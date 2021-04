„Koukal jsem na gólmana, tak nějak jsem mu viděl na očích, že to tam nahraje,“ popisoval po utkání pardubický kapitán Jan Jeřábek, který na začátku druhé půle snížil na 1:2 a povzbudil tým do zbytku zápasu.

Letenští ztratili dvougólový náskok z prvního poločasu a brali jen bod (2:2). „Jestliže dostaneme tak lacinou branku hned po přestávce, tak to s mužstvem zamává. Zavinili jsme si to sami, protože taková hrubka se tak často nevidí,“ řekl o jednom z klíčových momentů zápasu Pavel Vrba, trenér Sparty.

Samotný Jeřábek měl dost času, aby zamířil přesně. „Potřeboval jsem se k tomu pěkně srovnat, abych to trefil rovně. Jak jsem do míče kopl, tak jsem cítil, že to letí dobře,“ potvrdil zkušený záložník.

Jeho pardubický příběh je dobře známý. V této sezoně si užívá první ligu, v únoru ve svých sedmatřiceti letech skóroval poprvé v nejvyšší soutěži. Proti Spartě přidal druhý zásah a vyšperkoval povedený výkon.

„Životní zápas? Nevím, asi jo. V lize jsem ještě takový zápas asi neodehrál. Jsem rád jako kovaný slávista, že to bylo zrovna proti Spartě,“ pronesl kapitán.

Po utkání si odnesl i cenu pro nejlepšího hráče. „Gól i cenu věnuji manželce. Bude mít narozeniny, tak celý týden přemýšlím, co bych jí dal, když jsou obchody zavřené,“ smál se dobře naladěný Jeřábek.

Měl k tomu důvod. Pardubičtí si jako prvoligový nováček v klidu s předstihem pojistili záchranu, teď v Ďolíčku potrápili Spartu. Podobně jako už v září mistrovskou Slavii.

„Myslím, že to je i místním prostředím. Na druhý poločas jsme se dokázali nahecovat. Troufnu si říct, že jsme to ve druhé půli mohli otočit, ale je to tak asi spravedlivé. Každý z týmů hrál poločas,“ dodal ještě hráč s číslem 14.

Po prvním poločase to přitom s Pardubicemi moc dobře nevypadalo. „Zalezli jsme moc, nevím, jestli to bylo přílišným respektem. Když dostanou čas, tak se jejich rozehrávka špatně chytá,“ ohlížel se.

Obraz hry se potom změnil. „Trenér v kabině zvýšil hlas. Hlavně jsme si potřebovali se spoluhráči ujasnit, jak se budeme posouvat, abychom dokázali eliminovat jejich rozehrávku a dostali se výš,“ řekl Jeřábek, jenž měl i další gólovou šanci.

Tu nevyužil, navíc mohl jít ještě kopat pardubickou penaltu. „Už jsem si šel pro míč, ale Cadu se mě přišel zeptat, že by ji chtěl kopat, že ji trénoval. A proměnil ji úplně s přehledem,“ prozradil.