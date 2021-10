„Všichni víme, že fotbal hrát umíme, a že je to jen v nás a o nás, abychom se tabulkou posunuli nahoru, protože na to rozhodně máme,“ prohlásil Čelůstka.

„Je pravdou, že Budějovice byly jeden z mála týmů, který nás v loňské sezoně porazil v obou zápasech. Myslím si, že obě utkání byla hodně vyrovnaná a rozhodovaly detaily. To stejné čekám i v sobotním střetnutí,“ říká pardubický obránce Tomáš Čelůstka.

Jasná motivace do náročného utkání. Pardubičtí fotbalisté dnes nastoupí v Českých Budějovicích k zápasu desátého kola FORTUNA:LIGY.

