Předchozí víkend tam Pardubičtí podlehli pražské Spartě 2:4. Druhý poločas sice Východočeši vyhráli, ale Sparta měla dostatečný náskok. „Dokázali jsme si vypracovat šance a dvě taky proměnit. Byla chyba, že jsme ještě v první půli nedali na 1:2. Takové příležitosti nemůžeme propásnout, je potřeba se na tyto situace soustředit,“ řekl už směrem k sobotnímu zápasu se Zlínem trenér Jaroslav Novotný.

Pardubičtí počítali i hráčské ztráty, konkrétně zraněné Solila s Matějkou. Není moc pravděpodobné, že by dnešní duel stihli. Plusem v záplavě mínusů je alespoň návrat kapitána Jana Jeřábka, jenž minule nehrál kvůli kartám.

Pardubice jsou se šesti body čtrnácté, na dvanáctý Zlín ztrácí tři body. „Jsou to mužstva, která body potřebují. Věřím, že se nastavíme dobře. Víme, že Zlín získal šest bodů venku. Musíme si pohlídat jejich brejky a vyvarovat se individuálních chyb v obraně. Chceme soupeře přehrát,“ poznamenal kouč Novotný.

Právě na zaváhání, která soupeř trestá, hodně trenéři upozorňovali. „Jsou to maličkosti, ale se Spartou bylo vidět, jak je soupeř s kvalitním zakončením dokáže využít,“ dodal trenér.

Zlín, to není jen útočník Tomáš Poznar, nejlepší střelec týmu. „Po fyzické stránce to bude hodně bolet, pozor si musíme dávat na rychlé kraje i celou středovou formaci, která umí vytvářet šance,“ upozornil pardubický obránce Tomáš Čelůstka, který právě ve Zlíně vyrůstal.

Sobotní bitva v Ďolíčku může jeden z týmů hodně povzbudit. „Chceme tři body, ty musí zůstat doma a uděláme pro to maximum. Zároveň víme, že to není zápas, který by definitivně rozhodoval o našem osudu, proto do něj chceme jít s co nejčistší hlavou,“ doplnil Čelůstka.