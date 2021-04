V týdnu se vrátil do základní sestavy a přispěl k výhře nad Slováckem. „Přiznávám, že na začátku zápasu to s námi nevypadalo úplně dobře. Pak už to začalo mít určité parametry, začali jsme se dostávat do šancí,“ řekl pardubický kapitán JAN JEŘÁBEK. Ten mluví nejen o posledním utkání proti Slovácku, ale i o nejbližším duelu se Zbrojovkou či o Slavii v Evropské lize.

Gól Ewertona z přímého kopu vás postavil na nohy?

Ewe to trefil krásně, dodalo nám to kuráž. Začali jsme si ještě víc věřit. Na 2:1 jsme zvýšili se štěstím, ale šli jsme za tím a přidali třetí. Slovácko ani velkou šanci nemělo.

Trenér Slovácka Martin Svědík zmiňoval, že jste Pardubicím zesílil střed hřiště…

Cítil jsem se v utkání dobře. Svěďa na mě pokřikoval, že nastoupím jenom proti nim a ještě je porazíme (směje se). Jsem rád, že jsme vyhráli.

Kouše to podle vás trenér Svědík těžko, když prohrál s Pardubicemi i podruhé?

To nevím. Jak ho znám, tak ho štve každá prohra. Nejen s námi. Rozhodně kouše celkově prohry špatně.

Zase jste se vrátili na sedmé místo. Co to znamená pro zbývající část sezony?

Určitě je lepší se držet někde na těchto pozicích. Je to pro nás určitý cíl, který si teď dáváme, abychom se někde v prostředku udrželi. Snad už se nezamotáme do bojů o záchranu. Musíme ještě přidat nějaké body a zakončit dobře sezonu.

Nyní vás čeká šestnácté Brno, které hraje o záchranu v nejvyšší soutěži…

Bude to určitě náročný zápas, protože nemají na co čekat. Potřebují body, hlavně doma jich moc nezískali, to budou chtít zlomit.

Na podzim jste Zbrojovku porazili v Ďolíčku 2:1. Dá se ještě něco vyčíst z toho vzájemného utkání?

Nemyslím si. Sice jsem tolik zápasů Brna neviděl, ještě to nakoukáme, ale podle mě hrají jiný styl než za předchozího kouče Machálka.

Před vstupem do ligy jste se hodně těšil na souboje proti pražské Slavii. Ve čtvrtek vás moc v Evropské lize nepotěšila, že?

Hodně jsem věřil, že by to mohlo být otevřené do posledních minut. Bohužel hned začátek nezachytili. To byla taková smršť, že jsem to pak ani nedokoukal.

Mohlo se projevit to, co se kolem Slavie nyní děje, navíc už po vynesení trestů?

Nevím, je to možné. Četl jsem vyjádření pana Trpišovského, který si myslí, že ne. Ale hráči to nějak museli vnímat. Ten nesmysl, co vynesla UEFA. Myslím, že chtěli ukázat, že za Kúdelu zabojují. Nevyšlo to, i takové zápasy bohužel přicházejí.

Ukázaly se naplno individuální kvality hráčů Arsenalu?

Přesně, to byly hrozné fofry. Arsenal má obrovskou kvalitu. Když hrála Slavia u nich, tak jsem říkal, že z toho duelu vytěžila maximum. Už to nebylo úplně ono. Předchozí zápasy byly skvělé, Slavia dokázala přehrát Leicester a rozhodně i Rangers. I když ten zápas už bych radši neřešil (usmívá se). Po fotbalové stránce je každopádně přejeli v obou duelech.