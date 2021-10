Fotbalisté Pardubic prohráli potřetí za sebou. Na stadionu Českých Budějovic nejprve vedli, ale pak inkasovali tři branky (3:1).

Pardubický fotbalista Jan Jeřábek - ilustrační foto | Foto: Luboš Jeníček

Zjednodušený popis další pardubické prohry? Nevyužité šance a inkasované góly po vlastních chybách. „Bohužel se mi to hodnotí špatně. Začali jsme dobře a měli zápas ve svých rukách. Budějovice jsme do ničeho nepustili, pak vedli 1:0 a měli mraky šancí. Mohlo to být 3:0, jenže my místo toho 1:2 prohrávali,“ vrátil se k duelu kapitán Pardubic Jan Jeřábek.