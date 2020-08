Příběh nekončí. Kapitán Jan Jeřábek je spojen s pardubickým fotbalem dlouhých čtrnáct let. Pomáhal týmu na hřišti k postupům z divize až do nejvyšší soutěže, ale v klubu měl i další funkce. Na Vinici jste ho mohli potkat, jak seká trávu. Nebo věší vyprané dresy.

Trávníkář, údržbář, kustod. Těch mimofotbalových rolí bylo mnoho, po postupu se jeho příběh znovu připomínal. Jak to bude v nejvyšší soutěži?

Pochopitelně nastanou změny. „Nechám si nějakou práci v roli kustoda, zbytek už budou muset převzít kolegové. Budu se starat o dresy, oblečení a další věci,“ říká šestatřicetiletý fotbalista.

Pro klub je pochopitelně stále nepostradatelný přímo na hřišti. A vzhledem k prvoligovému programu už nepůjdou všechny činnosti skloubit jako dřív.

„Došli jsme k tomu po vzájemné dohodě. I vedení za mnou přišlo, že už nebudu dělat všechno. Rozhodl jsem se pro kustoda. Sekání už nechám jiným, hlavně v těchto vedrech nebudu muset být venku,“ vysvětluje Jeřábek, že sekačka už půjde stranou.

Jako správce se pohyboval v areálu Pod Vinicí zhruba deset let. „Asi mi to bude chybět, možná budu muset občas kolegovi trochu vypomoci,“ směje se. Je ovšem jasné, že hlavní pozornost teď budou mít fotbalové boje v nejvyšší soutěži.

„Je to i tím, že nehrajeme doma. Bude to časově náročnější, pořád budeme jezdit. První liga bude celkově těžší,“ uvědomuje si dlouholetý kapitán Pardubic.

MŮŽEME S NIMI HRÁT

Pár minut po potvrzení pardubického postupu prohlásil: „Když jsme postupovali z divize, tak jsem si říkal, že ČFL už bude jiný mazec. Postoupili jsme a šli do druhé ligy. Přemýšlel jsem, jestli tam budeme schopní konkurovat. Teď první liga. Asi si řeknu, že to bude zase mazec. A uvidíme.“

Nyní se premiéra v nejvyšší soutěži stále více blíží. „Přáteláky jsou trochu něco jiného, ale vyzkoušeli jsme si, že se s prvoligovými týmy dá hrát. Pokud se z toho nepoděláme, tak s nimi hrát můžeme,“ zdůraznil kapitán.

I když se v sestavě objevovali někteří testovaní hráči, kádr se zatím i v závěru přípravy z velké části podobal tomu druholigovému.

„Určitá výhoda to je, jsme sehraní, funguje to. Uvidíme, na co to bude stačit v mistrákách. Za chvíli by se mohl dát do kupy i Michal Petráň. Když nebudeme zranění, tak by to mohlo fungovat,“ dodal Jeřábek.

PROTI SLAVII

Po sezoně si dopřál týden dovolené, pak se zase vrhl do přípravy na prvoligový ročník. „Měl jsem menší krizi, kterou jsem překonal. Počasí nebylo v posledních dnech ideální, ale už se cítím lépe než na začátku přípravy,“ poznamenal.

Nejprve jeho tým čeká cesta do Jablonce, v domácí premiéře pak Pardubice nastoupí proti Teplicím. „Musíme s někým začít a s každým se postupně potkat. Nejvíc se těším na Slavii, odmala jsem byl slávistou. Byl jsem se tam párkrát podívat, sledoval jsem ji i v televizi,“ říká kapitán k soupeři, který na Pardubice čeká ve třetím kole.

S celým týmem se samozřejmě musí přizpůsobit opatřením, která jsou zavedená vzhledem k nemoci covid-19. Hráči budou testování každý týden. „Příjemné to není, ale je to jen chvilka, dá se to vydržet,“ uvedl Jeřábek.

Více ho mrzí opatření, která aktuálně omezují počty diváků na stadionech. „Kapacita bude omezená na Ďolíčku, ale i na větších stadionech. Je škoda, že nezažijeme tu atmosféru, která tam je obvyklá,“ pronesl.

Na podporu pardubických diváků v Praze se těší. „Slyšel jsem od řady lidí, že přijedou,“ věří. Už na konci srpna bude Ďolíček fandit Pardubicím.