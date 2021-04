Trefa, která pardubický tým po slabším úvodu zápasu nakopla. A stála za to. Brazilec Ewerton vypálil z přímého kopu a míč se od tyče odrazil za brankáře Nemravu.

„O střelbu se pokouší, má ji kvalitní, ale zatím se mu tolik nevedlo. Proti Slovácku nás jeho gól postavil na nohy. Klobouk dolů, to byla nádherná střela. Ewerton hrál bezvadně,“ poznamenal trenér Jaroslav Novotný.

Náhoda? Ne. Ewerton pak na klubovém webu zmínil, že podobné střely zkouší na tréninku. „Občas po tréninku zůstáváme a trénujeme trestné kopy s Davidem Hufem, ale i ostatními spoluhráči,“ uvedl Brazilec, který skóroval v sezoně podruhé.

NÁVRAT KAPITÁNA

Nejstarší hráč týmu Jan Jeřábek odehrál celý zápas téměř po dvou měsících, kdy skóroval proti Ostravě. „Hrál, jak ho známe, podal kvalitní výkon. Řídil naši obranou fázi. I Pavel Černý odehrál vynikající utkání, spoustu míčů tam podržel a prodloužil Oba byli velice platní,“ řekl pardubický kouč Novotný.

Trenéři vsadili oproti předchozím zápasům na trochu rozdílné rozestavení. „Pardubicím se povedl tah s Jeřábkem, který jim zesílil střed hřiště. My jsme tam selhávali,“ uznal i trenér Slovácka Martin Svědík.

MOTIVACE KOSTKY

Už bylo řečeno, že Dominik Kostka na podzim bojoval o místo v týmu Slovácka. Nyní v dresu Pardubic skóroval do jeho sítě. „O přestávce mi říkal i trenér, že jsem takový přemotivovaný. Měl asi pravdu, chtěl jsem do zápasu dát všechno. První poločas z mé strany nebyl tak dobrý, pak to vyšlo,“ řekl Kostka.

Po přestávce zvýšil na 3:1. „Už jsme si spolu říkali, že by mu to tam mohlo spadnout, do několika šancí se dostával. Byl to pro nás důležitý moment,“ dodal Novotný.