kováč.

Jeho vztek ale pochopila Komise rozhodčích, která uznala, že Klíma a VAR nasekaly v zápase dvě zásadní chyby. Tady je oficiální komuniké KR:

Ve 36. minutě utkání rozhodčí chybně nenařídil pokutový kop pro hostující družstvo. Hráč domácího družstva č. 37 pravou nohou nezasáhl míč a následně podrazil hráče hostujícího družstva č. 27 kolenem levé nohy. VAR měl v této situaci intervenovat.

Ve 44. minutě utkání rozhodčí chybně nevyloučil hráče domácího družstva č. 6 za surovou hru vůči hráči hostujícího družstva č. 19. Faulující hráč podrážkou své kopačky zasáhl kotník soupeře, který se následkem zákroku výrazně prohnul. VAR měl v této situaci intervenovat.